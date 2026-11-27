Η Helena Deland κυκλοφόρησε το “Whole Life”, το τρίτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της Eternity Shrugs, το οποίο αναμένεται στις 22 Ιανουαρίου από τη Chivi Chivi. Πρόκειται για την τρίτη προσωπική δισκογραφική δουλειά τής μουσικού από το Μόντρεαλ, μετά τα Someone New (2020) και Goodnight Summerland (2023).

Το “Whole Life” ακολουθεί τα singles “Tip of My Tongue” και “How Do You Like Me Now”. Μιλώντας για αυτό, η Deland αναφέρεται στη δυσκολία να αντιληφθούμε, όσο βρισκόμαστε μέσα σε μια εμπειρία, τι σημασία θα αποκτήσει τελικά στην πορεία τής ζωής μας μετά. Το κομμάτι, όπως εξηγεί, περιστρέφεται γύρω από την επιθυμία να βιώσεις κάτι που γνωρίζεις πως θα είναι σύντομο, αλλά και γύρω από την άρνηση και τη δύναμη που απαιτούνται για να διατηρηθεί ζωντανό κάτι εύθραυστο − το να ταλαντεύεσαι ανάμεσα στην ανάγκη να μάθεις την αλήθεια ή στο να μη θέλεις να την ανακαλύψεις ακόμη.

Το Eternity Shrugs ηχογραφήθηκε στην εξοχή του Κεμπέκ, σε διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια τεσσάρων εποχών. Την παραγωγή ανέλαβε η ίδια η Deland, μαζί με τους επί χρόνια συνεργάτες της Francis Ledoux και Alexandre Larin, καθώς και τους Lysandre Ménard και Cedric Martel, μουσικοί που συμμετέχουν εδώ και χρόνια στο ευρύτερο δημιουργικό περιβάλλον της.

Στο ηχητικό σύμπαν τού album, το πιάνο, το μπάσο, ένα Rhodes, η βιόλα και τα πνευστά περιστρέφονται γύρω από την κιθάρα και τη φωνή τής Deland. Οι ενορχηστρώσεις περνούν από τη λιτότητα και σε πιο περίτεχνες υφές, με τα κρουστά να χτίζουν διακριτικά στην ατμόσφαιρα των συνθέσεων.

Παράλληλα με τις προσωπικές της δουλειές, η Helena Deland συμμετέχει στο ντουέτο Hildegard μαζί με τη μουσικό Ouri, με την οποία έχουν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ, το ομώνυμο Hildegard (2021) και το Jour 1596 (2024).