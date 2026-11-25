Το νέο κομμάτι του Peter Gabriel, στην Bright-Side Mix εκδοχή του από τον Mark "Spike" Stent, κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου, με αφορμή την πανσέληνο του Νοεμβρίου, γνωστή και ως Beaver Moon. «Η κόρη μου, η Melanie, τραγουδά υπέροχα στο τέλος του κομματιού και είναι ένα πολύ προσωπικό τραγούδι για μένα. Αν κοιτάξει κανείς τη χρονολογική πορεία της δημιουργίας όλων των τραγουδιών, αυτό ήταν πιθανότατα το πιο πρόσφατο που γράφτηκε, αλλά ήταν και ένα από τα πιο συναισθηματικά, οπότε νιώθω πολύ κοντά του».

Στη συνέχεια εξηγεί τι ήθελε να εκφράσει μέσα από τους στίχους του: «Προσπαθούσα να μεταφέρω την αίσθηση ότι τα πάντα βρίσκονται σε διαρκή ρευστότητα, ότι όλα αλλάζουν και πως όσα μοιάζουν μόνιμα δεν θα είναι για πάντα. Επιπλέον, τα πάντα επιταχύνονται εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης, παράλληλα με τις αλλαγές που προκαλεί η κλιματική κρίση. Συμβαίνουν κάθε είδους θεμελιώδεις μεταβάσεις και μάλιστα τόσο γρήγορα, που πρέπει να γίνουμε πιο ευέλικτοι και προσαρμοστικοί, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και ως κοινωνία, θα είναι όλο και πιο σημαντικό να αποδεχτούμε ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, να προσαρμοστούμε και να προγραμματίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε το μέλλον μας.

Η αρνητική πλευρά είναι ότι αναγκάζεσαι να μάθεις να αφήνεις πίσω σου πολλά πράγματα και να διαχειρίζεσαι την απώλεια. Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι μέσα από αυτή την απώλεια μπορεί να γεννηθεί η ελπίδα, μέσα από την αποδοχή ότι τα πράγματα θα αλλάζουν πάντα. Τίποτα δεν μένει ποτέ ίδιο. Ίσως η φράση "όπως ήταν πάντα" να έχει αντιστραφεί και να έχει γίνει "αλλάζοντας, όπως πάντα"».

Ο Gabriel συνεχίζει αναφερόμενος στη σημασία της απώλειας και του πόνου στη ζωή: «Η απώλεια και ο πόνος αποτελούν μέρος της ζωής και μέσα από αυτά μαθαίνουμε. Πιθανότατα έχουμε εξελιχθεί ως αποτέλεσμα αυτών των εμπειριών. Είναι καθοριστικό να βρίσκουμε τον τρόπο να ξεπερνάμε όλα όσα μας φέρνει η ζωή».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στους μουσικούς που συμμετείχαν στην ηχογράφηση, με ξεχωριστή θέση να έχει ο επί χρόνια συνεργάτης του Tony Levin. «Είμαι πραγματικά τυχερός που έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας μαζί του. Όταν δημιουργούνται αυτές οι τόσο γυμνές μουσικές στιγμές με το πιάνο και το μπάσο, εκείνος παίζει πάντα υπέροχα, επιλέγοντας τις σωστές νότες και τον σωστό αριθμό τους. Δεν έχει σημασία μόνο να επιλέγεις τις κατάλληλες νότες για τις συγχορδίες, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να ξέρεις πότε δεν πρέπει να παίξεις. Η σιωπή είναι ο πηλός με τον οποίο δουλεύουμε και το να γνωρίζεις πότε πρέπει να αφήνεις τα πράγματα κενά είναι εξίσου σημαντικό με το να χτίζεις μια δομή ή να γεμίζεις τον χώρο».

Όπως συνηθίζει στις κυκλοφορίες του, ο Peter Gabriel επέλεξε ένα συγκεκριμένο έργο τέχνης για το εξώφυλλο του νέου single. Αυτή τη φορά πρόκειται για το Soul City (Pyramid of Oranges), ένα έργο του 1967 του Νοτιοαφρικανού καλλιτέχνη Roelof Louw. «Κατά μία έννοια, εδώ λειτουργούν δύο αντίθετες δυνάμεις. Η πυραμίδα, για τους περισσότερους από εμάς, συμβολίζει τη μονιμότητα, αλλά είναι φτιαγμένη από πορτοκάλια, τα οποία γνωρίζουμε ότι θα σαπίσουν μέσα σε μία εβδομάδα. Από όλες τις εικόνες του δίσκου, θεωρώ ότι αυτή αποτυπώνει απόλυτα αυτό που θέλω να πω. Άλλες εικόνες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ή περιλαμβάνουν ορισμένα από τα νοήματα των τραγουδιών, αλλά αυτή τα πετυχαίνει όλα στο εκατό τοις εκατό».

Ο Gabriel εξηγεί ακόμη ότι ο Roelof Louw είχε εξαρχής σχεδιάσει το έργο ως μια διαδραστική καλλιτεχνική εμπειρία. Οι επισκέπτες της γκαλερί μπορούσαν να πάρουν τα πορτοκάλια και να τα φάνε, αλλάζοντας έτσι τη μορφή του έργου. «Υπήρχε ένα ολόκληρο κίνημα διαδραστικής και συμμετοχικής τέχνης, ενώ υπήρχε και η λεγόμενη ludic art, που επίσης αγαπούσα πολύ και είχε ως επίκεντρο το παιχνίδι. Το παιχνίδι ήταν πάντα εξαιρετικά σημαντικό για μένα, γιατί μέσα από αυτό επιστρέφουμε σε μια παιδική κατάσταση, όπου είμαστε απλώς περίεργοι και θέλουμε να διασκεδάσουμε και να ανακαλύψουμε πράγματα».

Το o\i θα κυκλοφορήσει σε έκδοση τεσσάρων CD στις 27 Νοεμβρίου, η οποία θα περιλαμβάνει τις Bright-Side Mixes του Mark "Spike" Stent και τις Dark-Side Mixes του Tchad Blake και για τα 13 τραγούδια του album. Θα είναι επίσης διαθέσιμο σε ξεχωριστές εκδόσεις διπλού βινυλίου. Η ψηφιακή έκδοση Dolby Atmos In-Side Mix φέρει και πάλι την υπογραφή του Hans-Martin Buff, ο οποίος κέρδισε Grammy στην κατηγορία Best Immersive Mix Engineer για τη δουλειά του στο προηγούμενο album του Gabriel, i/o.