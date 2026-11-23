Εδώ και μέρες, η δισκογραφία των Portishead εξακολουθεί να μην είναι διαθέσιμη στους ακροατές στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιογραφικές αναφορές, οι οποίες δεν κάνουν λόγο για αποκατάσταση της πρόσβασης στις υπηρεσίες streaming.

Όπως είχε μεταδώσει στις 18 Νοεμβρίου η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, τα τρία στούντιο άλμπουμ του βρετανικού trip-hop συγκροτήματος είχαν πάψει να είναι προσβάσιμα μέσω Spotify και Apple Music, αλλά και από το επίσημο κανάλι τους στο YouTube. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τις δεκάδες ηχογραφήσεις των Portishead παρέμεναν διαθέσιμα στο YouTube μόλις έξι τραγούδια τους.

Ορισμένες συνθέσεις τους εξακολουθούν, πάντως, να μπορούν να ακουστούν μέσα από συλλογές και compilations, ενώ κανονικά παραμένουν διαθέσιμες οι προσωπικές κυκλοφορίες της τραγουδίστριας Beth Gibbons, καθώς και οι ηχογραφήσεις των Beak, του συγκροτήματος στο οποίο συμμετέχει ο Geoff Barrow.

Μέχρι στιγμής, οι Portishead δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τους λόγους που οδήγησαν στην εξαφάνιση της μουσικής τους από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Η εξέλιξη, ωστόσο, έρχεται σε συνέχεια της σταθερής υποστήριξης που έχουν εκφράσει τα μέλη τους προς την Παλαιστίνη και των παρεμβάσεών τους για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, το συγκρότημα επανενώθηκε για τις ανάγκες της φιλανθρωπικής συναυλίας Together for Palestine στο Λονδίνο. Οι Portishead δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν αυτοπροσώπως, συμμετείχαν όμως με μια προηχογραφημένη εκτέλεση του “Roads”, από το θρυλικό ντεμπούτο τους Dummy (1994). Πριν από την εκδήλωση, ο Geoff Barrow είχε δηλώσει: «Δεν μπορούμε να είμαστε εκεί εκείνη την ημέρα, αλλά θέλαμε απεγνωσμένα να συμμετάσχουμε, ώστε να ενώσουμε τη φωνή μας στην προσπάθεια να σταματήσει η συνεχιζόμενη γενοκτονία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Νιώθουμε μεγάλη τιμή που στεκόμαστε αλληλέγγυοι στην Παλαιστίνη και συμμετέχουμε σε αυτή την τόσο σημαντική διοργάνωση. Η γενοκτονία πρέπει να σταματήσει».

Πιο πρόσφατα, τον Φεβρουάριο του 2026, ο κιθαρίστας Adrian Utley συμμετείχε μαζί με τον Damon Albarn και άλλους μουσικούς στο “Flags”, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής συλλογής HELP(2). Η συλλογή υποστηρίζει το έργο της διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης War Child UK για την προστασία παιδιών που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες, μεταξύ των οποίων και η Γάζα.

Η περίπτωση των Portishead ενδεχομένως να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών που επιδιώκουν να περιορίσουν την πρόσβαση στη μουσική τους στο Ισραήλ. Τον Σεπτέμβριο του 2025, καλλιτέχνες όπως οι Massive Attack, Lorde, Paramore, Björk, IDLES και Clairo συμμετείχαν στην καμπάνια No Music For Genocide, η οποία καλεί μουσικούς και δισκογραφικές εταιρείες να αποσύρουν τους καταλόγους τους ή να εφαρμόσουν γεωγραφικούς περιορισμούς (geo-blocking) στις streaming υπηρεσίες που απευθύνονται στο ισραηλινό κοινό.



Μέχρι και σήμερα, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια επίσημη εξήγηση για την περίπτωση των Portishead, ούτε έχει δημοσιοποιηθεί πληροφορία για άρση του περιορισμού.