Η μουσική τού Burial αποκτά τη δική της θέση στη σειρά πολιτισμικών δοκιμίων του εκδοτικού project Deeper Into Movies. Το νέο βιβλίο, με τίτλο Burial – Leaving The 20th Century, υπογράφει ο μουσικός δημοσιογράφος David Stubbs, πρώην editor του The Wire και συνεργάτης του The Quietus.

Σε μία έκδοση 18 σελίδων A5, ο Stubbs επιστρέφει στη δισκογραφία τού Burial και την εξετάζει μέσα στο μεταβαλλόμενο τοπίο της Βρετανίας των 00s. Στο επίκεντρο βρίσκονται το εμβληματικό album Untrue του 2007, η κουλτούρα των rave, η αστική απομόνωση και το φιλοσοφικό “hauntology”: η ιδέα ότι το παρελθόν και τα μέλλοντα που δεν πραγματοποιήθηκαν εξακολουθούν να στοιχειώνουν το παρόν.



Εκεί όπου στα 90s η βρετανική ηλεκτρονική μουσική (rave, jungle, UK garage) έσφυζε από συλλογική ενέργεια και αισιοδοξία, στα 00s αυτή η ορμή ξεφούσκωσε, τα κλαμπ έκλειναν και η κουλτούρα έγινε πιο εμπορευματοποιημένη και ατομικιστική. Έτσι, ο ήχος του Burial λειτουργεί ως μία νοσταλγία – ένα είδος πένθους – για εκείνο το φωτεινό, συλλογικό μέλλον που υποσχέθηκαν τα 90s, αλλά τελικά ακυρώθηκε.

Το βιβλίο συνδέει τη μουσική τού Burial με το έργο του αείμνηστου φίλου του, Mark Fisher, ενώ παράλληλα χαρτογραφεί συγγένειες με τον κόσμο των jungle, dub και ambient. Στη διαδρομή εμφανίζονται ονόματα όπως οι Massive Attack, οι Kraftwerk και ο William Basinski, με τον Stubbs να ανακαλεί και τις δικές του νυχτερινές περιπλανήσεις στο Λονδίνο, την πόλη που η μουσική του παραγωγού μοιάζει να έχει ιχνηλατήσει όσο λίγοι.

Όπως σημειώνει η περιγραφή τής έκδοσης, πρόκειται για ένα βιβλίο που κινείται ανάμεσα στην κριτική, την πολιτισμική ιστορία και την προσωπική ανάμνηση. Μία απόπειρα να κατανοηθεί όχι μόνο ένας ιδιαίτερος μουσικός κόσμος, αλλά και η εποχή που τον γέννησε.

Για να διαβάσουμε με το σωστό soundtrack

Ο Burial εμφανίστηκε δισκογραφικά το 2005, με το EP South London Boroughs στην Hyperdub, διατηρώντας αρχικά την ταυτότητά του μυστική. Ακολούθησαν μόλις δύο studio albums, το ομώνυμο Burial (2006) και το Untrue (2007), αλλά και μια σειρά από EPs και συνεργασίες με ονόματα όπως οι Four Tet, Thom Yorke και Massive Attack.



Η πιο πρόσφατη δική του κυκλοφορία είναι το Comafields / Imaginary Festival, ένα διπλό κομμάτι συνολικής διάρκειας σχεδόν 23 λεπτών, που κυκλοφόρησε το 2025 από την Hyperdub. Το 2024, εν τω μεταξύ, υπέγραψε μουσική για τις ταινίες Bird της Andrea Arnold και Baby Invasion του Harmony Korine.