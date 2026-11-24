Την πρώτη φορά που άκουσα το κομμάτι "Χωρίς Συνδρομή" στο γραφείο, μου κόλλησε σαν τσίχλα και έπαιζε όλη μέρα στο repeat. Άλλαζα για λίγο, αλλά αυτόματα επέστρεφα. Λίγες μέρες μετά, ακολούθησε το "Μια Άχρηστη Πληροφορία", το κομμάτι που τελικά έγινε το αγαπημένο μου και που τώρα πια, (μαζί με τη "Μαίρη" του Παυλίδη) έχω συνδέσει με την Πατησίων, επιστρέφοντας στο σπίτι. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα είχαν στο μυαλό τους και οι Mechanimal όταν το έγραφαν. «Για όσους γυρίζουν αργά από την πόλη και για εκείνου που δεν μπορούν να γυρίσουν ξανά». Οι στίχοι είναι οι ιστορίες τους αλλά όχι μόνο. Είναι και οι δικές μας. Οι έρωτες που τελείωσαν, που συνεχίζουν, η απώλεια, τα υπαρξιακά αδιέξοδα.

Μιλήσαμε με τους Γιάννη Παπαϊωάννου και Freddie F, τα δύο εκ των τριών μελών της μπάντας που επέστρεψε με το 7ο άλμπουμ της, 15, και που συνεχίζει να εκπλήσσεται από τη ζωή, να ονειρεύεται τα δωμάτια που θα ξεκλειδώσει και να μην βλέπει το χάος ως καταστροφή αλλά σαν μία οντότητα που πάλλεται και έχει τη δική της μορφή οργάνωσης. Και θα το μοιραστούν μαζί μας στις 29 Δεκεμβρίου, στο Ilion Plus.

- Το 15 είναι το 7ο άλμπουμ των Mechanimal. Επίσης συμπληρώνονται 15 χρόνια από το ξεκίνημά σας. Κοιτάζοντας πίσω, τι έχει αλλάξει περισσότερο στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τους Mechanimal; Είναι πλέον μια μπάντα με συγκεκριμένη ταυτότητα ή ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο καλλιτεχνικό πείραμα;



Freddie F.: Μπορεί να πειραματιζόμαστε, αλλά δεν θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πείραμα. Ο Γιάννης ίσως να το βλέπει έτσι. Εγώ το αντιλαμβάνομαι περισσότερο ως μια πλατφόρμα όπου συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν κοινές αισθητικές αναφορές, ακόμη κι όταν πολλές φορές μοιάζουν μεταξύ τους αντιφατικές.



Γιάννης Παπαϊωάννου: Δεν διαφωνώ απαραίτητα με τον Freddie. Ίσως απλώς χρησιμοποιούμε διαφορετικές λέξεις για να περιγράψουμε το ίδιο πράγμα. Για μένα, οι Mechanimal ήταν πάντα ένα πείραμα, όχι με την έννοια μιας εργαστηριακής διαδικασίας, αλλά ως μια συνεχής δοκιμή των ορίων μας. Μια πλατφόρμα, όπως λέει κι εκείνος, όπου διαφορετικές αισθητικές, άνθρωποι, ιδέες και αντιφάσεις συναντιούνται χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να συμφιλιωθούν.

Φωτ.: Μπιάνκα Μπογδάνου



- Στο συνοδευτικό κείμενο του 15 υπάρχει η φράση: «Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι μετά τον θόρυβο έρχεται η σιωπή. Εμείς βρήκαμε το χάος». Τι σημαίνει για εσάς αυτό το χάος;



F.F.: Το χάος, για μένα, είναι μια κατάσταση αποδιοργάνωσης και εσωτερικής ανησυχίας. Κάτι που μοιάζει να πάλλεται σπασμωδικά, να κινείται χωρίς προφανή κατεύθυνση, μέχρι που, σχεδόν ανεπαίσθητα, αρχίζει να βρίσκει τη δική του ισορροπία, τη δική του μορφή οργάνωσης. Δεν είναι απαραίτητα η απουσία τάξης, αλλά ίσως ένας διαφορετικός τρόπος να γεννηθεί η τάξη μέσα από την αναταραχή. Είναι σαν έναν μικρό πόνο που επιμένεις να σκαλίζεις, σχεδόν από συνήθεια. Κάποια στιγμή υποχωρεί, εξαφανίζεται, κι εκεί ανακαλύπτεις ότι σου λείπει. Γιατί, παρά την ενόχλησή του, είχε γίνει μέρος της ισορροπίας σου.



