Οι Blondie επιστρέφουν με νέο album μετά από 9 χρόνια

Οι Blondie επιστρέφουν δισκογραφικά με το High Noon, το πρώτο τους album με νέο υλικό εδώ και εννέα χρόνια. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 26 Φεβρουαρίου από την BMG και αποτελεί τη 12η στούντιο δουλειά της μπάντας με επικεφαλής την Debbie Harry και τον Chris Stein.

Το νέο album περιλαμβάνει τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Clem Burke, συνιδρυτή και ντράμερ των Blondie, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρυσι έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Παράλληλα, φιλοξενεί μια σειρά σημαντικών συνεργασιών, με τους Johnny Marr, Glen Matlock, Zach Condon των Beirut, καθώς και τις Jess Wolfe και Holly Laessig των Lucius να συμμετέχουν στο νέο εγχείρημα.

Το High Noon συνδυάζει τον χαρακτηριστικό punk-rock ήχο των Blondie με επιρροές από τη dance μουσική και τους λατινοαμερικανικούς ρυθμούς, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση του συγκροτήματος να εξελίσσει την ηχητική του ταυτότητα χωρίς να απομακρύνεται από τις ρίζες του.

Το πρώτο δείγμα από τον νέο δίσκο είναι το "Spectral Eyes", που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Johnny Marr, ο οποίος συμμετέχει και με την κιθάρα του. Με δυναμικές φωνητικές μελωδίες, λαμπερά κιθαριστικά riffs και ένα υπνωτιστικό ρεφρέν, το κομμάτι επαναφέρει τον χαρακτηριστικό ήχο που καθιέρωσε τους Blondie, προσθέτοντας παράλληλα μια φρέσκια ενέργεια στη μουσική τους.

Οι ηχογραφήσεις του High Noon ξεκίνησαν το 2022, όταν τα μέλη του συγκροτήματος συναντήθηκαν ξανά στη Νέα Υόρκη με τον παραγωγό John Congleton, γνωστό από τις συνεργασίες του με τη St. Vincent και τους The War On Drugs. Ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκαν μαζί του μετά το "Pollinator" του 2017.

«Αυτό το άλμπουμ είναι κλασικοί Blondie - ένα μείγμα όλων των διαφορετικών επιρροών και εποχών μας, που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο», δήλωσε η Debbie Harry. «Αυτή η μουσική έχει τις ρίζες της στο παρόν και διαμορφώνεται από το ποιοι είμαστε και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε σήμερα».

Από την πλευρά του, ο Chris Stein σχολίασε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ: «Ήταν ένα μακρύ και παράξενο ταξίδι και, με κάποιον τρόπο, βρισκόμαστε εδώ με ακόμη ένα album των Blondie. Δεν είμαι σίγουρος τι στο διάολο υποτίθεται ότι πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, πέρα από το ότι είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για όλη την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια».

Μεγάλο μέρος της δουλειάς για τον νέο δίσκο ολοκληρώθηκε πριν από τον θάνατο του Clem Burke. Το εικαστικό σύμπαν του High Noon δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Rob Roth, ο οποίος συνεργάζεται με τους Blondie από το No Exit του 1999.

«Ήθελα να δημιουργήσω κάτι απρόσμενο, που ταυτόχρονα να αποπνέει απόλυτα την ταυτότητα των Blondie», ανέφερε ο Roth. «Το High Noon υπάρχει μέσα στον δικό του κόσμο, κάπου ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Υπάρχουν αναφορές σε διαφορετικές εποχές και στην ιστορία του συγκροτήματος, οι οποίες συνδυάζονται για να δημιουργήσουν κάτι που μοιάζει ταυτόχρονα οικείο και καινούριο».

Το High Noon έρχεται μετά την επανέκδοση του No Exit την περασμένη χρονιά. Ο δίσκος του 1999 είχε σηματοδοτήσει την επιστροφή των Blondie έπειτα από 17 χρόνια απουσίας και περιλάμβανε το επιτυχημένο single "Maria". Η νέα έκδοση κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε βινύλιο, με ανανεωμένο artwork από τον Rob Roth, ενώ περιείχε και το "Hot Shot", το οποίο μέχρι τότε ήταν διαθέσιμο μόνο στην Ιαπωνία.

Το ενδεχόμενο να είναι το High Noon ο τελευταίος δίσκος του συγκροτήματος παραμένει ανοιχτό. Ο Chris Stein είχε εξηγήσει ότι η κατάσταση της υγείας του Clem Burke επιδεινώθηκε απρόσμενα και πολύ γρήγορα, ενώ αναφέρθηκε και στα δικά του προβλήματα υγείας, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη δυνατότητά του να συνεχίσει να δημιουργεί μουσική. «Είναι δύσκολο να πω τι θα συμβεί. Δεν ξέρω. Αντιμετωπίζω κι εγώ διάφορα προβλήματα υγείας, οπότε δεν ξέρω αν θα επιστρέψω στη δημιουργία μουσικής. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω».

Η Debbie Harry άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο οι μελλοντικές δραστηριότητες του συγκροτήματος να πάρουν διαφορετική μορφή, σημειώνοντας ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει στο πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί το όνομα και η παρουσία των Blondie στο μέλλον.