Ο Peter Hook με τους Light − το προσωπικό του live σχήμα, με το οποίο εδώ και χρόνια ανατρέχει στη μουσική του ιστορία, ανακοίνωσε πως θα παρουσιάσει ζωντανά ολόκληρα τα δύο άλμπουμ των Joy Division, σε έναν χρόνο από τώρα. Στο επίκεντρο τής τουρνέ θα βρεθούν, λοιπόν, το Unknown Pleasures του 1979 και το Closer του 1980.

Η ανακοίνωση έρχεται μόλις 11 ημέρες μετά την τελετή (της ταυτόχρονης) εισαγωγής των Joy Division και New Order στο Rock & Roll Hall of Fame, στις 14 Νοεμβρίου, στο Los Angeles. Ο Hook ήταν ο μοναδικός από τα μέλη των δύο συγκροτημάτων που βρέθηκε στην τελετή, συμμετέχοντας μάλιστα στις μουσικές εμφανίσεις της βραδιάς, μαζί με τους Deftones και τη Lauren Mayberry των CHVRCHES, ερμηνεύοντας τα “Love Will Tear Us Apart” και “Bizarre Love Triangle”.

Η απουσία των υπόλοιπων μελών δεν ήταν, βέβαια, έκπληξη. Η ρήξη του Peter Hook με τους πρώην συνοδοιπόρους του, Bernard Sumner, Stephen Morris και Gillian Gilbert, είναι γνωστή εδώ και χρόνια, με την αποχώρηση του Hook από το συγκρότημα το 2007 και την πολυετή δικαστική διαμάχη που ακολούθησε, με επίκεντρο οικονομικά ζητήματα, δικαιώματα και τη διαχείριση της μουσικής κληρονομιάς των New Order. Η διαμάχη διευθετήθηκε το 2017, ωστόσο οι σχέσεις δεν αποκαταστάθηκαν.

Στην πρόσφατη απουσία των Stephen Morris και Gillian Gilbert από την τελετή τού Hall of Fame προστέθηκε και η γνωστοποίηση της κατάστασης της υγείας της τελευταίας. Η Gillian Gilbert αποκάλυψε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι ζει με καρκίνο και βρίσκεται σε θεραπεία, διευκρινίζοντας πως ο σύζυγός της, Stephen Morris, της συμπαραστέκεται.

Όσο για τον Peter Hook, η νέα περιοδεία αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία να επιστρέψει στο υλικό που καθόρισε την καλλιτεχνική του διαδρομή και την ιστορία τού post-punk. Όπως δήλωσε σχετικά με την ανακοίνωση των συναυλιών, «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι Joy Division. Το να μπορώ να γιορτάσω και τα δύο άλμπουμ το 2027 με κάνει πολύ χαρούμενο». Και συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην κληρονομιά τού group, «Η κληρονομιά αυτού που δημιούργησαν ο Ian Curtis και το συγκρότημα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και συνεχίζει να ζει στις καρδιές όλων μας».

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 10 Νοεμβρίου 2027 από το Savoy στο Cork και θα κάνει φινάλε στο Manchester, με δύο συναυλίες στο Albert Hall, στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2027.