Γ.Π.: Για εμένα, το χάος δεν είναι το αντίθετο της τάξης, ούτε μια κατάσταση απόλυτης καταστροφής. Είναι αυτό που συμβαίνει όταν η τάξη παύει να μας αρκεί και τα πράγματα αρχίζουν να αποδεσμεύονται από τη θέση που τους έχουμε προκαθορίσει. Είναι μια διαρκής σύγκρουση αντιθέσεων, μια αποδιοργάνωση που πάλλεται, μετακινείται, αναζητά μια νέα ισορροπία. Κάτι καταρρέει, κάτι άλλο γεννιέται, χωρίς να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιο από τα δύο θα επικρατήσει. Ίσως γι' αυτό με ενδιαφέρει τόσο. Επειδή μέσα στο χάος υπάρχει ακόμη η πιθανότητα. Δεν υπάρχει ασφάλεια, αλλά υπάρχει ζωή και δημιουργία. Και, τελικά, ίσως η δημιουργία να μην είναι τίποτε άλλο από την προσπάθεια να δώσεις μορφή σε κάτι που δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θέλει να γίνει. Οπότε για τους Mechanimal, το χάος δεν είναι κάποιος προορισμός, είναι ο χώρος μέσα στον οποίο εξακολουθούμε να συμβαίνουμε.



- Η ιστορία του 15 ξεκινά από μια ανώνυμη κουκκίδα στον χάρτη της Αθήνας, κάπου ανάμεσα στον Βύρωνα και τη Γλυφάδα. Πόσο σημαντική είναι η πόλη (και δη, η Αθήνα), στη μουσική των Mechanimal;



F.F.: Γενικότερα είμαστε ένα σχήμα που έχει τον παλμό της πόλης μέσα στον ήχο και τους ρυθμούς μας. Αυτό το άλμπουμ όμως, θεωρώ, ότι είναι βαθύτερο στην ψυχοσύνθεση μας χωρίς να είναι ευθέως συνδεδεμένο με την πόλη. Είναι η καθημερινότητά μας.



Γ.Π.: Η Αθήνα δεν είναι το σκηνικό των Mechanimal. Είναι το (υπόγειο) ρεύμα τους. Μια πόλη που μας γέννησε, μας αλλοίωσε και εξακολουθεί να εκπέμπει μέσα από τις συχνότητές μας. Δεν χρειάζεται καν να την κατονομάσουμε. Είναι ήδη εκεί.

Φωτ.: Μπιάνκα Μπογδάνου



- Οι Mechanimal ξεκίνησαν ως ένα project με μεταβαλλόμενες συνθέσεις και διαφορετικούς συνεργάτες, ενώ σήμερα ο πυρήνας τους αποτελείται από τους Γιάννη Παπαϊωάννου, Freddie F. και Αγγελική Βρεττού. Πώς διαμορφώνεται η δημιουργική ισορροπία μεταξύ σας;



F.F.: Με τσαμπουκάδες…



Γ.Π.: Περίπου (γέλια). Δεν υπάρχει κάποια συνταγή ισορροπίας. Ο καθένας φέρνει τις δικές του εμμονές και αντιφάσεις του. Κάποιες φορές συγκλίνουμε, άλλες συγκρουόμαστε. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν προσπαθούμε πάντα να συμφωνήσουμε.

15 by Mechanimal

- Στο 15 συμμετέχουν αρκετοί μουσικοί από διαφορετικές σκηνές, όπως οι Henrik Meierkord, Βαγγέλης Μακρής, Ντίνος Ζούμπερης, Ηλίας Κατελάνος, Κωνσταντίνος Ιωσηφίδης, Γιώργος Καρανικόλας και Άννα Παπαθανασίου. Τι αναζητάτε στις συνεργασίες σας;



F.F.: Τη συμβίωση, την κατανόηση και τον κοινό πειραματισμό.



ΓΠ: Αναζητώ ανθρώπους που δεν έρχονται απλώς να προσθέσουν κάτι στη μουσική, αλλά να μετακινήσουν κάτι μέσα της. Η συνεργασία προϋποθέτει εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και την ικανότητα να ακούς πραγματικά τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει τόσο η ομοιογένεια όσο η δημιουργική τριβή. Μερικές φορές, αυτό που προκύπτει από δύο διαφορετικούς κόσμους είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτό που θα μπορούσε να σχεδιάσει εξαρχής ο καθένας μόνος του.



