Το “Time Flies” είναι η πρώτη νέα μουσική συνάντηση του ισλανδού Ólafur Arnalds και του γερμανού Nils Frahm από το 2016, όταν είχαν κυκλοφορήσει το Trance Frendz. Τo νέο κομμάτι έρχεται με B-side το “So What?”, και αναμένεται να κυκλοφορήσουν ψηφιακά και σε 7ιντσο βινύλιο στις 5 Φεβρουαρίου 2027, από την Erased Tapes, στο πλαίσιο των εορτασμών των 20 χρόνων του label.



Η ιστορία τής μουσικής τους συνάντησης, ωστόσο, ξεκινά αρκετά νωρίτερα. Ο Arnalds, γεννημένος στο Mosfellsbær της Ισλανδίας, και ο Frahm, από το Αμβούργο, συναντήθηκαν πρώτη φορά το 2011. Πρώτος καρπός της συνεργασίας τους ήταν το Stare (2012), ενώ ακολούθησαν τα Loon και Life Story Love And Glory (2015). Το 2015, συγκέντρωσαν αυτές τις ηχογραφήσεις, μαζί με νέο υλικό, στην έκδοση Collaborative Works. Ενώ τον Μάρτιο του 2016 κυκλοφόρησε το Trance Frendz, ένα άλμπουμ που προέκυψε από μία αυτοσχεδιαστική ηχογράφηση στο στούντιο του Frahm στο Βερολίνο, τον Ιούλιο του 2015, και καταγράφηκε σε ένα video concert.



Η αφορμή για την επανασύνδεσή τους φέτος ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, όταν βρέθηκαν ξανά στο Βερολίνο. Με δύο όρθια πιάνα και χωρίς κάποιο προκαθορισμένο σχέδιο, άρχισαν να αυτοσχεδιάζουν, καταλήγοντας σε δύο νέες συνθέσεις. Όπως αποκάλυψε ο Arnalds, το “Time Flies” ήταν το πρώτο κομμάτι που προέκυψε από εκείνη τη συνάντηση. Ο ίδιος μίλησε για την οικειότητα της μουσικής τους επικοινωνίας, σημειώνοντας πως, παρά τα δέκα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει, ένιωσε σαν να συνέχισαν ακριβώς από εκεί που είχαν σταματήσει.



Αντίστοιχα, ο Frahm περιέγραψε τις δύο νέες συνθέσεις ως μικρές μουσικές ιδέες που γεννήθηκαν αυθόρμητα, περιμένοντας την ανταπόκριση του ενός στον άλλον για να αποκτήσουν μορφή. Όπως συμβαίνει και με προηγούμενες κοινές κυκλοφορίες τους, οι ηχογραφήσεις παρουσιάστηκαν ως έκπληξη στον ιδρυτή τής Erased Tapes, Robert Raths, στον οποίο ανατέθηκε και η επιλογή των τίτλων.



Το 2026 βρίσκει τον Arnalds ιδιαίτερα δραστήριο δισκογραφικά, με το like gravity, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, και το ολόφρεσκο Choral Collection, που βγήκε στις 19 Νοεμβρίου, με οκτώ παλαιότερα έργα του να επαναπροσεγγίζονται μέσα από πολυφωνικές χορωδιακές εκτελέσεις. Για τον Nils Frahm, η πιο πρόσφατη προσωπική δισκογραφική δουλειά παραμένει το Night του 2025.









