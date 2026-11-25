Οι Pearl Jam είναι οι τελευταίοι μουσικοί που παίρνουν δημόσια θέση κατά της αμφιλεγόμενης υπηρεσίας Immigration and Customs Enforcement (ICE) των ΗΠΑ, με αφορμή ένα περιστατικό συλλήψεων στο αεροδρόμιο του Seattle.

Το συγκρότημα εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τη δράση της ICE, μετά τη σύλληψη ενός πατέρα και της κόρης του από πράκτορες της υπηρεσίας σε αερογέφυρα του αεροδρομίου της πόλης, το περασμένο Σάββατο. Βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησε γρήγορα στο διαδίκτυο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Και ανατριχίλα.

«Είναι σπαρακτικό και εξοργιστικό να βλέπουμε το ανθρώπινο κόστος ενός συστήματος που καθοδηγείται από την ψυχρή σκληρότητα», αναφέρει το συγκρότημα. «Το να βλέπουμε μια οικογένεια να διαλύεται και να απομακρύνεται βίαια από μια αερογέφυρα, εδώ, στο δικό μας αεροδρόμιο, από μασκοφόρους, είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Στεκόμαστε αποφασιστικά απέναντι σε αυτού του είδους την απάνθρωπη μεταχείριση. Γι' αυτό είχε τόσο μεγάλη σημασία εκείνη η εκλογική αναμέτρηση. Μας έδειξε ότι δεν είμαστε ανίσχυροι ούτε φωνάζουμε στο κενό. Οι Αμερικανοί ύψωσαν το ανάστημά τους, είδαν τη συστηματική κακοποίηση και όσα κάνει η ICE στους γείτονές μας και είπαν: φτάνει πια».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πράκτορες της ICE συνέλαβαν τους Μεξικανούς υπηκόους Ricardo Larrondo Mendoza και την κόρη του, Sofia Larrondo Hernandez Mejia, την ώρα που επιβιβάζονταν σε πτήση της Alaska Airlines από το Seattle προς το Los Angeles. Οι δυο τους ταξίδευαν στην Καλιφόρνια για να παραστούν σε μια οικογενειακή βάφτιση και αυτή τη στιγμή κρατούνται σε κέντρο επεξεργασίας και κράτησης της ICE στην Tacoma της Washington.

Οι Pearl Jam, με επικεφαλής τον Eddie Vedder, δεν είναι οι πρώτοι μουσικοί που εκφράζουν ανοιχτά την αντίθεσή τους στη δράση της υπηρεσίας. Η Hayley Williams των Paramore προκάλεσε δημόσια αντιπαράθεση με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, όταν φώναξε "Fuck ICE" κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Chula Vista της California. Παράλληλα, ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε το τραγούδι διαμαρτυρίας "Streets of Minneapolis", με αφορμή τους θανάτους των Αμερικανών πολιτών Alex Pretti και Renee Good κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στην υπηρεσία.

Τον Ιανουάριο, ο Tom Morello των Rage Against The Machine διοργάνωσε συναυλία οικονομικής ενίσχυσης κατά της ICE στον χώρο First Avenue στη Minneapolis, ενώ τον Ιούλιο κυκλοφόρησε το τραγούδι διαμαρτυρίας "Pretend You Remember Me", σε συνεργασία με την Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μεταναστών στην περιοχή.

«Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για όλες τις οικογένειες που διαλύθηκαν από τις πρόσφατες επιχειρήσεις εκκαθάρισης και τις απαγωγές μεταναστών. Για τα παιδιά που αποσπώνται από την αγκαλιά των μητέρων τους, οι οποίες ουρλιάζουν, από μασκοφόρους κρατικούς τραμπούκους· για τους ανθρώπους που επιστρέφουν στο σπίτι και ανακαλύπτουν ότι οι αγαπημένοι τους έχουν απαχθεί από το κράτος. Για όσους εργάστηκαν, υπέφεραν και αγωνίστηκαν επί δεκαετίες, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή ζωή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, και τελικά χωρίστηκαν βίαια, χωρίς να γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον.

Το “Pretend You Remember Me” είναι αφιερωμένο σε αυτούς, αλλά και σε όλους όσοι βρίσκουν το θάρρος να υψώσουν τη φωνή τους απέναντι στον ρατσισμό, την τυραννία και την αδικία».