- Η μουσική σας έχει συχνά μια δυστοπική διάσταση, αλλά ταυτόχρονα διακρίνεται από μια έντονη ανθρώπινη και συναισθηματική ευαισθησία. Υπάρχει ακόμη χώρος για αισιοδοξία μέσα στο σύμπαν των Mechanimal;



F.F.: Ναι είμαστε hopeless romantics και αρκετά αισιόδοξοι μέσα στον πεσιμισμό μας.



Γ.Π.: Προσωπικά με ενδιαφέρει περισσότερο η δυνατότητα να διατηρούμε την ευαισθησία μας σε έναν κόσμο που εκπαιδεύεται να την καταστέλλει.

Φωτ.: Mπιάνκα Μπογδάνου

F.F.: Δεν άκουγα ποτέ ιδιαίτερα Τρύπες. Γενικότερα δεν ήμουν άνθρωπος του ελληνικού στίχου. Πάντα ένιωθα ότι είμαστε ένα συγκρότημα που επικοινωνεί μέσα από μια πιο παγκόσμια γλώσσα και τα ελληνικά, με έναν τρόπο, περιορίζουν αυτή τη διάσταση. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχω γίνει φίλος με τον Γιάννη και τον εκτιμώ βαθιά, τόσο ως καλλιτέχνη όσο και ως άνθρωπο. Παράλληλα, η Μπιάνκα και η κόρη μου είναι μεγάλες φαν, οπότε τα δύο τελευταία καλοκαίρια ακούγαμε Αγγελάκα σχεδόν ασταμάτητα. Όταν κάθισα να γράψω στα ελληνικά, είχα στο μυαλό μου μια εντελώς διαφορετική φωνή. Τελικά, όμως, η φωνή που βγήκε, απ' ό,τι μου έχουν πει και άλλοι, θυμίζει αρκετά την εκφορά του Γιάννη. Και μάλλον ευτυχώς, γιατί όσοι κινούνται σε αυτό το ύφος καταλήγουν συχνά να ακούγονται σαν τον Κωνσταντίνο Β., τον οποίο λατρεύω, αλλά έχουμε εντελώς διαφορετικό ταπεραμέντο.F.F.: Πολύ!ΓΠ: Η καθημερινότητα έχει συχνά μια παράλογη, σχεδόν καφκική πλευρά, αρκεί να σταθείς για λίγο και να την παρατηρήσεις. Ένα επιπλέον δωμάτιο μπορεί να εμφανιστεί στο διαμέρισμά σου ένα πρωί και, αντί να τρομάξεις, να αρχίσεις να σκέφτεσαι τι θα βάλεις μέσα. Αυτό με ενδιαφέρει στους στίχους: να παίρνω κάτι παράδοξο και να το αντιμετωπίζω ως απολύτως φυσιολογικό. Άλλωστε, η ζωή έχει έναν υπέροχο τρόπο να μας αιφνιδιάζει, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν προδιαγεγραμμένα. Δεν γράφω απαραίτητα για όσα συνέβησαν, αλλά για όσα θα μπορούσαν να έχουν συμβεί και, με έναν παράξενο τρόπο, ίσως συμβαίνουν ήδη.



- Η 300η κυκλοφορία της Inner Ear Records είναι ένα ιδιαίτερο ορόσημο, τόσο για τη δισκογραφική όσο και για την ελληνική ανεξάρτητη μουσική σκηνή. Πώς βλέπετε τη διαδρομή της ελληνικής ανεξάρτητης δισκογραφίας από το 2011 μέχρι σήμερα;



F.F.: Έχει ανθίσει τρομερά η ελληνική σκηνή τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι υπέροχο. Απλώς, όπως είπα και πριν, δεν θέλω να απευθυνόμαστε μόνο στην ελληνική σκηνή, ελπίζω να αγγίζουμε μια παγκόσμια πραγματικότητα.



