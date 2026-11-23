Φέτος, το Αφεντικό δεν λέει να κατέβει από τη σκηνή. Ήταν η πολύκροτη, πολιτικά φορτισμένη τουρνέ στις ΗΠΑ, ήταν και το concert film Land of Hope and Dreams American Tour (Philadelphia Freedom Cut), που ανέβηκε σε τέσσερη μέρη στο YouTube τον Οκτώβριο, και τώρα ανακοινώθηκε ένα ακόμη που θα μας γυρίσει 40 σχεδόν χρόνια πίσω.

To ντοκιμαντέρ με τίτλο When the Walls Came Down θα καταγράφει στη συναυλία του Bruce Springsteen και της E Street Band στο Ανατολικό Βερολίνο, στις 19 Ιουλίου 1988. H παραγωγή γίνεται από τις Legendary Entertainment, Passion Pictures και Sony Music Vision και τη σκηνοθεσία αναλαμβάνουν οι Nicholas de Taranto και Danielle Peck, ενώ στην παραγωγή συμμετέχει και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης James Marsh (Man on Wire, The Theory of Everything).

Η ταινία ακολουθεί τη διαδρομή του Springsteen από την πρώτη επίσκεψή του στο Ανατολικό Βερολίνο, το 1981, μέχρι την ιστορική συναυλία τού 1988. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον ίδιο, τον μάνατζέρ του Jon Landau και μέλη τής E Street Band, μεταξύ των οποίων οι Roy Bittan, Patti Scialfa, Stevie Van Zandt και Max Weinberg.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση παραμένει ίσως η μεγαλύτερη συναυλία στην καριέρα τού Springsteen και της E Street Band. Ήταν η συναυλία που για μία ολόκληρη γενιά, η οποία μεγάλωνε κάτω από το καταπιεστικό κομμουνιστικό καθεστώς, αποτέλεσε καταλύτη αλλαγών, έναν χρόνο πριν από την πτώση τού Τείχους το 1989. «Θυμάμαι να βλέπω το Τείχος και να σκέφτομαι: Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι μια προσβολή απέναντι στην ανθρωπότητα», θυμάται ο Springsteen, χαρακτηρίζοντας εκ των υστέρων τη συναυλία μία από τις σημαντικότερες της καριέρας του.



Ο James Marsh, από την πλευρά του, επισήμανε τη δύναμη της μουσικής να επηρεάζει ακόμη και γεωπολιτικά γεγονότα, τονίζοντας πως τα λόγια του καλλιτέχνη εκείνη τη βραδιά παραμένουν σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ.

Σε μία εποχή που, αν δεν έχεις τη δύναμη του Springsteen, και είσαι καλλιτέχνης που αρθρώνει πολιτικό λόγο σε συναυλία ή απολύεσαι ή κόβεσαι από τις αναμεταδόσεις των τηλεοπτικών δικτύων, είναι πράγματι πολύτιμο να δούμε τι συνέβη στο Βερολίνο του 1988.

