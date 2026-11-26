Ο Andy Taylor, κιθαρίστας των Duran Duran και των The Power Station, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο του προστάτη. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του με επίσημη δήλωση. «Για τον κόσμο, ο Andy ήταν ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, αλλά για εμάς ήταν ο υπέροχος σύζυγος, ο στοργικός πατέρας και ο περήφανος παππούς μας. Ήταν ο βράχος της οικογένειάς μας. Όλες οι απίστευτες εμπειρίες που του χάρισε η μουσική δεν άλλαξαν ποτέ το γεγονός ότι η οικογένεια ερχόταν πάντα πρώτη. Τίποτα δεν τον έκανε πιο ευτυχισμένο από το να μας έχει όλους μαζί. Και όσο μακριά κι αν τον ταξίδευε η μουσική, η καρδιά του βρισκόταν πάντα στο σπίτι».

Με τη σειρά τους, οι Duran Duran αποχαιρέτησαν τον πρώην κιθαρίστα τους με μια συγκινητική ανακοίνωση. «Ο Andy ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας. Από τη στιγμή που έφτασε στο Birmingham από τη βορειοανατολική Αγγλία, με μια κιθάρα και ακλόνητη πίστη σε αυτό που μπορούσαμε να γίνουμε, έφερε στη μουσική μας μια ανεξίτηλη φλόγα και αυτοπεποίθηση.

Το παίξιμό του έδωσε ώθηση στα τραγούδια που μας ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Με το στεγνό χιούμορ του και μια υπέροχα ακομπλεξάριστη, ευθύβολη στάση απέναντι στη ζωή, μας κρατούσε προσγειωμένους και έδινε στη μπάντα τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα σε όλα τα απίστευτα χρόνια που ακολούθησαν».

Ο Taylor γεννήθηκε το 1961 στο Northumberland, στη βόρεια Αγγλία, και εντάχθηκε στους Duran Duran το 1980, όταν το συγκρότημα έκανε τα πρώτα του βήματα στο Birmingham. Λίγους μήνες αργότερα, η μπάντα υπέγραψε συμβόλαιο με την EMI Records, ενώ το ομώνυμο ντεμπούτο album της κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1981. Ο δίσκος έφτασε στο Νο. 3 των βρετανικών charts και παρέμεινε στο Top 100 για περισσότερα από δύο χρόνια, καθώς οι Duran Duran εξελίσσονταν γρήγορα σε παγκόσμιους αστέρες.

«Ήμασταν το μεγαλύτερο pop συγκρότημα που είχε κιθάρα», είχε δηλώσει ο Taylor στο Classic Rock, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία τους αποδείκνυε πως υπήρχε ακόμη μεγάλο ενδιαφέρον για συγκροτήματα με κιθαρίστα.

Το 1985, οι Duran Duran έκαναν ένα διάλειμμα και ο Taylor συνεργάστηκε με τον μπασίστα John Taylor, τον πρώην ντράμερ των Chic, Tony Thompson, και τον τραγουδιστή Robert Palmer, σχηματίζοντας τους The Power Station. Το ομώνυμο ντεμπούτο album τους μπήκε στο Top 10 των αμερικανικών charts. Το συγκρότημα εμφανίστηκε επίσης στο Live Aid, με τον πρώην τραγουδιστή των Detective, Michael Des Barres, στα φωνητικά. Ο Taylor έγινε έτσι ένας από τους ελάχιστους μουσικούς που εμφανίστηκαν δύο φορές στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία, καθώς στη σκηνή ανέβηκαν και οι Duran Duran.

Το 1987 κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, Thunder, σε μια περίοδο που το glam metal της Sunset Strip άρχιζε να αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική. Στο album συμμετείχε και ο Steve Jones, πρώην κιθαρίστας των Sex Pistols, ο οποίος είχε πλέον υιοθετήσει την εικόνα ενός μακρυμάλλη rocker του Los Angeles. Ωστόσο, το βρετανικό κοινό δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη στροφή του Taylor.

«Εκεί ήταν που η Βρετανία διέφερε πραγματικά από τον υπόλοιπο κόσμο. Στην Αμερική σε αντιμετώπιζαν περισσότερο ως rock star παρά ως pop star, ειδικά όταν ήσουν μέλος των The Power Station και κιθαρίστας. Νομίζω ότι η δυνατότητα να δουλέψουμε στην Αμερική με τον τρόπο που το κάναμε μας έδωσε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε περισσότερο τη δική μας ταυτότητα και να έχουμε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία».

Το 2001 επέστρεψε στους Duran Duran, με τους οποίους παρέμεινε για ακόμη πέντε χρόνια. Σταδιακά αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του ήταν μια προσωπική συναυλία στο 100 Club του Λονδίνου το 2019, όπου τον συνόδευσε στο encore ο Luke Morley των Thunder. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, επανασυνδέθηκε με το συγκρότημα και συμμετείχε σε αρκετά τραγούδια του album Danse Macabre, που κυκλοφόρησε το 2023.

Ο Taylor είχε διαγνωστεί το 2019 με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη σε στάδιο 4, την ίδια χρονιά που εντάχθηκε στους Reef ως περιοδεύων κιθαρίστας. Η κατάσταση της υγείας του έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μόλις το 2022, κατά την τελετή εισαγωγής των Duran Duran στο Rock and Roll Hall of Fame.

Υποβλήθηκε σε θεραπεία με Lutetium-177, μια μορφή ακτινοθεραπείας που μπορεί να παρατείνει τη ζωή και να βελτιώσει την ποιότητά της σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Η θεραπεία τού επέτρεψε να συνεχίσει τη μουσική του δραστηριότητα, αναλαμβάνοντας την παραγωγή του album Shoot Me Your Ace των Reef το 2022, αλλά και κυκλοφορώντας δύο ακόμη προσωπικούς δίσκους: το Man's A Wolf To Man το 2023 και το Andy Taylor το 2024.

«Είναι ό,τι πιο κοντινό σε μια δεύτερη γέννηση», είχε πει για την επίδραση της νέας θεραπείας. «Απέφυγα μια τεράστια καταστροφή και νιώθω ξανά τη χαρά της άνοιξης. Τα πάντα έχουν αλλάξει χρώμα, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μπορώ να διορθώσω αρκετά από τα λάθη του παρελθόντος, όχι όλα. Να γίνω καλύτερος άνθρωπος».