Γ.Π.: Προσωπικά, βλέπω μια σκηνή που έχει μεγαλώσει, έχει αποκτήσει περισσότερα μέσα και μεγαλύτερη εξοικείωση με τους μηχανισμούς προβολής, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι έχει μεγαλώσει εξίσου δημιουργικά. Διακρίνω πολλή ποζεριά, μια σχεδόν αυτοματοποιημένη ρουτίνα στα social media και μια αξιοσημείωτη ευκολία στον χειρισμό του κοινού. Συχνά μοιάζει να μας απασχολεί περισσότερο το πώς θα επικοινωνήσουμε κάτι παρά το αν έχουμε πραγματικά κάτι καινούριο να πούμε. Μου λείπει η τόλμη, η έρευνα, η εμμονή και κυρίως η ουσιαστική εργασία πίσω από κάτι που θα μπορούσε να είναι πραγματικά πρωτοποριακό. Δεν εννοώ απαραίτητα να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό, αλλά να έχουμε την ανάγκη να τον διαλύσουμε, αν χρειαστεί. Η ανεξαρτησία, άλλωστε, δεν είναι αισθητική, ούτε επικοινωνιακό περιτύλιγμα. Είναι πρωτίστως στάση δημιουργίας και σκέψης. Και φοβάμαι ότι αυτό κάπου στην πορεία το μπερδέψαμε με το personal branding.



- Υπάρχει κάτι που δεν έχετε ακόμη τολμήσει να εξερευνήσετε μουσικά ή αισθητικά και θα θέλατε να αποτελέσει την αφετηρία του επόμενου κεφαλαίου των Mechanimal;



F.F.: Ναι, υπάρχουν αρκετά.



Γ.Π.: Νομίζω πως υπάρχουν πολλά δωμάτια που δεν έχουμε ακόμα ανοίξει. Και ίσως κάποια από αυτά να μην ξέρουμε καν ότι υπάρχουν. Με ενδιαφέρει να βρεθούμε σε μουσικές και αισθητικές περιοχές όπου δεν θα αναγνωρίζουμε αμέσως τον εαυτό μας. Να χάσουμε για λίγο τον προσανατολισμό μας, να αμφισβητήσουμε τα εργαλεία με τα οποία έχουμε μάθει να δημιουργούμε. Σαν να ξυπνάς ένα πρωί και να ανακαλύπτεις μια καινούρια πόρτα στο σπίτι σου, χωρίς να θυμάσαι ποιος την έφτιαξε ή πού σε βγάζει. Το επόμενο κεφάλαιο των Mechanimal θα ήθελα να ξεκινήσει από εκεί. Από κάτι άγνωστο που, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, μας περιμένει ήδη.

INFO: MECHANIMAL LIVE AT ILION PLUS

Opening act: SIGMATAF

Tρίτη 29 Δεκεμβρίου 2026

Στις 29 Δεκεμβρίου, οι Mechanimal ανεβαίνουν στη σκηνή του ILION Plus για την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του νέου τους άλμπουμ 15. Ένα ηλεκτρισμένο live που θα διατρέξει τη νέα τους δισκογραφική δουλειά, αλλά και επιλεγμένες στιγμές από την προηγούμενη πορεία τους, συνδέοντας διαφορετικές περιόδους και ηχητικές διαδρομές της μπάντας.

Στη βραδιά θα συμμετάσχουν οι Ντίνος Ζούμπερης στο μπάσο, ο Σπύρος Καμινάρας στην κιθάρα, ο Γιώργος Καρανικόλας στην κιθάρα και η Άννα Παπαθανασίου που συνέβαλαν με την παρουσία και το παίξιμό τους και στη δημιουργία και την ηχογράφηση του 15, μεταφέροντας έτσι τον πολυφωνικό χαρακτήρα του άλμπουμ στη σκηνή. Τη συναυλία θα ανοίξει ο Sigmataf, δίνοντας το δικό του spoken word στίγμα σε μια βραδιά που αναμένεται να κινηθεί ανάμεσα στον βιομηχανικό παλμό, την ένταση και την απρόβλεπτη ενέργεια των Mechanimal.

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τη συναυλία εδώ: https://www.ticketservices.gr/event/ilion-mechanimal/

FOLLOW MECHANIMAL:

https://www.instagram.com/mech_nimal/

https://innerear-mechanimal.bandcamp.com/album/15

https://open.spotify.com/artist/15xi6ZLo2FysASir2Kq3SB?si=at0zCVu1TKiwfkacZzwpAw

FOLLOW SIGMATAF:

https://www.instagram.com/mr.sigmataf/

https://sigmataf2.bandcamp.com/

https://open.spotify.com/artist/19xVI7IDQ4R3Jpgq1KgTna?si=J1UqIMQxToebrVNRpBgUxg