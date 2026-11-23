Ο Tommy Mars, κατά κόσμον Thomas Mariano, υπήρξε ένας από τους σημαντικούς συνεργάτες του Frank Zappa, με τον οποίο έπαιξε για επτά χρόνια, από το 1977 έως το 1984. Η συνεισφορά του αποτυπώθηκε σε album όπως τα Sheik Yerbouti και You Are What You Is, αλλά και στην ταινία του 1979 "Baby Snakes".

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή μέσω Facebook ο πρώην συνεργάτης του στη μπάντα του Zappa, Arthur Barrow, γράφοντας: «Με λύπη μου ανακοινώνω ότι ο σπουδαίος Tommy Mars έφυγε από τη ζωή. Ήταν ένας εξαιρετικός μουσικός και ένας καλός φίλος. Αναπαύσου εν ειρήνη, Tommy». Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό T’Mershi Duween το 1990, ο Mars είχε μιλήσει εκτενώς για την πορεία του στη μουσική, αποκαλύπτοντας ότι η ενασχόλησή του με αυτή ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. «Πριν συνεργαστώ με τον Frank, είχα ήδη διανύσει μια μεγάλη πορεία. Έπαιζα μουσική από τότε που ήμουν τριών ετών». Αργότερα φοίτησε στη μουσική σχολή Hartt School, στο West Hartford του Connecticut, όπου γνώρισε τον Ed Mann, κρουστό της μπάντας του Zappa. Όταν προέκυψε μια κενή θέση στα πλήκτρα, ο Mann ήταν εκείνος που τον έφερε σε επαφή με τον μουσικό, εξασφαλίζοντάς του μια ακρόαση.

Το 1977, ο Mars βρισκόταν στη Santa Barbara και προσπαθούσε να ξεκινήσει τη σόλο καριέρα του, όταν δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον παλιό του φίλο. «Τότε με πήρε τηλέφωνο ο Ed, τον οποίο είχα να δω πολύ καιρό. Ζούσε στη νότια California και μου είπε ότι ο Frank Zappa έκανε ακροάσεις για μια νέα μπάντα και με ρώτησε αν θα με ενδιέφερε να αναλάβω τη θέση». Μάλιστα, ο ίδιος δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τη δισκογραφία του Zappa. «Το μοναδικό τραγούδι του Zappa που γνώριζα ήταν το “King Kong”, επειδή το έπαιζα μαζί με τον Ed στους World Consort».

Παρόλα αυτά, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του, αν και η ακρόαση δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Όπως είχε περιγράψει, πήγε στο σπίτι του Zappa στο Los Angeles, όπου ο τελευταίος αντιμετώπιζε έναν έντονο πονόδοντο. «Είπα "Ουάου, ναι, θα πάω". Έτσι κατέβηκα στο Los Angeles και πιθανότατα έδωσα τη χειρότερη δυνατή ακρόαση που θα μπορούσα. Ο Frank είχε πονόδοντο και ήμασταν μόνοι μας. Πήγα στο σπίτι του και όλα πήγαιναν στραβά. Ένιωθα σαν να βρισκόμουν πάνω σε ένα πλοίο που βυθιζόταν και απλώς προσπαθούσα να κρατηθώ από οτιδήποτε μπορούσα».

Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν όταν ο Zappa τού ζήτησε να αυτοσχεδιάσει. Τότε ήταν που κέρδισε τη θέση στη μπάντα. «Σήκωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό και είπε: “Αυτό είναι το πρώτο καλό πράγμα που έκανες σήμερα. Ας προχωρήσουμε”. Από εκείνη τη στιγμή ήμασταν μαζί. Του άρεσε πάρα πολύ, σε σημείο που έφερε ακόμη και τη σύζυγό του για να με ακούσει».

Μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Frank Zappa, ο Tommy Mars έπαιξε για ένα διάστημα με τον Steve Vai, προτού επιστρέψει στη διδασκαλία της μουσικής, που ήταν άλλωστε και το αρχικό του σχέδιο όταν ξεκίνησε τις σπουδές του στη Hartt School.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, συμμετείχε επίσης σε διάφορα μουσικά σχήματα μαζί με άλλους πρώην συνεργάτες του Zappa, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη μουσική κληρονομιά ενός από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς δημιουργούς της rock.