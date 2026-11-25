Ο Stevie Wonder έχει ακούσει πολλές φορές τη θεωρία ότι δεν είναι πραγματικά τυφλός. Στη συναυλία του στο United Center του Chicago, το περασμένο Σάββατο, αποφάσισε να βάλει ένα challenge στους απανταχού συνωμοσιολόγους.

Σταματώντας για λίγο ανάμεσα στα τραγούδια, ο 75χρονος Wonder είπε, «Αν πιστεύετε ότι μπορώ στ’ αλήθεια να οδηγήσω ή να δω, μπείτε στο αυτοκίνητο μαζί μου και θα δούμε τι θα μας συμβεί στο τέλος της ημέρας. Το κοινό του γέλασε, φυσικά.

Stevie Wonder had a message for the blindness skeptics during his show at Chicago's United Center on November 21: "If you believe I can really drive or really see, get in the car with me." https://t.co/TDWVq804q7 November 23, 2026

Για να σώσουμε και τη νεότερη γενιά μουσικόφιλων από έναν άχρηστο, μουσικό, αστικό μύθο, να αναφέρουμε πως ο Wonder έχασε την όρασή του λίγο μετά τη γέννησή του. Αυτά που δεν έχασε ποτέ είναι το χιούμορ του και την άνεση να μιλάει για την αναπηρία του.

Το περασμένο καλοκαίρι, σε συναυλία του στο Cardiff, είχε επιλέξει έναν πιο συγκινητικό τόνο, ξεκαθαρίζοντας, «Ξέρετε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι λίγο μετά τη γέννησή μου τυφλώθηκα». Είχε μάλιστα περιγράψει την τύφλωσή του ως ευλογία, καθώς, όπως εξήγησε, του επέτρεψε να βλέπει τους ανθρώπους πέρα από την εξωτερική τους εμφάνιση, «Να βλέπετε τους ανθρώπους μέσα από το πνεύμα τους, όχι από το πώς δείχνουν. Όχι από το χρώμα τους, αλλά από το χρώμα της ψυχής τους».

Οι ιστορίες του δεν τελειώνουν. Πίσω στο 2019, ο Lionel Richie είχε διηγηθεί στην εκπομπή της Kelly Clarkson μία φάρσα που του είχε κάνει ο Wonder. Τον είχε καλέσει να ακούσουν νέα μουσική στο αυτοκίνητό του, του ζήτησε να καθίσει στη θέση του συνοδηγού και στη συνέχεια πήρε ο ίδιος το τιμόνι. Αφού έβαλε μπροστά και έβαλε την κασέτα, έκανε μάλιστα την κίνηση να κοιτάξει πίσω του πριν βάλει όπισθεν. Ο Ritchie άρχισε να ουρλιάζει μέχρι ο Stevie να του πει, «Σε ξεγέλασα, έτσι δεν είναι;”»,

Την ίδια χρονιά, ο Shaquille O’Neal είχε αφηγηθεί ένα ακόμη περιστατικό. Ο Wonder τον είχε αναγνωρίσει και τον αποκάλεσε με το όνομά του, όταν αυτός μπήκε μέσα σε ασανσέρ της πολυκατοικίας όπου και οι δύο έμεναν. Το τέλειο ήταν ότι ο Wonder είχε πατήσει και το κουμπί τού ορόφου που έμενε ο O’Neil.

Αυτή την περίοδο, ο Wonder βρίσκεται στη βορειοαμερικανική σκέλος της περιοδείας για τα 50 χρόνια του αξεπέραστου άλμπουμ του, Songs In The Key Of Life − το διπλό άλμπουμ του 1976 που έδωσε τα κλασικά “Sir Duke”, “I Wish”, “Isn’t She Lovely” και “As” και χάρισε στον δημιουργό του το τρίτο Grammy της καριέρας του για Άλμπουμ της Χρονιάς, το 1977.