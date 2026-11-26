Τα Tiny Desk Corcerts, που ξεκίνησαν το 2008, έχουν χωρέσει στα unplugged, μινιατούρα gig τους από Iggy Pop, Tom Waits, Robert Plant και Mavis Staples, μέχρι τους Wu-Τang Clan σε απαρτία. Σίγουρα, όμως, θα είχαν απωθημένο την Patti Smith, μία επιθυμία που εκπληρώθηκε μόλις χθες.

Η Smith, η οποία γιόρτασε πρόσφατα τα 50 χρόνια τού Horses, επέλεξε να μην παρουσιάσει υλικό από το ιστορικό ντεμπούτο της. Αντίθετα, το σετ της είχε τα “Nine” από το Banga (2012), “Fireflies” από το Gone Again (1996), “Peaceable Kingdom” από το Trampin’ (2004) και, για κλείσιμο, τον ύμνο “People Have the Power” από το Dream of Life (1988).

Πριν από τη μουσική, η Patti Smith ξεκίνησε με μια αυτοσχέδια, σχεδόν παραμυθένια, ιστορία για έναν ηλικιωμένο καπετάνιο που ονειρεύεται ένα τελευταίο μαγικό ταξίδι – μία ουβερτούρα από τις spoken word καταβολές της, που έδωσε τον τόνο για όσα ακολούθησαν.

Στις όμορφες στιγμές, η αφιέρωση του “Peaceable Kingdom” στα παιδιά όλου του κόσμου που υποφέρουν από τις συνέπειες του πολέμου. Και ο πρόλογος στο “People Have the Power”, όταν θυμήθηκε τη δημιουργία του τραγουδιού μαζί με τον σύζυγό της, Fred Smith, εκφράζοντας την αισιοδοξία που μοιράζονταν τότε οι δυο τους για το μέλλον. «Το μέλλον είναι τώρα», είπε.

Στην μπάντα της βρίσκονταν ο γιος της, Jackson Smith, στην κιθάρα, ο Tony Shanahan, σε μπάσο και πλήκτρα, και ο Seb Rochford, στα τύμπανα. ...Απόλαυση!