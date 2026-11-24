Ο δίσκος κυκλοφόρησε στις 3 Νοεμβρίου 1986 και θεωρείται μία από τις σημαντικές στιγμές της δισκογραφίας του Nick Cave and the Bad Seeds, περιλαμβάνοντας τραγούδια όπως τα "The Carny" και "Stranger Than Kindness". Στο πλαίσιο της επετείου, η μπάντα μοιράστηκε με το κοινό ένα σπάνιο ντοκουμέντο από την περίοδο εκείνη, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο δωρεάν στο YouTube.

Το υλικό προέρχεται από τη συναυλία που έδωσαν στο International II του Manchester στις 15 Οκτωβρίου 1986, λίγο πριν από την κυκλοφορία του Your Funeral… My Trial, όπου παρουσίασαν ζωντανά μεγάλο μέρος του τότε νέου τους album. Συνολικά, έχουν αναρτηθεί δέκα τραγούδια από εκείνη τη βραδιά: "Your Funeral My Trial", "Wanted Man", "Train Long Suffering", "She Fell Away", "Long Time Man", "Knocking On Joe", "Gonna Kill That Woman", "From Her to Eternity", "By The Time I Get To Phoenix" και "Stranger Than Kindness".

Η σύνθεση των Nick Cave and the Bad Seeds εκείνη την περίοδο αποτελούνταν από τους Nick Cave, Mick Harvey, Blixa Bargeld, Thomas Wydler, Kid Congo Powers και Roland Wolf. Το συγκεκριμένο υλικό προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το συγκρότημα σε μια ιδιαίτερα δημιουργική φάση της πορείας του, τέσσερις δεκαετίες πριν.

Η δημοσίευση του αρχειακού υλικού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Nick Cave κάνει μια αναδρομή στην καριέρα του, έχοντας ολοκληρώσει το φετινό καλοκαίρι τη μεγάλη περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ Wild God, που κυκλοφόρησε το 2024. Ανάμεσα στις σημαντικότερες στιγμές της περιοδείας ήταν και η εμφάνισή του στο Preston Park του Brighton, όπου συγκέντρωσε περίπου 50.000 θεατές.

Η δραστηριότητά του, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Την επόμενη χρονιά, ο Αυστραλός μουσικός θα επιστρέψει στη Βόρεια Αμερική για μια περιοδεία 25 ημερομηνιών με τίτλο In Conversation with Nick Cave. Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση στις ζωντανές εμφανίσεις, καθώς κάθε βραδιά θα συνδυάζει συζήτηση με το κοινό, ερωτήσεις και απαντήσεις, ζωντανή μουσική και αναδρομή σε σημαντικές στιγμές της καριέρας του.

Αναφερόμενος στην ιδέα πίσω από αυτή την περιοδεία, ο Cave θυμήθηκε μια παλαιότερη εμπειρία του στις ΗΠΑ: «Πριν από χρόνια, σε μια παράξενη ψυχική κατάσταση, ταξίδεψα σε ολόκληρη την Αμερική, ανέβηκα σε σκηνές σε διαφορετικές πόλεις και απαντούσα στις ερωτήσεις του κοινού». Ήταν μια παράξενη, σχεδόν απελπισμένη ιδέα, αλλά εκείνες οι βραδιές αποδείχθηκαν βαθιά θεραπευτικές για μένα. Ελπίζω το ίδιο να ίσχυσε και για το κοινό».

Όσο για το ενδεχόμενο νέας δισκογραφικής δουλειάς με τους Bad Seeds, ο Nick Cave είχε αναφερθεί στο θέμα τον περασμένο Μάιο, μέσα από το ενημερωτικό του newsletter The Red Hand Files. Τότε είχε αποκαλύψει ότι είχε αρχίσει να σκέφτεται, έστω και αόριστα, την πιθανότητα να ηχογραφήσει έναν νέο δίσκο με το συγκρότημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.