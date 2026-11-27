Η επιστροφή του Bradford Cox στον κόσμο του Atlas Sound έπειτα από δεκαπέντε χρόνια είναι γεγονός. Και το νέο του άλμπουμ με τον καθόλου ελπιδοφόρο τίτλο Thanatos ακούγεται σαν να υπήρχε πάντα κάπου στο βάθος των προηγούμενων έργων του, σαν μια συλλογή τραγουδιών που ωρίμαζαν αργά, μακριά από τη δημοσιότητα, μέσα σε δωμάτια-λαβύρινθους γεμάτα αναμνήσεις, παλιούς δίσκους και προσωπικά φαντάσματα. Είναι ένα δύσκολο άλμπουμ που δεν φλερτάρει με καμία εξωστρέφεια ούτε θέλει, μάλλον, να αποτελεί κάποια θριαμβευτική επιστροφή. Σε καλεί απλώς να καθίσεις σιωπηλά δίπλα του και να παρακολουθήσεις τις σκιές να αλλάζουν σχήμα.

Από τα πρώτα λεπτά γίνεται σαφές ότι ο Cox ενδιαφέρεται περισσότερο για τη δημιουργία ατμόσφαιρας παρά για τις εντυπωσιακές κορυφώσεις. Το εναρκτήριο "Octoberland" χτίζει ένα παράξενα ονειρικό σκηνικό, όπου μια ασταθής μπασογραμμή συνομιλεί με τον παιδικό ήχο ενός toy piano, ενώ η φωνή του αιωρείται ανάμεσα στο ψιθύρισμα και την εξομολόγηση. Οι θόρυβοι που σταδιακά εισβάλλουν στο τραγούδι δεν λειτουργούν ως διακοσμητικά στοιχεία αλλά ως προέκταση του χώρου μέσα στον οποίο γεννήθηκε ο δίσκος. Στο "Arcadia", οι τζαζ αποχρώσεις, οι υπνωτικές μελωδίες και οι επεξεργασμένες φωνές ενισχύουν την αίσθηση ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα όνειρο που δεν ακολουθεί τους κανόνες της πραγματικότητας. Κάπου εδώ θα πρέπει να πούμε πως ο Cox ηχογράφησε μόνος του τα δέκα τραγούδια του δίσκου στη σοφίτα του σπιτιού του στην Ατλάντα, χρησιμοποιώντας ένα φορητό οκτακάναλο Tascam DP-008, παίζοντας ο ίδιος όλα τα όργανα και αναλαμβάνοντας κάθε δημιουργική λεπτομέρεια. Η απομόνωση αυτής της διαδικασίας είναι αποτυπωμένη σε κάθε λεπτό του άλμπουμ. Δεν πρόκειται για έναν δίσκο που αναζητά την εξωστρέφεια ή τα άμεσα hooks των καλύτερων στιγμών του Logos. Αντίθετα, το Thanatos κινείται σαν μια νυχτερινή περιπλάνηση μέσα σε ερείπια μνήμης, προσωπικά φαντάσματα και υπαρξιακές ανησυχίες. Όπως το πιο uptempo "Passing Strange" που συνεχίζει αυτή την πορεία με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό μέχρι την τελική τρέλα που το λούζει στο τέλος, ενώ το "Akron" ξεχωρίζει ως μία από τις πιο ζοφερές στιγμές του δίσκου, καταγράφοντας μια αίσθηση κοινωνικής και προσωπικής παρακμής χωρίς να καταφεύγει σε εύκολους συμβολισμούς.

Εκεί που το άλμπουμ αποκτά πραγματικό βάθος είναι στη θεματική του συνοχή. Ο τίτλος Thanatos δεν είναι απλώς μια αναφορά στον θάνατο, αλλά σε μια διαρκή διαδικασία φθοράς, μεταμόρφωσης και επανεφεύρεσης. Τα τραγούδια περιστρέφονται γύρω από το τέλος πραγμάτων: σχέσεων, σωμάτων, τόπων, εποχών και βεβαιοτήτων. Ωστόσο, αντί να βυθίζεται στη μοιρολατρία, ο Cox αντιμετωπίζει αυτή τη φθορά ως μια περίεργη μορφή αναγέννησης. Γιατί, μουσικά, το Thanatos αποφεύγει τις εντυπωσιακές κορυφώσεις. Οι μελωδίες λειτουργούν υπόγεια, σχεδόν ύπουλα. Πολλά από τα τραγούδια αποκαλύπτουν την αξία τους μόνο μετά από επαναλαμβανόμενες ακροάσεις. Το "Day For Night" είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της λογικής, χτίζοντας αργά μια αίσθηση μελαγχολικής έντασης μέσα από μινιμαλιστικές ενορχηστρώσεις. To "This Poperty Is Condemned" κρύβει στον πυρήνα του ένα εξαιρετικό pop τραγούδι, έστω κι αν οι παραμορφώσεις και η ονειρική του ασάφεια το κρατούν διαρκώς μακριά από το προφανές. Με τις υπέροχες λοξές μελωδίες του μοιάζει σαν μια pop επιτυχία που αρνείται πεισματικά να συμπεριφερθεί ως τέτοια. Ενώ, το "My Ship Sank In Daylight" και το "Roots Without a Tree" συγκαταλέγονται στις πιο συγκινητικές στιγμές του δίσκου, αποδεικνύοντας ότι ο Cox εξακολουθεί να διαθέτει μοναδική ικανότητα να μετατρέπει την προσωπική ευαλωτότητα σε καθολική εμπειρία.

Ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του Thanatos να είναι ότι δεν θέλει επ' ουδενί να θυμίσει το παρελθόν του δημιουργού του. Αντί να κυνηγά τη νεότητα ή τη νοσταλγία, κοιτάζει κατάματα τον χρόνο που πετάει μακριά. Και κάπου εκεί, μέσα στις σκιές, στις σιωπές και στις φθαρμένες μελωδίες του, βρίσκει μια παράξενη ομορφιά. Γιατί το Thanatos δεν είναι ούτε ο πιο άμεσος ούτε ο πιο φωτεινός δίσκος του Atlas Sound. Είναι όμως πιθανότατα ο πιο ώριμος, ο πιο ενδοσκοπικός και ο πιο ανθρώπινος. Ένα έργο που ακούγεται σαν καταγραφή μιας ζωής η οποία γνωρίζει ότι όλα είναι περαστικά, αλλά εξακολουθεί να ψάχνει λόγους για να συνεχίσει να δημιουργεί.