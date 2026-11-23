Οι Life Without Buildings επέστρεψαν στη σκηνή έπειτα από 24 χρόνια απουσίας, πραγματοποιώντας τέσσερις συναυλίες στη Γλασκώβη και το Λονδίνο, τις πρώτες δημόσιες ζωντανές εμφανίσεις τους από το 2002.

Με cult status πλέον, το post-punk κουαρτέτο από τη Γλασκώβη εμφανίστηκε στις 16 και 17 Νοεμβρίου στο Saint Luke’s της γενέτειράς του, ενώ ακολούθησαν δύο συναυλίες στο κατάμεστο Koko του Λονδίνου, στις 19 και 20 Νοεμβρίου. Η επανένωση είχε ανακοινωθεί αρχικά τον Ιανουάριο φέτος, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια τής Rough Trade, της εμβληματικής ανεξάρτητης δισκογραφικής πού υπήρξε το καλλιτεχνικό σπίτι των Life Without Buildings και στήριξε την αισθητική τους. Ωστόσο, οι συναυλίες στη Γλασκώβη προστέθηκαν αργότερα στο πρόγραμμα.

Στo πρώτo από τα comeback gigs, οι τέσσερις μουσικοί παρουσίασαν ένα σετ 14 τραγουδιών, συμπεριλαμβανομένων αγαπημένων κομματιών όπως τα “The Leanover”, “Juno”, “Young Offenders” και “New Town”. Άνοιξαν τη συναυλία με το “Love Trinity”, μία σύνθεση από το τελευταίο μέρος τής βραχύβιας διαδρομής τους, η οποία κυκλοφόρησε επίσημα μόλις το 2025, και έκλεισαν με το “New Town”.

Για την ιστορία, οι Life Without Buildings σχηματίστηκαν στη Γλασκώβη το 1999, με τη Sue Tompkins στα φωνητικά, τον Robert Dallas Gray στην κιθάρα, τον Chris Evans στο μπάσο και τον Will Bradley στα ντραμς. Η αρχική τους διαδρομή διήρκεσε μόλις τρία χρόνια, καθώς διαλύθηκαν το 2002, έχοντας προλάβει να κυκλοφορήσουν έναν και μοναδικό δίσκο, το Any Other City (2001), μέσω της Tugboat, θυγατρικής της Rough Trade. Παρά την περιορισμένη απήχηση που γνώρισαν όσο ήταν ενεργοί, το άλμπουμ εξελίχθηκε σταδιακά σε cult κυκλοφορία, κυρίως χάρη στην ιδιότυπη, σχεδόν spoken-word ερμηνεία, της Tompkins και στις χαρακτηριστικές, edgy κιθάρες τού του συγκροτήματος.

Η δημοτικότητά τους εκτοξεύτηκε ξαφνικά στις αρχές του 2021, όταν η Beabadoobee, η βρετανο-φιλιππινέζα indie pop star και Gen Z darling. χρησιμοποίησε το κομμάτι “The Leanover” σε βίντεο στο TikTok. Το κομμάτι, που είχε κυκλοφορήσει αρχικά ως το ντεμπούτο single τού group τον Μάρτιο του 2000 (και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ τους), κατέληξε 20 ολόκληρα χρόνια μετά να εμφανιστεί σε περισσότερα από 69.000 βίντεο του TikTok και να έχει εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify.

Πριν από τις τέσσερις επίσημες συναυλίες της επανένωσης του group, είχε προηγηθεί μία μυστική εμφάνιση-πρόβα στο Mono της Γλασκώβης, τον περασμένο Ιούλιο, μπροστά σε περιορισμένο κοινό. Όπως αποκάλυψε ο ντράμερ Will Bradley, τα μέλη είχαν για χρόνια αποφασίσει πως δεν ήθελαν να επανασυνδεθούν, με τον φόβο να μην αλλοιώσουν τις καλές αναμνήσεις που είχαν κρατήσει από τη βεγγαλική κοινή πορεία τους.

Μετά τη διάλυσή τους, η Sue Tompkins ακολούθησε τη δική της διαδρομή στον χώρο των εικαστικών τεχνών και του performance, διατηρώντας επιλεκτικά ελάχιστες μουσικές συνεργασίες. Το 2025, συμμετείχε στο single “No Touch” των Sleaford Mods, ενώ τον Μάρτιο του 2026 εμφανίστηκε μαζί τους στη σκηνή του O2 Academy Brixton στο Λονδίνο.

Πολλοί είναι αυτοί που εύχονται οι Life Without Buildings να κάνουν κάτι περισσότερο σύντομα.