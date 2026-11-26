Για όσους δεν έχουν συναντήσει το όνομα Church Of Sound, πρόκειται για μία ανεξάρτητη μουσική διοργάνωση με έδρα την εκκλησία St. James the Great στο Hackney του ανατολικού Λονδίνου. Από το 2016, φιλοξενεί συναυλίες με επίκεντρο την jazz, τον αυτοσχεδιασμό και τις ευρύτερες συγγενικές τους περιοχές, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο χώρο συνάντησης για μουσικούς και ακροατές. Δέκα χρόνια μετά τις πρώτες νότες που ακούστηκαν εκεί, γιορτάζει την επέτειό του με την ίδρυση της δικής του δισκογραφικής εταιρείας.

Η πρώτη της κυκλοφορία είναι το Clapton Hymns, Vol. 1: 10 Years of Church of Sound (2016-2026), που μόλις κυκλοφόρησε. Η συλλογή περιλαμβάνει 12 ζωντανές ηχογραφήσεις από το αρχείο, το οποίο αριθμεί περισσότερες από 130 εμφανίσεις μέσα στην τελευταία δεκαετία. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες συναντάμε τον Jeff Parker των Tortoise, τους Moses Boyd’s Exodus, τους Collocutor, τον Kahil El’Zabar και το Ethnic Heritage Ensemble, τους The Brother Moves On με τον Shabaka Hutchings, καθώς και το ντουέτο της Alina Bzhezhinska με τον Tony Kofi.

Το πιο συγκινητικό ίσως τεκμήριο της συλλογής είναι η ηχογράφηση του Tony Allen στο “Never (Lagos Never Gonna Be The Same)”. Πρόκειται για απόσπασμα από την τελευταία ζωντανή εμφάνιση του σπουδαίου νιγηριανού ντράμερ, μόλις 48 ημέρες πριν από τον θάνατό του, τον Απρίλιο του 2020. Ο Allen είχε πραγματοποιήσει ένα διήμερο συναυλιών στο Church Of Sound τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, που έμελλε να αποτελέσει το κύκνειο άσμα του.

Στο Clapton Hymns, Vol. 1 συνυπάρχουν ακόμη η μουσική συνάντηση του βραζιλιάνου João Bosco με τον Guto Wirtti, η σύμπραξη τού γάλλου Florian Pellissier με τον τρινινταντιανό ποιητή Anthony Joseph, αλλά και η συνεργασία τού Kaidi Tatham με τους The First Word All Stars και τη Vanessa Freeman. Το τελευταίο κομμάτι, “Do What You Gotta Do”, ηχογραφήθηκε το 2025, στο επετειακό live για τα 20 χρόνια τής First Word Records, και επιλέχθηκε ως πρώτο single της συλλογής.

Με την πρώτη αυτή έκδοση, το Church Of Sound δισκογραφεί ένα κομμάτι της σύγχρονης λονδρέζικης μουσικής σκηνής, διασώζοντας στιγμές που διαφορετικά θα έμεναν μόνο στη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί.