Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η καταγγελία θαυμαστών του Ed Sheeran ότι αρχικά δεν τους επετράπη η είσοδος στη συναυλία του στο Santiago της Χιλής, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, επειδή φορούσαν φανέλες της Club Deportivo Palestino, μιας ποδοσφαιρικής ομάδας της χώρας με μακροχρόνιους δεσμούς με την παλαιστινιακή κοινότητα της Χιλής.

Σύμφωνα με το χιλιανό μέσο ενημέρωσης elPeriodico, δύο θεατές υποστήριξαν ότι το προσωπικό ασφαλείας στο Estadio Bicentenario de La Florida αντέδρασε στην εμφάνισή τους και τους εμπόδισε να μπουν στον συναυλιακό χώρο, παρότι στους δημοσιευμένους κανονισμούς εισόδου της συναυλίας δεν υπήρχε κάποιος σχετικός περιορισμός. Οι δύο θαυμαστές κατάφεραν τελικά να μπουν, αφού αμφισβήτησαν την απόφαση των υπευθύνων, ωστόσο έχασαν τα τρία πρώτα τραγούδια της εμφάνισης του Sheeran.

Το περιστατικό προκάλεσε την επίσημη αντίδραση της Club Deportivo Palestino, η οποία καταδίκασε την καταγγελλόμενη διάκριση και ζήτησε εξηγήσεις από την εταιρεία διοργάνωσης DG Medios. Παράλληλα, η ομάδα προσφέρθηκε να υποστηρίξει τους θεατές που επηρεάστηκαν, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων.

🚨 Grave denuncia tras el concierto de Ed Sheeran en Santiago: asistentes acusan que personal de seguridad les impide el ingreso por vestir camisetas del Club Deportivo Palestino, pese a no existir ninguna restricción previa. https://t.co/8YyMmKAvJB November 22, 2026

Η Club Deportivo Palestino είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η Hayley Williams εμφανίστηκε φορώντας φανέλα της ομάδας σε συναυλία της στο Santiago, κατά τη διάρκεια της οποίας έκανε και πολιτικά σχόλια.

Η υπόθεση έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την κριτική που δέχτηκε ο Ed Sheeran για την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του στις ΗΠΑ, έπειτα από τη δημόσια υποστήριξη που εξέφρασε ο ράπερ στην Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια εμφάνισής του επί σκηνής. Ο Sheeran είχε υποστηρίξει τότε ότι η απόφαση ελήφθη από τους διοργανωτές, αφού ορισμένοι χώροι συναυλιών απείλησαν να ακυρώσουν τις προγραμματισμένες εμφανίσεις.

Μιλώντας για το ζήτημα σε συναυλία του στη Philadelphia στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Βρετανός τραγουδιστής είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση στη Γάζα «καταστροφική, αδικαιολόγητη και δυσανάλογη», ενώ είχε ασκήσει κριτική και στη μεταχείριση των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Παράλληλα, είχε εκφράσει την ανησυχία του για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην ελευθερία έκφρασης των καλλιτεχνών στους συναυλιακούς χώρους, τονίζοντας ότι οι δικές του συναυλίες θα πρέπει να είναι χώροι όπου «είναι όλοι ευπρόσδεκτοι».