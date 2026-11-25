Κάποιες επιστροφές γίνονται για λόγους νοσταλγίας ή άλλες μπορεί να στοχεύουν εμπορικούς λόγους. Υπάρχουν όμως και εκείνες οι σπάνιες περιπτώσεις όπου μια μπάντα επιστρέφει για να ξανασυνδεθεί με την ίδια την αφετηρία της. Κάπου εκεί ανήκει το Revenge Of Nervous Breakdown, το νέο EP των Circle Jerks, η πρώτη τους στούντιο ηχογράφηση εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια.

Αντί να επιχειρήσουν μια ακόμη αναβίωση του ένδοξου παρελθόντος τους ή να κυνηγήσουν τον ήχο της εποχής, οι Circle Jerks επιλέγουν να γυρίσουν πίσω στο σημείο όπου ξεκίνησαν όλα. Οι τέσσερις διασκευές σε κλασικά Black Flag τραγούδια, τα "Depression", "Fix Me", "Revenge" και "Nervous Breakdown", μοιάζουν με μια προσωπική αναμέτρηση του Keith Morris με ένα κομμάτι της δικής του ιστορίας.

Πριν γίνει η φωνή των Circle Jerks, ο Morris βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των Black Flag, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ήχου που έμελλε να αλλάξει για πάντα το αμερικανικό punk. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, επιστρέφει σε αυτά τα τραγούδια όχι ως νεαρός θυμωμένος μουσικός, αλλά ως ένας από τους τελευταίους ζωντανούς συνδετικούς κρίκους με την αυθεντική σκηνή που τα γέννησε.

Το γεγονός ότι οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Tim Armstrong των Rancid προσθέτει έναν ακόμη συμβολισμό. Είναι σαν μια σκυτάλη να περνά από γενιά σε γενιά μέσα στην ιστορία του αμερικανικού punk, ενώ η παρουσία του Raymond Pettibon στο εξώφυλλο ολοκληρώνει τον κύκλο, συνδέοντας το σήμερα με τις εμβληματικές εικόνες που καθόρισαν την αισθητική των Black Flag.

Το Revenge Of Nervous Breakdown ακούγεται σαν μια υπενθύμιση ότι ορισμένα τραγούδια παραμένουν ζωντανά επειδή κουβαλούν μια αλήθεια που δεν φθείρεται με τα χρόνια και οι Circle Jerks επιλέγουν να κοιτάξουν πίσω με ουσία και όχι με διάθεση "αναπαλαίωσης". Και ίσως γι' αυτό το μικρό EP να έχει μεγαλύτερη σημασία από μια απλή επιστροφή στη δισκογραφία: μοιάζει με μια υπενθύμιση των λόγων για τους οποίους το punk εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης.