Με δύο ολοκληρωμένους δίσκους, μια ιδιαίτερα συνεκτική καλλιτεχνική ταυτότητα και μια δημιουργική αντίληψη που αντλεί εξίσου από το death metal και το black metal, οι Αμερικάνοι τροβαδούροι του ολέθρου Black Curse, έχουν διαμορφώσει ένα από τα πιο καταστροφικά μουσικά σύμπαντα της σύγχρονης αμερικανικής underground σκηνής.

Η ιστορία τους ξεκινά στο Denver του Colorado το 2015, αρχικά υπό το όνομα Maliblis. Η πρώτη εκδοχή της μπάντας κινήθηκε σε διαφορετική κατεύθυνση, με το υλικό που ηχογραφήθηκε για την promo κασέτα του Μαρτίου 2017 να εγκαταλείπεται σχεδόν ολοκληρωτικά. Όπως εξήγησε ο Eli Wendler, βασικός κιθαρίστας και τραγουδιστής, σε συνέντευξή του, η αλλαγή της δικής του θέσης από το μπάσο στην κιθάρα αποτέλεσε καθοριστικό σημείο για την εξέλιξη του συγκροτήματος. Η μουσική και η γενικότερη προσέγγιση είχαν πλέον μετακινηθεί σε διαφορετικό έδαφος, σε τέτοιο βαθμό ώστε το υπάρχον όνομα και η αρχική κατεύθυνση να έχουν καταστεί ανεπαρκή.

Ο Wendler λοιπόν ανέλαβε την ρυθμική κιθάρα και τα φωνητικά, ο Jonathan Campos τη δεύτερη κιθάρα, ο Zach Coleman τα τύμπανα και ο Morris Kolontyrsky το μπάσο. Πρόκειται για μουσικούς με σημαντική παρουσία σε διαφορετικά σημεία της αμερικανικής extreme metal σκηνής: οι Wendler και Kolontyrsky με τους Spectral Voice (και ο δεύτερος με τους Blood Incantation, την ίσως σημαντικότερη extreme metal μπάντα του σύγχρονου underground), ο Coleman έχει συνδεθεί με τους Khemmis και τους Vasaeleth και ο Campos με τους Primitive Man, την ίσως πιο βαριά μπάντα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο γεγονός λοιπόν πως η ηχητική τους ταυτότητα και ο άξονας γύρω από τον οποίο έμελλε να περιστραφούν είναι η έννοια του χάους και της καταστροφής. Σαν μια αρχαία δύναμη που αν αφεθεί ελεύθερη, διαχέεται και δηλητηριάζει όλες τις πτυχές της ύπαρξης.

Endless Wound (2020)

Η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική τους δουλειά κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου 2020 μέσω της Sepulchral Voice Records. Επτά συνθέσεις, με συνολική διάρκεια περίπου 38 λεπτά είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκαν και προκάλεσαν σεισμικές συσπάσεις στον κόσμο του underground. Το black και το death metal μοιράζονται ισόποσα το παρκέ, έχοντας την ίδια διαβολική οργή. Υπό προϋποθέσεις μπορούμε να πούμε πως ανήκει στο κύμα του old school revival που μεσουράνησε στα τέλη της δεκαετίας των 2010s, όμως η μουσική τους διαθέτει αρκετή προσωπικότητα ώστε να ξεφεύγει κατά πολύ από την απλή αναπαραγωγή της παλιάς σχολής.

Το εναρκτήριο “Charnel Rift” είναι μια καταστροφική ηχητική μάζα γκρούβας και άναρχης βίας που όμως συνδυάζεται μαγευτικά αυτές τις εκρήξεις ταχύτητας με πιο αργά, τελετουργικά και τολμώ να πω σχεδόν μελωδικά περάσματα. Τα φωνητικά είναι ανατριχιαστικά, με έναν Wendler να ουρλιάζει σαν να εξαρτάται η ζωή του από αυτό. Το “Crowned in (Floral) Vice” συνεχίζει με μια ακόμη πιο δυσοίωνη ατμόσφαιρα, ενώ το “Enraptured by Decay”, δίνει περισσότερο χώρο στις διαφορετικές εκφάνσεις του ήχου τους. Μια αρκετά υπνωτιστική εμπειρία με έντονα doom στοιχεία όντας και η μεγαλύτερη σύνθεση της πρώτης πλευράς.

Το “Seared Eyes” έρχεται με ένα σφηνάκι αδρεναλίνης, με τα σχεδόν ψιθυριστά ουρλιαχτά να διαπερνούν το δέρμα μου όσο η μουσική με χτυπάει με βία. Η δεύτερη πλευρά ανοίγει με το τελετουργικό ιντερλούδιο του “Lifeless Sanctum” πριν το ομότιτλο και κορυφαίο κομμάτι του Endless Wound έρθει να θερίσει ό,τι έμεινε όρθιο στο πρώτο μισό. Ο κεντρικός πυλώνας του δίσκου και αυτή η πληγή δεν μοιάζει να κλείνει.

