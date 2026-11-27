Η "Λεωφόρος Αλεξάνδρας" σηματοδοτεί την επιστροφή του Sigmataf δύο χρόνια μετά τη Μετακανονικότητα και λειτουργεί σαν το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας δισκογραφικής διαδρομής που θα ολοκληρωθεί με το επερχόμενο άλμπουμ του στις αρχές της νέας χρονιάς. Ένα τραγούδι που δεν αντιμετωπίζει την πόλη απλώς ως σκηνικό, αλλά ως ζωντανό αρχείο μνήμης, όπου δρόμοι, πρόσωπα και στιγμές επιστρέφουν για να διεκδικήσουν ξανά χώρο στο παρόν.

Ο Στέλιος Τσάφος, περισσότερο γνωστός ως Sigmataf, συνεχίζει να κινείται στα όρια ανάμεσα στο spoken word, την electronica και τον εναλλακτικό αστικό ήχο, χτίζοντας ιστορίες που αντλούν υλικό από την καθημερινότητα και τις μικρές προσωπικές διαδρομές. Στη "Λεωφόρο Αλεξάνδρας" στρέφει το βλέμμα προς μια περιοχή που υπήρξε σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά, μετατρέποντας μια συγκεκριμένη διαδρομή σε ένα πυκνό συναισθηματικό τοπίο γεμάτο αναμνήσεις, απώλειες, φιλίες και νύχτες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους.

Με κινηματογραφική ατμόσφαιρα και μια αίσθηση αστικού λυρισμού που διαπερνά κάθε στίχο, το κομμάτι ακολουθεί τον αφηγητή σε μια περιπλάνηση ανάμεσα σε τόπους και πρόσωπα που καθόρισαν τα χρόνια της διαμόρφωσής του. Είναι ένα τραγούδι για εκείνους που έμειναν, για όσους χάθηκαν από το κάδρο και για τις αόρατες γραμμές που εξακολουθούν να συνδέουν το παρελθόν με το παρόν.

Το συνοδευτικό βίντεο κλιπ ακολουθεί την ίδια λογική. Γυρισμένο νυχτερινές ώρες κατά μήκος της λεωφόρου, λειτουργεί σαν ένα αυθόρμητο οδοιπορικό μέσα στην πόλη, καταγράφοντας εικόνες και διαθέσεις χωρίς περιττές παρεμβάσεις. Τη σκηνοθετική επιμέλεια ανέλαβε ο Νίκος Εμμανουηλίδης, ενώ το μοντάζ υπογράφει ο ίδιος ο Sigmataf, διατηρώντας τον προσωπικό χαρακτήρα της αφήγησης.

Τους στίχους, τη μουσική και την ερμηνεία υπογράφει ο Sigmataf, με τον Νικόλα Γιακουμή να συνεισφέρει στο μπάσο και τα pads, τον Ντένη Μόρφη στις κιθάρες και τον Autow Nite Superstore στην παραγωγή. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025, ενώ η μίξη και το mastering φέρουν επίσης την υπογραφή του Autow Nite Superstore. Το εξώφυλλο βασίζεται σε φωτογραφία του Κώστα Τσιλίκη, με την τελική εικαστική επιμέλεια να ανήκει στον Φίλιππο Κοκκαλιάρη.