Οι Offspring ετοίμασαν live album και θα κυκλοφορήσει στις 29 Ιανουαρίου. Ο δίσκος περιλαμβάνει 13 τραγούδια από το setlist που παρουσίασε το συγκρότημα στο πλαίσιο των ειδικών εμφανίσεων "Just the Punk Stuff", οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2026 και έγιναν sold out μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για τη διαμόρφωση του tracklist, οι The Offspring ζήτησαν τη βοήθεια δύο fans, του Jason "Blackball" McLean και του Darrell Kennedy, οι οποίοι επέλεξαν 13 τραγούδια ανάμεσα σε συνολικά 23 υποψήφια. Ανάμεσά τους βρίσκονται κομμάτια από διαφορετικές περιόδους της δισκογραφίας τους, όπως τα "Session", "Elders", "Forever And A Day", "Blackball", "Dirty Magic", "Kick Em When He’s Down" και "So Alone". Το album περιλαμβάνει επίσης τα "Get It Right", "All I Want", "Half Truism", "Jennifer Lost The War", "Slim Pickens Does The Right Thing And Rides the Bomb To Hell" και "The Kids Aren’t Alright".

Οι εμφανίσεις με την ονομασία "Just the Punk Stuff" ήταν τρεις μέσα στο 2026 και ξεχώρισαν για τον πιο άμεσο χαρακτήρα τους, καθώς πραγματοποιήθηκαν σε μικρότερους συναυλιακούς χώρους σε σχέση με τα μεγάλα shows που συνηθίζουν να δίνουν οι The Offspring. Η νέα κυκλοφορία έρχεται, επομένως, να αποτυπώσει αυτή την πιο συμπυκνωμένη συναυλιακή εμπειρία, με ένα setlist που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια των fans και υλικό από διαφορετικές φάσεις της πορείας του συγκροτήματος.

Στις 21 Νοεμβρίου 2026, οι The Offspring εμφανίστηκαν στο φεστιβάλ Corona Capital, στην Πόλη του Μεξικού, όπου παρουσίασαν και μια διασκευή του "Crazy Train", τιμώντας τον Ozzy Osbourne. Παράλληλα, έχουν προγραμματίσει να υποδεχτούν τη νέα χρονιά με μια εμφάνιση στο The Venetian Theatre, στο Las Vegas, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.