Ολόκληρος ο δίσκος ήταν έτοιμος σε 5 μέρες σε απομόνωση, στο στούντιο του Artur Rizk χωρίς σήμα, τηλέφωνα, και κάθε τι θυμίζει τον μοντέρνο κόσμο με περιορισμένο εξοπλισμό. Χωρίς λοιπόν τους καθημερινούς περισπασμούς και μακριά από τους μοντερνισμούς και τον καπιταλισμό. Αυτή η απομόνωση συνετέλεσε σίγουρα σε μεγάλο βαθμό στο να ακούγεται τόσο ωμό, τόσο γήινο και τόσο απάνθρωπα εχθρικό.

Όσον αφορά τις ηχητικές τους καταβολές, ο Wendler έχει αναφερθεί σε μουσικούς όπως ο Derek Bailey, ο Jojo Hiroshige των Hijokaidan και ο Bill Orcutt, κάτι που μας δείχνει μια αντίληψη για την κιθάρα που είναι εκ των πραγμάτων πολύ μακριά από τα περπατημένα μονοπάτια, αλλά αν το αναλύσεις βγάζει τεράστιο νόημα. Όλα τα solo στο Endless Wound είναι καθαρά αυτοσχεδιαστικά, και σε πολλά από τα riffs επίσης υπάρχει μια ελεύθερη, σχεδόν αφηρημένη προσέγγιση που βασίζεται στο απρόβλεπτο, την οργανική κίνηση και την αναζήτηση σωματικών ήχων.

Βασικές τους θεματικές αναφορές είναι το Lemegeton Clavicula Salomonis και η αποκρυφιστική παράδοση, ο υπερρεαλισμός, η λογοτεχνία του Lautréamont, του Georges Bataille και του Charles Baudelaire, μαζί με έργα συγγραφέων όπως οι Jean Genet και Joris-Karl Huysmans και η αλχημική μεταμόρφωση των ιδεών μέσα από το πρίσμα του θανάτου. Το εξώφυλλο του Denis Forkas Kostromitin, με τίτλο “The Heart of the Highest King”, συμπληρώνει την αισθητική της σπαρακτικής βίας και ολοκληρώνει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός από τους πιο μνημειώδεις δίσκους του ύστερου death metal.

Endless Wound by Black Curse

Burning in Celestial Poison (2024)

Σωτήριο έτος 2024 και η νέα δουλειά των Black Curse διατηρεί τον πυρήνα του Endless Wound, αλλά τον εξελίσσει προς μια περισσότερο ασφυκτική και εκτεταμένη μορφή. Οι συνθέσεις αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια, οι μεταβάσεις γίνονται

και η μουσική μοιάζει να ενδιαφέρεται λιγότερο για την ξεκάθαρη δομή και περισσότερο για την σταδιακή οικοδόμηση ενός concept. Πλέον οι Black Curse βλέπουν μπροστά και κυνηγάνε την μεγάλη εικόνα. Το tracklist περιλαμβάνει πέντε αριθμημένες εγγραφές και συνολική διάρκεια 45 λεπτών, ωστόσο η ίδια η μπάντα αναφέρεται σε τέσσερις κατάρες και τέσσερις ύμνους με τα “Ruinous Paths...” και “...to Babylon” να λογίζονται ως μία ενιαία σύνθεση. Κάτι που ακούγοντας τον δίσκο εύκολα αντιλαμβάνομαι γιατί. Ας τα δούμε από την αρχή όμως.

Το “Spleen Girt with Serpent” ή αλλιώς “The Conjuration” ανοίγει τον δίσκο με μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις βαναυσότητας. Μέσα από τα ασταμάτητά του riffs και για περισσότερο από δέκα λεπτά, οι Black Curse έρχονται με αλλεπάλληλες ρυθμικές εκρήξεις και αγωνιώδεις κραυγές σε ανεξέλεγκτη πορεία αλλά και στοιχειωτική συνοχή. Μεταβαίνει σταδιακά προς ένα noise/doom περιβάλλον που τους ταιριάζει απόλυτα. Αξίζει να σημειωθεί μια μικρή αλλαγή στο ρόστερ, με τον Kolontyrsky να κάνει tag out με τον Ephemeral Domignostika, γνωστό κατά κόσμον ως βασικό engine των Spirit Possession. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως παραμένουν ένα all-star group του χαοτικού underground.

