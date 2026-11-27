Το Athens Music Week (AMW) ανοίγει τις αιτήσεις για τα showcases του 2027, προσκαλώντας σόλο καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε ανερχόμενους καλλιτέχνες όσο και σε μουσικά σχήματα με ήδη ενεργή πορεία, που θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε νέο κοινό, να διευρύνουν τις επαφές τους και να αναζητήσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η 9η διοργάνωση του Athens Music Week θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 15 Μαΐου 2027, με κεντρικό χώρο φιλοξενίας το Goethe-Institut Athen και παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις σε χώρους της Αθήνας.

Το AMW συνδυάζει διεθνές συνέδριο για τη μουσική βιομηχανία, showcase συναυλίες, workshops και δράσεις δικτύωσης, συγκεντρώνοντας στην Αθήνα καλλιτέχνες, επαγγελματίες, εταιρείες και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι τέσσερις ημέρες για ανταλλαγή γνώσης, συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις του κλάδου και νέες συνεργασίες.

Η συμμετοχή στα showcases δεν περιορίζεται σε μια ζωντανή εμφάνιση. Τα σχήματα που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλους μουσικούς, bookers, διοργανωτές φεστιβάλ, εκπροσώπους δισκογραφικών και επαγγελματίες από διαφορετικές μουσικές αγορές, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να διερευνήσουν νέες συνεργασίες. Μέσα από το συνέδριο και τα workshops, θα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν συζητήσεις για τις αλλαγές και τις προκλήσεις της μουσικής βιομηχανίας και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις χρήσιμες για την εξέλιξη της δουλειάς τους.

Η Καλλιτεχνική Επιτροπή του AMW 2027

Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχει η Καλλιτεχνική Επιτροπή (Artistic Board) του AMW, με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε φεστιβάλ, δισκογραφικές, διεθνή συνέδρια και δίκτυα της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο ρόλος της Επιτροπής δεν περιορίζεται στη διαμόρφωση του showcase προγράμματος. Καθώς τα μέλη της γνωρίζουν νέα σχήματα και μουσικές από διαφορετικές χώρες, η διαδικασία επιλογής γίνεται και μια πρώτη ευκαιρία επαγγελματικής ανακάλυψης, πριν από τη διοργάνωση. Το ενδιαφέρον ενός επαγγελματία για τη δουλειά ενός καλλιτέχνη μπορεί να συνεχιστεί και πέρα από το AMW.

Από την ελληνική μουσική σκηνή συμμετέχουν ο Άγγελος Κλειτσίκας (Athens Jazz), η Έλλη Μπορνόβα (Cinobo Cinemas), ο Ανδρέας Περικλής Μεταξάς (Stay Independent), η Θεοδώρα Καρακάση (Plisskën Festival), ο Θωμάς Μαχαίρας (Fuzz Productions), ο Θωμάς Χατζιόγλου (Rapnroll Records) και ο Θάνος Μακρής (Reflected Productions).

Από τη διεθνή μουσική σκηνή συμμετέχουν οι Sarah Heher (Waves Vienna, Αυστρία), Xavier Barceló (Fira B!, Ισπανία), Mirko Burazer (We Move Music Croatia / SHIP Conference, Κροατία), Mark Dieler (AMARI / Sicily Music Conference, Ιταλία), Cosmin Ionescu (Overground / Mastering the Music Business, Ρουμανία) και Lisa Nasta (Glastonbury Green Futures / Re-Play Music, Ηνωμένο Βασίλειο). Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και την επαγγελματική τους δραστηριότητα είναι διαθέσιμες στην επίσημη σελίδα του Artistic Board.

Τέσσερις ημέρες επαγγελματικών ευκαιριών

Για τα επιλεγμένα σχήματα προβλέπεται AMW Full Pass για όλα τα μέλη που συμμετέχουν στην εμφάνιση, με πρόσβαση στο τετραήμερο συνεδριακό πρόγραμμα, στα workshops και στις δράσεις δικτύωσης. Έτσι, οι καλλιτέχνες μπορούν να παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα και να αξιοποιήσουν τις συναντήσεις και τις επαφές που αναπτύσσονται γύρω από αυτό.

Η συμμετοχή περιλαμβάνει επίσης ζωντανή εμφάνιση διάρκειας έως 30 λεπτών, με πλήρη παροχή backline, καθώς και δύο διανυκτερεύσεις για καλλιτέχνες που ταξιδεύουν από το εξωτερικό ή από περιοχές που απέχουν περισσότερα από 200 χλμ. από την Αθήνα. Η αίτηση και η συμμετοχή στα showcases είναι δωρεάν. Δεν προβλέπεται αμοιβή για τη ζωντανή εμφάνιση.

Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή

· Το Open Call είναι ανοιχτό σε σόλο καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα από όλο το φάσμα της σύγχρονης μουσικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιάζουν κυρίως πρωτότυπο υλικό, να έχουν ενεργή καλλιτεχνική δραστηριότητα και να μπορούν να παρουσιάσουν ένα live set διάρκειας έως 30 λεπτών.

· Όλα τα μέλη που θα εμφανιστούν πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και διαθέσιμα για εμφάνιση στην Αθήνα από τις 12 έως τις 15 Μαΐου 2027.

· Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2026.

· Πληροφορίες, αναλυτικοί όροι συμμετοχής και αιτήσεις: εδώ