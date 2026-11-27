Το "Run Away With Me", το single της Carly Rae Jepsen από το 2015, γνωρίζει μια εντυπωσιακή αναζωπύρωση της δημοτικότητάς του, μετά την εμφάνισή του στο Grand Theft Auto 6.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε αρχικά στο τρίτο album της Jepsen, Emotion, αποτελεί διαχρονικά ένα από τα αγαπημένα των θαυμαστών της. Τώρα, όμως, επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς ένα remix διάρκειας 15 λεπτών από τους Overmono συνοδεύει μία από τις αποστολές του νέου παιχνιδιού της σειράς Grand Theft Auto.

Το κομμάτι ακούγεται στην αποστολή "Day Release", του πρώτου κεφαλαίου του παιχνιδιού, στην οποία οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να χειριστούν τη Lucia για πρώτη φορά μετά τον πρόλογο. Η αποστολή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αγώνες με τζετ σκι κάτω από τον ήλιο και στιγμές χαλάρωσης σε ένα πολυτελές γιοτ.

Από την κυκλοφορία του Grand Theft Auto 6 στις 19 Νοεμβρίου, τα streams του "Run Away With Me" στο Spotify έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 1.100%, ενώ το τραγούδι ενδέχεται να καταφέρει για πρώτη φορά στην ιστορία του να μπει στο Billboard Hot 100, σύμφωνα με το Billboard.

Η Jepsen δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την απρόσμενη επιστροφή της επιτυχίας της, συγκρίνοντάς την με την αναβίωση του "Running Up That Hill" της Kate Bush, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία όταν ακούστηκε στη σειρά Stranger Things. «Θυμάμαι ότι ένιωσα λίγο σαν την Kate Bush. Δεν έχω ιδέα αν πρόκειται απλώς για μια σύντομη στιγμή, αλλά το απολαμβάνω πραγματικά. Το αγαπημένο μου κομμάτι σε μια καριέρα σαν αυτή είναι όλες οι εκπλήξεις που προκύπτουν και το πόσο απρόβλεπτη μπορεί να γίνει η ζωή».

«Είναι μια στιγμή που δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι συμβαίνει πραγματικά. Είναι απλώς υπέροχο να βλέπω το τραγούδι να έχει τη δική του στιγμή στον ήλιο. Κανείς μας δεν το περίμενε», ανέφερε επίσης στους Los Angeles Times. «Αν μπορούσα να επιλέξω ένα τραγούδι από όσα έχω κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα για να αναδείξω, θα ήταν σίγουρα ένα από τα αγαπημένα μου. Γι' αυτό είναι ακόμη πιο μαγικό που συμβαίνει τώρα. Είναι πολύ όμορφο, σε αυτή τη δουλειά, να σε εκπλήσσουν τα πράγματα με τόσο ευχάριστο τρόπο».

Η Jepsen παραδέχτηκε ότι μέχρι την κυκλοφορία του GTA 6 δεν είχε ιδιαίτερη επαφή με τον κόσμο των video games. «Το πιο κοντινό που είχα φτάσει σε ένα βιντεοπαιχνίδι πριν από αυτό ήταν το Duck Hunt ή το Mario Kart. Δεν είχα συνειδητοποιήσει σε ποιο επίπεδο έχουμε φτάσει και όλο αυτό με έχει αφήσει άφωνη».

Παρότι δεν γνώριζε πολλά για το σύμπαν του Grand Theft Auto, έχει ήδη παρακολουθήσει αρκετά αποσπάσματα από το παιχνίδι στα οποία ακούγεται η μουσική της και σχεδιάζει να συγκεντρώσει φίλους της για να παίξουν μαζί. «Λέω συνέχεια στον σύντροφό μου: "Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουμε gamers σε μεγαλύτερη ηλικία". Είναι φαντασμαγορικό, κινηματογραφικό, έχει αφήγηση. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος με τον οποίο έχουν ενσωματώσει τη μουσική και έχουν καταφέρει να σε κάνουν να νιώθεις ότι ξεφεύγεις σε έναν διαφορετικό κόσμο».

Η Carly Rae Jepsen κυκλοφόρησε το όγδοο album της, Day And Night, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ αυτή την περίοδο συνεργάζεται με τη Lena Dunham για τη δημιουργία μιας μουσικής θεατρικής διασκευής της ταινίας 10 Things I Hate About You, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Broadway το 2027.