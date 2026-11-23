Η μουσική των Space Gravel σου ζητάει να μπεις, κυριολεκτικά, μέσα της. Και το ντεμπούτο τους, εύστοχα τιτλοφορημένο Inside, μοιάζει ακριβώς με μια βουτιά σε έναν εσωτερικό γαλαξία, εκεί όπου το βάρος του μπάσου συναντά την αχανή σιωπή του διαστήματος και οι κιθάρες χαράζουν φωτεινές τροχιές στο σκοτάδι. Οι Space Gravel γεννήθηκαν αρχικά από τη συνάντηση του μπασίστα Δημήτρη Κόφφα με τον ντράμερ Αλέξη Σιώτη. Δύο μουσικοί που βρέθηκαν ξανά έπειτα από χρόνια, κουβαλώντας ιδέες, ένταση και την ανάγκη να ξεδώσουν. Από εκείνες τις πολύωρες πρόβες μόνο με μπάσο και ντραμς προέκυψε ο πυρήνας του ήχου τους: ένα groove σχεδόν υπνωτικό, που αναπνέει μέσα από τη ρυθμική επανάληψη. Η άφιξη των Ντίνου Φρατζολά και Μιχάλη (Μάικ) Χρυσού στις κιθάρες συμπλήρωσε το παζλ, προσθέτοντας όγκο, ψυχεδελικές αποχρώσεις και την απαραίτητη αίσθηση απογείωσης.

Στα έξι κομμάτια του Inside, το κουαρτέτο από την Αθήνα κινείται με σιγουριά ανάμεσα στο heavy psych, το space rock, το stoner και υπόγειες post-punk αντανακλάσεις. Όμως, μέσα στην μουσική τους, οι ταμπέλες χάνουν τη σημασία τους. Αυτό που μένει στον ακροατή είναι η αίσθηση της κίνησης, γιατί τα κομμάτια δεν χτίζονται γύρω από κλασικές κορυφώσεις ή εύκολες μελωδικές λύσεις. Προχωρούν σαν κοσμικά σώματα που έλκονται από αόρατες δυνάμεις, ακολουθώντας τη δική τους τροχιά. Ένα riff γίνεται αφορμή για εξερεύνηση, ένα groove μετατρέπεται σε όχημα και οι κιθάρες λειτουργούν σαν σήματα που έρχονται από μακριά, διαπερνώντας στρώματα θορύβου και παραμόρφωσης.

Το γεγονός ότι η μπάντα επιλέγει τον δρόμο της οργανικής μουσικής κάθε άλλο παρά περιορισμός μοιάζει εδώ. Αντίθετα, η απουσία φωνής αφήνει χώρο στη φαντασία του ακροατή γιατί οι Space Gravel δεν αφηγούνται ιστορίες με λέξεις, αλλά δημιουργούν τοπία. Άλλοτε τα κομμάτια θυμίζουν soundtrack κάποιας εσωτερικής περιπλάνησης και άλλοτε είναι σαν την ηχητική αποτύπωση μιας αόρατης έντασης που παραμονεύει κάτω από την επιφάνεια και το γοητευτικό είναι πως το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικά επικοινωνιακό χωρίς να χρειάζεται ούτε μία συλλαβή.

Οι επιρροές των Pink Floyd, των Black Sabbath, των μεταγενέστερων Kyuss είναι παρούσες σαν μακρινά αστέρια στον ορίζοντα, αλλά το στοίχημα το κερδίζουν γιατί αυτες οι αναφορές δεν φανερώνονται ως μιμήσεις. Το συγκρότημα έχει μάθει να αφομοιώνει τις αναφορές του και τις μετατρέπει σε κάτι πιο ιδιαίτερο, πιο προσωπικό: σε έναν ήχο που είναι ταυτόχρονα βρόμικος και αιθέριος, γήινος και διαστημικός. Το όνομα Space Gravel αποκτά έτσι πλήρες νόημα. Από τη μία η σκόνη του δρόμου, η τραχύτητα, το χώμα και από την άλλη, η ατελείωτη έκταση του κενού.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του Inside βρίσκεται στον ίδιο του τον τίτλο. Οι δημιουργοί του έχουν παραδεχτεί ότι ακόμη ανακαλύπτουν τι ακριβώς σημαίνει για εκείνους. Κι όμως, αυτή η ανοιχτή ερμηνεία είναι η μεγαλύτερη δύναμή του. Το «μέσα» εδώ δεν είναι ένας συγκεκριμένος τόπος. Είναι μια κατάσταση. Μια υπενθύμιση ότι το χάος του ανθρώπινου εσωτερικού κόσμου συχνά μοιάζει με το χάος του σύμπαντος. Αχανές, σκοτεινό, μυστηριώδες, αλλά και ακαταμάχητα γοητευτικό. Το "Hot Finger", που ακολουθεί τα ισοπεδωτικά "End of Days" και "Eastbound", ανεβάζει αρχικά τις στροφές, σαν να επιχειρεί μια βίαιη έξοδο από την ατμόσφαιρα των προηγούμενων δύο κομματιών που ανοίγουν το άλμπουμ. Δεν αργεί όμως να παραδοθεί κι αυτό στη βαρυτική έλξη του δίσκου, βυθιζόμενο σταδιακά σε ένα χαοτικό διαστρικό τοπίο, όπου εμπνευσμένα κιθαριστικά σόλο αναλαμβάνουν τον ρόλο του πλοηγού μέσα στην κοσμική δίνη. Το "Tropical Fruit" ξκινά πατώντας σε post-punk συντεταγμένες, αφήνοντας για λίγο την εντύπωση μιας πιο γήινης διαδρομής, με τις κιθάρες να χαράζουν μια λιτή αλλά υπόγεια μελωδική διαδρομή. Σύντομα, όμως, εγκαταλείπει κάθε αίσθηση προορισμού και παρασύρεται κι αυτό στο διαστρικό σύμπαν των Space Gravel, εκεί όπου οι συνθέσεις απλώνονται ελεύθερα, αιωρούμενες ανάμεσα στην ψυχεδέλεια και το κοσμικό χάος. Το ίδιο συμβαίνει και με το "Cat Style", το κομμάτι που ρίχνει την αυλαία του δίσκου. Για σχεδόν ενάμιση λεπτό μοιάζει να κινείται σε πιο στοιχειοθετημένες μελωδικές διαδρομές, θυμίζοντας τις πιο νυχτερινές στιγμές μιας post-punk μπάντας. Μέχρι που σκάει το πρώτο κιθαριστικό σόλο και σε εκτοξεύει σε μια ψυχεδελική δίνη χωρίς επιστροφή, εκεί όπου οι Space Gravel αφήνουν οριστικά πίσω τους κάθε γήινο σημείο αναφοράς και παραδίδονται στη βαρυτική έλξη του δικού τους διαστημικού σύμπαντος.

Με το Inside, οι Space Gravel δεν παρουσιάζουν απλώς το πρώτο τους άλμπουμ, αλλά μάλλον ανοίγουν τη δική τους πύλη. Και όσο περισσότερο αφήνεσαι στο ρεύμα αυτού του βαριού, ψυχεδελικού ταξιδιού, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ξεχωρίσεις αν ταξιδεύεις προς τα έξω ή προς τα μέσα. Ίσως, τελικά, να είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.