Ένα από τα πιο δυνατά χαραγμένα στη μνήμη ρούχα των Beatles ετοιμάζεται να περάσει στα χέρια ενός ακόμη φανατικού. Το μαύρο γούνινο παλτό τού George Harrison, με το οποίο εμφανίστηκε στην περίφημη τελευταία συναυλία τους, στην ταράτσα τού Apple Corps στο Λονδίνο, βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's. Η εκτιμώμενη αξία του φτάνει έως και τα 500.000 δολάρια.

Δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε κομμάτι της γκαρνταρόμπας τού Harrison. Το παλτό, κατασκευασμένο από μαύρη μογγολική προβιά αρνιού (Mongolian lamb), σχεδιάστηκε από την πασίγνωστη βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας Mary Quant και έχει τη δική του ιστορία, που προηγείται τρία χρόνια τής τελευταίας δημόσιας εμφάνισης των Beatles.

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε το 1966 για τον γάμο τού George Harrison με την Pattie Boyd, στις 21 Ιανουαρίου εκείνης της χρονιάς. Η Quant είχε αναλάβει να ντύσει και τους δύο: Η Boyd φορούσε ένα κόκκινο παλτό από γούνα αλεπούς, ενώ ο Harrison, το συγκεκριμένο πανωφόρι.

Τρία χρόνια αργότερα, το συγκεκριμένο ρούχο θα αποκτούσε μνημειακή θέση στην ιστορία της ποπ κουλτούρας. Οι Beatles ανέβηκαν στη θρυλική ταράτσα του κτιρίου της οδού Savile Row του Λονδίνου, για την αυθόρμητη συναυλία που έμελλε να είναι η τελευταία δημόσια εμφάνισή τους. Δίπλα στον George και ο John Lennon, με τη γούνα τής Yoko Ono, ο Ringo Starr, με το κόκκινο σακάκι τής συζύγου του Maureen, και ο Paul McCartney (totally badass) χωρίς κανένα πανωφόρι στον παγωμένο Γενάρη στη βρετανική πρωτεύουσα.

Το παλτό, λοιπόν, θα δημοπρατηθεί στο πλαίσιο της δημοπρασίας Rock & Pop του Sotheby's στη Νέα Υόρκη, η οποία ολοκληρώνεται στις 15 Δεκεμβρίου 2026. Η εκτιμώμενη τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 400.000 και 500.000 δολαρίων. Θα εκτεθεί για το κοινό στις εγκαταστάσεις του οίκου από τις 2 έως τις 14 Δεκεμβρίου, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται να εμφανιστεί σε δημοπρασία για πρώτη φορά από το 1992, έπειτα από 34 χρόνια παραμονής στην ίδια ιδιωτική συλλογή.

Ο Craig Inciardi, ειδικός του Sotheby's στην ποπ κουλτούρα, περιέγραψε τη σημασία του αντικειμένου: «Υπάρχουν ελάχιστα αντικείμενα από την ιστορία των Beatles που αφηγούνται μία τόσο αξιοσημείωτη ιστορία όσο αυτό το παλτό. Από τον γάμο τού George Harrison με την Pattie, στην κορύφωση της Beatlemania, μέχρι την περίφημη τελευταία εμφάνιση των Beatles στην ταράτσα της Savile Row, αυτό το παλτό ήταν εκεί σε όλα».

Και μία μικρή ειρωνεία για την ιστορική ταράτσα

Την επικαιρότητα της δημοπρασίας συμπληρώνει μία ακόμη, ειρωνικά αστεία, είδηση. Όπως είναι ήδη γνωστό, το ιστορικό κτήριο της 3 Savile Row, που η Apple Corps απέκτησε ξανά τον Μάιο του 2026, πρόκειται να μετατραπεί σε επίσημο χώρο αφιερωμένο στους Beatles, με επτά ορόφους εκθεμάτων, αρχειακού υλικού, ανακατασκευασμένο στούντιο ηχογραφήσεων και πρόσβαση στην περίφημη ταράτσα (αναμένεται να ανοίξει για το κοινό μέσα στο 2027).

Το νέο είναι ότι η ζωντανή μουσική θα απαγορεύεται στην ταράτσα, ενώ οι μουσικές εκδηλώσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται στον χώρο του υπόγειου café-bar, ο οποίος προβλέπεται να φιλοξενεί έως 104 events τον χρόνο. Μία απόφαση πιστή, τουλάχιστον, στο πνεύμα της αυθεντικής αναβίωσης: Είναι γνωστό πως η γκρίνια ενός περίοικου και το τηλεφώνημά του στην αστυνομία ευθύνονται για το ότι το τελευταίο live της μεγαλύτερης μπάντας όλων των εποχών διήρκεσε μόλις 42 λεπτά.