Το “Trodden Flesh” ή αλλιώς “The Constraint” συνεχίζει σε αντίστοιχα ανισόπεδο έδαφος. Υπάρχει μια ασφυκτική ατμόσφαιρα όμως που με πνίγει από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Σαν μια διαρκής κάθοδος στην άβυσσο.

Το ζεύγος “Ruinous Paths... / ...to Babylon” ή αλλιώς “The Invocation of the Curse” είναι θα έλεγα η πιο χαρακτηριστική απόπειρα της μπάντας να παίξει με τη δομή. Η πρώτη ενότητα δημιουργεί το έδαφος για τη δεύτερη μέσα από την ασταμάτητα βία επί 7 λεπτά, η οποία ολοκληρώνει την ίδια μουσική διαδρομή με ένα καθαρτικό κρεσέντο.

Tο “Flowers of Gethsemane” ή αλλιώς “ The Greater Curse Manifest” αναλαμβάνει να κλείσει το άλμπουμ με μια εκτεταμένη σύνθεση. Το πιο ολοκληρωμένο κομμάτι της δισκογραφίας τους, όπου μέσα από την ταχύτητα, τα blasts, τα samples, τα τελετουργικά τύμπανα και την μυστικιστική ατμόσφαιρα φέρνει μια τόσο ολοκληρωμένη κορύφωση. Το Burning in Celestial Poison είναι ένα απέραντο ηχητικό τείχος, που πρέπει να βιωθεί ολόκληρο και σε απόλυτο σκότος.

Το εξώφυλλο του Brendan Macleod ακολουθεί μια πολύ πιο παλιομοδίτικη φόρμα από τον προκάτοχό του. Μέσα σε μαυροκόκκινο φόντο σαν από war metal μπάντα, έχουμε κάτι που θυμίζει σελίδα από ένα απαγορευμένο αλχημικό εγχειρίδιο: ένα σύστημα συμβόλων, μορφών και τελετουργικών οδηγιών που μοιάζουν να περιγράφουν μια διαδικασία μεταμόρφωσης. Φαίνεται επίσης να αντλεί στοιχεία από όλα τα κομμάτια του δίσκου. Οι σφραγίδες και τα σύμβολα μου δημιουργούν την αίσθηση ενός σύνθετου δικτύου τελετουργικών διαδρομών. Η σπλήνα στην παλαιότερη λογοτεχνική και ιατρική παράδοση συνδεόταν με τη μελαγχολία, την οργή και τις πιο δυσάρεστες ανθρώπινες παρορμήσεις με τον οφιοειδή συμβολισμό να συνδέεται τόσο με το δηλητήριο όσο και με τη γνώση, τη μεταμόρφωση και την απόκρυφη παράδοση. Αναφέρεται στην κατασκευή ενός δοχείου μέσα από τον πόνο, με απώτερο σκοπό την ομορφιά και την τελειότητα της ζωής. Η κεντρική ιδέα είναι πως το σώμα πρέπει να υποστεί μια διαδικασία βασανισμού προκειμένου να καταστεί κατάλληλο για να δεχθεί κάτι που υπερβαίνει την ανθρώπινη φύση του. Τέλος η Γεθσημανή είναι ο τόπος όπου, σύμφωνα με τας γραφάς, ο Χριστός βιώνει την αγωνία πριν από τη σύλληψή του, προσευχόμενος για να αποφύγει το επικείμενο μαρτύριο, προτού τελικά αποδεχθεί το ποτήρι του πάθους.

Burning in Celestial Poison by Black Curse

Και όσο οι Black Curse εξακολουθούν να εξερευνούν τις πιο σκοτεινές ανθρώπινες παρορμήσεις, η κατάρα τους θα παραμένει ενεργή. Μέσα από την κοινή κληρονομιά του death και του black metal, ενσωματώνουν πειραματικές ιδέες και διαμορφώνουν ένα ηχητικό περιβάλλον τόσο σκοτεινό, τόσο αποτρόπαιο και δυσοίωνο, που τους καθιστά μοναδικούς. Με δύο δίσκους που αποτυπώνουν διαφορετικές όψεις της ίδιας φονικής εμμονής έχουν ήδη μπει στο πάνθεον του underground. Στις 3 Δεκεμβρίου, θα έχουμε την ευκαιρία να βιώσουμε αυτή την ηχητική εμπειρία από κοντά, καθώς οι Αμερικανοί θα επισκεφθούν για πρώτη φορά τη χώρα μας, ανεβαίνοντας στη σκηνή του AN Club στην Αθήνα. Το εναρκτήριο χτύπημα θα μας το δώσουν οι δικοί μας, Cursed Blood, που με την σταθερή τους παρουσία στις σκηνές της πόλης έχουν εδραιώσει την θέση τους ως μια από τις καλύτερες μπάντες του εγχώριου death metal.