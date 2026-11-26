Τέσσερα σχέδια άρβυλων και παπουτσιών, ένα backpack, ένα card holder και κάλτσες περιλαμβάνει η νέα συνεργασία των Slipknot με τo βρετανικό brand που προσκυνούν οι metalheads από την ημέρα που brandάρουν τον εαυτό τους, μέχρι να πάθουν αρθρίτιδα και μην αντέχουν πια το βάρος των άρβυλων.



Για όλους αυτούς, λοιπόν, η μπάντα σχεδίασε allover μερικά Dr. Martens μοντέλα, βάζοντας την ταυτότητά της: από το χαρακτηριστικό μονόγραμμα “S”, μέχρι το περίφημο nonagram αστέρι-σύμβολο της μπάντας και τα barcodes από τις πρώτες boiler suits (τις ολόσωμες φόρμες εργασίας των πρώτων χρόνων). Όλα αυτά εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία της συλλογής, μεταφέροντας την αναγνωρίσιμη εικονογραφία των Slipknot στα συλλεκτικά κομμάτια.

Στα highlights τής συλλογής, τα μαύρα 1460 Jungle Zip, με ανάγλυφο "S", τα Jadon, με πλαϊνές αγκράφες και λεπτομέρειες από το nonogram, και τα 1461 Zip Derby, που αποκαλύπτουν βαθύτερες κόκκινες αποχρώσεις όσο φθείρονται. Για τους πραγματικά badass, υπάρχει και το 1490 Slipknot 10 Eye, με ένα όρεξη-να-‘χεις σύστημα κορδονιών που φτάνει μέχρι τη φτέρνα. Το τελευταίο, μάλιστα, θα διατίθεται αποκλειστικά από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα των Slipknot.

Η συλλογή κυκλοφορεί μεθαύριο/Black Friday, 27 Νοεμβρίου. Και για όσους αναρωτιούνται πόσο κοστίζουν, οι τιμές ξεκινούν από τις 12 λίρες (περίπου 14€) για τις κάλτσες και φτάνουν τις 240 λίρες (περίπου 287€) για τις Jadon μπότες. Τα παπούτσια κυμαίνονται από £185 έως £240 (περίπου 221€ – 287€), ενώ το backpack κοστίζει £200 (περίπου 239€).



Το headbanging είναι δωρεάν, το outfit, όχι.