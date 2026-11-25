Το Murder Ballads, που παραμένει μία από τις πιο αναγνωρισμένες κυκλοφορίες στην καριέρα των Nick Cave and the Bad Seeds, καταπιάνεται με μερικά από τα πιο σκοτεινά θέματα που μπορεί να φανταστεί κανείς: τον φόνο, την αιματηρή βία και τα άκρα στα οποία μπορεί να φτάσει κάποιος εξαιτίας μιας ερωτικής εμμονής.

Στην τελευταία έκδοση του ενημερωτικού του newsletter The Red Hand Files, ο Cave απάντησε σε έναν θαυμαστή του, τον Peter από τη Δανία, ο οποίος ανέφερε ότι μόλις πρόσφατα ανακάλυψε πως ορισμένοι θεωρούν ότι το Murder Ballads ρομαντικοποιεί τη γυναικοκτονία και ήθελε να μάθει αν ο Αυστραλός μουσικός πιστεύει ότι υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτή την άποψη.

Για να απαντήσει όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά, ο Cave αποφάσισε να ακούσει ξανά το Murder Ballads για πρώτη φορά από το 1996. «Ήξερα πάντα ότι ήταν ένας αμφιλεγόμενος δίσκος, αλλά είχα ξεχάσει πόσο αστείος είναι. Καθώς προσπαθούσα να εντοπίσω τη γυναικοκτονία, με παρέσυρε συνεχώς η παρανοϊκή ενέργειά του και ο χαρούμενος, ξεκαρδιστικός τρόπος με τον οποίο όλοι σκοτώνουν τους πάντες, διαρκώς».

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε το "Song of Joy" «πιθανότατα το πιο ζοφερό τραγούδι που έχω γράψει ποτέ», εξηγώντας ότι, όπως συμβαίνει με πολλά κομμάτια του, το χιούμορ του βρίσκεται στο αδιάκοπο σκοτάδι του. «Ένας άνδρας σκοτώνει γυναίκες, αυτό είναι βέβαιο, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας ρομαντισμός σε αυτό. Είναι ένας ειρωνικός ύμνος στην ίδια του τη διαφθορά». Αναφερόμενος στο "Stagger Lee", σημείωσε ότι το τραγούδι «δοξάζει την ομοφυλοφιλική βία», χαρακτηρίζοντάς το μια φρικτά πανηγυρική σύνθεση που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τη γυναικοκτονία, «ούτε καν για τις γυναίκες».

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Ο Cave υπερασπίστηκε επίσης το "Henry Lee", το οποίο ερμηνεύει μαζί με την PJ Harvey, υποστηρίζοντας ότι, με την αυστηρή ερμηνεία της, αποτελεί το αντίθετο της γυναικοκτονίας - μια περίπτωση ανδροκτονίας, όπως τη χαρακτήρισε, όπου ο θάνατος του δύσμοιρου Henry Lee αντιμετωπίζεται με μεγάλη ικανοποίηση. Στην ίδια κατηγορία συμπεριέλαβε και τα "The Curse of Millhaven" και "O’Malley’s Bar".

Ωστόσο, για το "Where The Wild Roses Grow", το τραγούδι στο οποίο συμμετέχει η Kylie Minogue και το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, παραδέχτηκε ότι οι επικριτές του ενδέχεται να έχουν δίκιο. «Ένας καρτουνίστικος μπαμπούλας, ο Nick Cave, σκοτώνει μια καρτουνίστικα αθώα, την Kylie Minogue, όλα αυτά πάνω σε μια υπέροχη μελωδία που σε παρασύρει. Η ένταση ανάμεσα στη φρίκη και την ομορφιά είναι σκόπιμα παράταιρη και σχεδιασμένη ώστε να προκαλεί, να προσβάλλει, ακόμη και να βάζει σε σκέψεις. Το σοκ λειτουργεί στην υπηρεσία της συνειδητοποίησης».

Ο μουσικός αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε το "Where The Wild Roses Grow", θεωρώντας ότι αυτή έκανε ακόμη πιο έντονη τη διεστραμμένη γοητεία του τραγουδιού. Κατέληξε μάλιστα στο συμπέρασμα: «Οπότε, ναι, αυτό το τραγούδι ρομαντικοποιεί τη γυναικοκτονία, αλλά υποθέτω πως αυτό ακριβώς είναι το νόημά του».

Παρά τις παραπάνω παραδοχές, ο Nick Cave εξακολουθεί να αισθάνεται τεράστια υπερηφάνεια για το Murder Ballads. Όπως εξήγησε, «μπορούμε να απολαμβάνουμε το Murder Ballads ακριβώς επειδή είναι ηθικά αμφιλεγόμενο, αναγνωρίζοντας ότι η τέχνη συχνά μας προσφέρει τα περισσότερα όταν είναι προκλητική και μας αναστατώνει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν καταδικάζουμε και δεν καταγγέλλουμε την καταπίεση, την κακοποίηση, τον βιασμό, τα βασανιστήρια και τη δολοφονία των γυναικών».

Στο μεταξύ, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι Nick Cave and the Bad Seeds δημοσίευσαν βίντεο από τη συναυλία τους στο International II του Manchester, στις 15 Οκτωβρίου 1986, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την κυκλοφορία του δίσκου Your Funeral… My Trial.