Οι Blondie κυκλοφόρησαν το νέο τους single "Come Back Home", το δεύτερο κομμάτι από το επερχόμενο album τους High Noon. Το τραγούδι έχει έναν ιδιαίτερα τρυφερό χαρακτήρα και γράφτηκε από τις Jess Wolfe και Holly Laessig, το γυναικείο δίδυμο των Lucius, οι οποίες συμμετέχουν επίσης στα φωνητικά, προσθέτοντας τις αρμονίες τους. Όπως εξήγησαν, δεν είχαν εξαρχής στο μυαλό τους τις Blondie όταν το συνέθεταν. Η έμπνευση προέκυψε έπειτα από αρκετά χρόνια περιοδειών, μέσα από μια προσωπική ανασκόπηση της ζωής στον δρόμο και της απόστασης που αυτή δημιουργεί στις σχέσεις.

«Βρισκόμασταν σε περιοδεία για μερικά χρόνια και γράψαμε αυτό το τραγούδι, μια σκέψη γύρω από το τι σημαίνει να λείπεις για πολύ καιρό και τους τρόπους με τους οποίους η απόσταση και η ζωή στον δρόμο μπορούν να επηρεάσουν το μυαλό σου και τις σχέσεις σου».

Για τις Jess Wolfe και Holly Laessig, το γεγονός ότι το τραγούδι κατέληξε να γίνει μέρος της ιστορίας των Blondie ήταν κάτι που έμοιαζε με όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Όπως δήλωσαν, μεγάλωσαν έχοντας ως απόλυτο γυναικείο πρότυπο την Debbie Harry, την οποία θεωρούν εμβληματική φιγούρα της punk, της rock και της disco. Τη θαύμαζαν για τον δρόμο που άνοιξε στις γυναίκες της μουσικής, για τον τρόπο με τον οποίο συνδύαζε διαφορετικά είδη και για την ικανότητά της να επαναπροσδιορίζει διαρκώς τον εαυτό της. «Δεν φανταστήκαμε ποτέ ότι ένα δικό μας τραγούδι θα γινόταν μέρος της ιστορίας των Blondie».

Ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα εμφανίστηκε και ο Chris Stein των Blondie, ο οποίος συνέκρινε την ατμόσφαιρα του "Come Back Home" με το "Down to the River to Pray" της Alison Krauss από την ταινία O Brother, Where Art Thou?. Όπως είπε, το τραγούδι διαθέτει την ίδια στοιχειωτική, σχεδόν πνευματική ποιότητα, η οποία αναδεικνύεται μέσα από την απλότητα και τη λιτότητά του.

Το "Come Back Home" έρχεται μετά το "Spectral Eyes", το πρώτο single από το High Noon, το οποίο έχει γράψει ο Johnny Marr. Όταν ανακοινώθηκε επίσημα ο νέος δίσκος, η Debbie Harry περιέγραψε το album ως ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ήχου των Blondie, που συνδυάζει τις διαφορετικές επιρροές και τις μουσικές περιόδους της μπάντας σε κάτι καινούργιο. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μουσική βαθιά συνδεδεμένη με το παρόν, η οποία αντανακλά το ποιοι είναι σήμερα και τον τρόπο με τον οποίο ζουν.

Από την πλευρά του, ο Chris Stein εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι το συγκρότημα εξακολουθεί να δημιουργεί και να κυκλοφορεί νέα μουσική. «Ήταν ένα μακρύ και παράξενο ταξίδι και, με κάποιον τρόπο, βρισκόμαστε εδώ με ακόμη ένα άλμπουμ των Blondie. Δεν είμαι σίγουρος τι στο διάολο πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, πέρα από το ότι είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για όλη την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια».

Το High Noon θα είναι το πρώτο album των Blondie από το 2017 και το πρώτο μετά τον θάνατο του Clem Burke, του εμβληματικού ντράμερ του συγκροτήματος. Η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου 2027.