Οι King Crimson αποχαιρετούν τον ντράμερ και συνιδρυτή τους Michael Giles, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 23 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 84 ετών. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Michael Giles, οραματιστή ντράμερ, συνθέτη και συνιδρυτή των King Crimson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 84 ετών».

Σε συνέντευξή του στο Prog Magazine τον περασμένο Σεπτέμβριο, με αφορμή το αφιέρωμα στο πρόσωπό του στη στήλη The Prog Interview του 174ου τεύχους, ο Giles είχε δηλώσει: «Νιώθω τυχερός που συμμετείχα σε αρκετές μουσικές περιπέτειες, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν απήχηση στον κόσμο. Ταυτόχρονα, συνεχίζω να γράφω και να παίζω μουσική και παραμένω το ίδιο περίεργος και ανήσυχος όσο πάντα».

King Crimson's founding drummer, Michael Giles, has passed away at the age of 84. Rest in peace legend 🙏🏻🥁 https://t.co/jd3YPFnvMs November 25, 2026

Ο Michael Giles γεννήθηκε την 1η Μαρτίου 1942 στο Waterlooville του Hampshire. Έγινε αρχικά γνωστός μέσα από το ιδιαίτερο, πρωτοποριακό για την εποχή του συγκρότημα Giles, Giles And Fripp, στο οποίο συμμετείχαν ο αδελφός του Peter και ο επίσης μουσικός από το Bournemouth Robert Fripp. Το σχήμα κυκλοφόρησε το 1968 το μοναδικό του album, The Cheerful Insanity Of Giles, Giles & Fripp.

Την ίδια χρονιά, μαζί με τον Fripp, τον τραγουδιστή και μπασίστα Greg Lake, τον πολυοργανίστα Ian McDonald και τον στιχουργό Peter Sinfield, σχημάτισαν τους King Crimson. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το εμβληματικό και καθοριστικό για την εξέλιξη του progressive rock album In The Court Of The Crimson King.

Ο Giles και ο McDonald αποχώρησαν από τους King Crimson μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους. Ωστόσο, ο Giles συμμετείχε και στον επόμενο δίσκο της μπάντας, In The Wake Of Poseidon, που κυκλοφόρησε το 1970, την περίοδο κατά την οποία οριστικοποιούνταν η νέα σύνθεση του συγκροτήματος.

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε ξανά με τον Ian McDonald για το άλμπουμ McDonald And Giles, ενώ συμμετείχε και στον προσωπικό δίσκο του τελευταίου, Driver's Eyes, το 1999. Ακολούθησε μια εκτεταμένη περίοδος ως μουσικός ηχογραφήσεων, κατά την οποία έπαιξε σε άλμπουμ καλλιτεχνών όπως οι Kevin Ayers, Anthony Phillips, Roger Glover, Greg Lake, Bryan Ferry και Penguin Cafe Orchestra, μεταξύ άλλων.

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού του album, Progress, το 2001, συνίδρυσε τους 21st Century Schizoid Band. Στο συγκρότημα συμμετείχαν επίσης οι πρώην συνεργάτες του στους King Crimson Mel Collins, Peter Giles και Ian McDonald, καθώς και ο κιθαρίστας και τραγουδιστής Jakko Jakszyk, ο οποίος το 2013 ανέλαβε αντίστοιχο ρόλο στους King Crimson.

Πιο πρόσφατα, ο Giles κυκλοφόρησε το Shadows/Solo, μια συλλογή δύο CD με ηχογραφήσεις που δεν είχαν δει μέχρι τότε το φως της δημοσιότητας. Η κυκλοφορία αυτή αποτέλεσε την αρχή μιας σειράς αρχειακών εκδόσεων. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τα Giles & Pert και Giles & Muir, που καταγράφουν συνεργασίες οι οποίες ηχογραφήθηκαν στο προσωπικό του στούντιο στο Dorset γύρω στο 1982. Στην πρώτη συμμετείχε ο Morris Pert και στη δεύτερη ο Jamie Muir, ο οποίος υπήρξε επίσης ντράμερ των King Crimson την περίοδο 1972-1973. Το συγκεκριμένο αρχειακό project αναμένεται να συμπληρωθεί από ένα box set πέντε CD, το οποίο θα συγκεντρώνει το σύνολο των ηχογραφήσεων που πραγματοποίησε ο Giles στο στούντιο.

Παρά τις πολυάριθμες συνεργασίες και τη μακρά προσωπική του διαδρομή, η περίοδος των King Crimson παραμένει εκείνη για την οποία θα είναι πάντα περισσότερο γνωστός. Μιλώντας στο Prog, είχε εξηγήσει τι ήταν αυτό που έκανε το συγκρότημα ξεχωριστό: «Αυτό που διέκρινε τους King Crimson ήταν η ανοιχτότητα σε ιδέες από διαφορετικές πηγές και η προθυμία να παίρνουμε μουσικά ρίσκα. Υπήρχε μεγάλη έμφαση στο να ακούμε ο ένας τον άλλον και να ανταποκρινόμαστε στις ιδέες των υπόλοιπων μελών».