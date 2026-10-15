Η Floor Jansen αποχωρεί από τους Nightwish μετά από περισσότερο από μία δεκαετία κοινής πορείας

Οι Nightwish ανακοίνωσαν τη λήξη της συνεργασίας τους με τη μακροχρόνια τραγουδίστριά τους, Floor Jansen, έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια κοινής πορείας. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από επίσημη ανακοίνωση του φινλανδικού συγκροτήματος στον λογαριασμό του στο Facebook, στην οποία διευκρινίζεται ότι η απόφαση ελήφθη από κοινού.

«Ύστερα από προσεκτική σκέψη, αποφασίσαμε, με κοινή συμφωνία, να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους», αναφέρουν οι Nightwish, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν πλέον ανεξάρτητα, επιδιώκοντας τους δικούς τους καλλιτεχνικούς στόχους.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Nightwish περιγράφουν αυτή την εξέλιξη ως το τέλος ενός ιδιαίτερα σημαντικού κεφαλαίου στην ιστορία τους, ενώ παράλληλα εύχονται στη Floor Jansen κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά της. «Για εσάς, αγαπητοί ακροατές, αλλά και για εμάς τους ίδιους, αυτό σηματοδοτεί το τέλος ενός πραγματικά σπουδαίου ταξιδιού».

Παρά την αποχώρηση της Floor Jansen, οι Nightwish ξεκαθαρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους. Αντιθέτως, επιβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν κανονικά την πορεία τους, αποκαλύπτοντας μάλιστα τα σχέδιά τους για την επόμενη δισκογραφική τους δουλειά. «Οι Nightwish θα συνεχίσουν. Θα προχωρήσουμε μπροστά και θα μπούμε στο στούντιο το 2027 για να ηχογραφήσουμε ένα νέο album», αναφέρει η ανακοίνωση.

Προς το παρόν, το συγκρότημα δεν έχει ανακοινώσει ποιος ή ποια θα αναλάβει τα φωνητικά στη συνέχεια, ούτε έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στη λήξη της συνεργασίας.

Η Floor Jansen εντάχθηκε στους Nightwish το 2012, αρχικά ως τραγουδίστρια της περιοδείας τους, και έγινε επίσημο μέλος του συγκροτήματος το 2013. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Ολλανδή τραγουδίστρια αποτέλεσε κεντρική φυσιογνωμία της μπάντας, συμμετέχοντας στην ηχογράφηση τριών στούντιο album: του Endless Forms Most Beautiful, του Human. :II: Nature. και του Yesterwynde.

Η συνεργασία τους συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας των Nightwish, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα του συμφωνικού metal, με διεθνή απήχηση και πολυάριθμους θαυμαστές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονιά για το συγκρότημα, καθώς οι Nightwish γιορτάζουν την 30ή επέτειό τους. Το τέλος της κοινής τους πορείας με τη Floor Jansen κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία τους.