Ο frontman των Maxïmo Park, Paul Smith, ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου προσωπικού album. Το Remnants αναμένεται στις 29 Ιανουαρίου 2027 από την Billingham Records. Παρότι πρόκειται για την πρώτη solo δισκογραφική δουλειά του μετά από εννέα χρόνια, τα τραγούδια που περιλαμβάνει έχουν γραφτεί σε βάθος χρόνου, μέσα στις τελευταίες δύο δεκαετίες, κάτι που κάνει τον τίτλο του δίσκου (που σημαίνει «ό,τι απέμεινε») ιδιαίτερα ταιριαστό.

Ο Smith δεν φαίνεται να είναι από τους καλλιτέχνες που βιάζονται να ολοκληρώσουν τα projects τους. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει μαζί με τη Rachel Unthank το 2023, με αφορμή το κοινό τους album Nowhere and Everywhere, είχε αποκαλύψει ότι η ηχογράφησή του είχε πραγματοποιηθεί πέντε χρόνια νωρίτερα. Την παραγωγή εκείνου του δίσκου είχε αναλάβει ο David Brewis των Field Music, ο οποίος επιστρέφει τώρα, αναλαμβάνοντας και την ηχογράφηση και τη συμπαραγωγή του Remnants.

Το βίντεο για το πρώτο single του album, "Water In The Firmament", μοιάζει να αποτελεί μια ταιριαστή οπτική μεταφορά της πιο αργής και μελετημένης δημιουργικής προσέγγισης του Smith. Σε αυτό, ο μουσικός φωτογραφίζει ένα θέμα και στη συνέχεια εμφανίζει το φιλμ στο χέρι, πριν δημιουργήσει μια φωτογραφία από το εμφανισμένο αρνητικό χρησιμοποιώντας μεγεθυντήρα.

Πρόκειται για μια αναλογική διαδικασία που απαιτεί αφοσίωση και υπομονή, ειδικά σε μια εποχή όπου η ευκολία της ψηφιακής φωτογραφίας έχει κάνει τους περισσότερους να χρησιμοποιούν απλώς το κινητό τους. Σε αντίθεση με αυτή την αμεσότητα, η αναλογική φωτογραφία σε αναγκάζει να επιβραδύνεις. Είναι μια ιδιαίτερα συνειδητή δημιουργική διαδικασία, μέσα από την οποία κάθε εικόνα αποκτά ξεχωριστή αξία.

Μιλώντας για το "Water In The Firmament", ο ίδιος εξηγεί: «Ξύπνησα νωρίς το πρωί από ένα όνειρο και έγραψα αμέσως αυτό το τραγούδι, σχεδόν ψιθυρίζοντας καθώς το τραγουδούσα. Παρόλο που είναι το πιο αισιόδοξο τραγούδι του album, ήθελα να διατηρήσω αυτή την ανεπιτήδευτη και οικεία αίσθηση στην ερμηνεία. Μιλά για τη μεταβαλλόμενη φύση της αγάπης και των ιδεών».

Αναφερόμενος στο Remnants, ο Paul Smith σημειώνει: «Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, αυτά τα τραγούδια περιέχουν ίχνη συναισθημάτων που έχουν παραμείνει μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όταν τα άκουσα συγκεντρωμένα, ένιωσα ότι σχημάτιζαν μια ενιαία, συνεκτική δήλωση. Το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά τη διαδικασία της σύνθεσης συνέβαλε, χωρίς να το επιδιώξω, στη δημιουργία ενός πορτρέτου μιας ζωής που εξελίσσεται, με μια οπτική που διαρκώς μεταβάλλεται. Παρόλο που ήθελα να διατηρήσω την οικειότητα των τραγουδιών όπως ακριβώς είχαν αρχικά γεννηθεί, ήμουν επίσης αποφασισμένος να τα ενορχηστρώσω με τέτοιον τρόπο ώστε να προσφέρουν διακριτικές εκπλήξεις στον ακροατή».

Παράλληλα με την ανακοίνωση του album, ο Paul Smith γνωστοποίησε και τις ημερομηνίες της ευρωπαϊκής και βρετανικής περιοδείας του για το 2027. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 16 Απριλίου από το Cork της Ιρλανδίας και θα συνεχιστεί σε πόλεις όπως το Galway, το Belfast και το Dublin, πριν μεταφερθεί στη Βρετανία, με εμφανίσεις στη Γλασκώβη, το Leeds, το Manchester, το Nottingham, το Birmingham, το Cardiff και το Bristol. Τον Μάιο θα ακολουθήσουν συναυλίες στην Κολωνία, το Αμβούργο, το Βερολίνο, τη Δρέσδη, το Μόναχο, το Παρίσι και το Άμστερνταμ, με τελευταίο σταθμό το Λονδίνο στις 19 Μαΐου.