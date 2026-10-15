Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο David Surkamp, τραγουδιστής και frontman των Pavlov’s Dog

Ο David Surkamp, τραγουδιστής και εμβληματική φωνή των Pavlov’s Dog, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η Abbie Steiling, που συμμετέχει στο σημερινό σχήμα των Pavlov’s Dog παίζοντας βιολί και μαντολίνο, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της μπάντας στο Facebook. «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο της δημιουργικής μας δύναμης, του τραγουδιστή μας και αγαπημένου φίλου μας, David Surkamp, στις 13 Οκτωβρίου».

«Ο David αφήνει πίσω του μια κληρονομιά αστείρευτης δημιουργικότητας, αδιαμφισβήτητης καλλιτεχνικής ταυτότητας και ένα μουσικό έργο που άγγιξε ανθρώπους διαφορετικών γενεών σε ολόκληρο τον κόσμο. Όσοι, όμως, τον γνώρισαν και τον αγάπησαν ξέρουν ότι η παρακαταθήκη του ξεπερνά κατά πολύ τα τραγούδια του. Ο David διέθετε ένα βαθιά ποιητικό πνεύμα και μια ρομαντική καρδιά, στοιχεία που αποτυπώνονταν σε κάθε νότα, κάθε στίχο και κάθε εμφάνισή του. Η μουσική του ήταν γεμάτη συναίσθημα και έφτανε κατευθείαν στην καρδιά των ακροατών, δίνοντας φωνή στη λαχτάρα, την αγάπη, την ομορφιά και εκείνη τη γλυκόπικρη αίσθηση που συνοδεύει όλα αυτά».

Η Steiling υπογράμμισε επίσης τη γενναιοδωρία του Surkamp απέναντι στους μουσικούς με τους οποίους συνεργαζόταν, καθώς τους έδινε χώρο να αναδείξουν τις δυνατότητές τους. Όπως σημείωσε, ο ίδιος μεταμορφωνόταν όταν ανέβαινε στη σκηνή, ακόμη και τις πιο δύσκολες ημέρες της ζωής του. «Όποιες κι αν ήταν οι συνθήκες της ζωής του, πάνω στη σκηνή ζωντάνευε. Ακόμη και στις πιο δύσκολες ημέρες του, όταν άναβαν τα φώτα και ξεκινούσε η μουσική, ήταν ένας ολοκληρωμένος performer. Αν έπαιζε μουσική, ήταν μια υπέροχη ημέρα».

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με μια αναφορά στην οικογένεια, στους φίλους και στους θαυμαστές που στάθηκαν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και στην αγάπη που έτρεφε για τη σύζυγό του, Sara. «Δεν υπάρχουν λόγια αρκετά για μια απώλεια αυτού του μεγέθους. Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά και ευγνώμονες. Θα κρατήσουμε για πάντα μαζί μας τον David, τη μουσική του και τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί του».

Η ιστορία των Pavlov’s Dog ξεκίνησε το 1971, όταν ο Surkamp, σε ηλικία μόλις 19 ετών, σχημάτισε το συγκρότημα High On A Small Hill μαζί με τον μπασίστα Rick Stockton και δύο ακόμη φίλους του από το σχολείο. Το σχήμα εξελίχθηκε στους Pavlov’s Dog, οι οποίοι ξεχώρισαν για τον ιδιαίτερο συνδυασμό progressive rock και μελωδικού hard rock.

Το 1975 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο album τους, Pampered Menial, σε παραγωγή των Sandy Pearlman και Murray Krugman, γνωστών και από τη συνεργασία τους με τους Blue Öyster Cult. Ο δίσκος απέκτησε ξεχωριστή θέση στην ιστορία του progressive rock, με τη χαρακτηριστική φωνή του Surkamp να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία του ήχου της μπάντας. Ο ίδιος είχε περιγράψει κάποτε τη φωνή του ως «ένα παιδί της χορωδίας που έχει πάρει διεγερτικά», σε μια φράση που αποτύπωνε εύστοχα την ιδιαίτερη χροιά και την εκφραστικότητά της. Έναν χρόνο αργότερα, το 1976, ακολούθησε το δεύτερο album τους, At The Sound Of The Bell. Ωστόσο, το συγκρότημα διαλύθηκε το 1977.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Prog το 2016, ο Surkamp είχε αναφερθεί στις μουσικές επιρροές που διαμόρφωσαν την πορεία του, θυμούμενος την πρώτη φορά που άκουσε το "21st Century Schizoid Man" των King Crimson. «Θυμάμαι που άκουσα εκείνες τις σειρήνες στην αρχή του “21st Century Schizoid Man” - αυτό ήταν, με είχε κερδίσει», είχε πει. Παράλληλα, είχε αποκαλύψει την αγάπη του για τους Fairport Convention, τους οποίους θεωρούσε πιθανότατα το αγαπημένο του συγκρότημα.

Μετά τη διάλυση των Pavlov’s Dog, ο Surkamp συνεργάστηκε με τον Ian Matthews, πρώην μέλος των Fairport Convention, στο συγκρότημα Hi-Fi, ενώ εργάστηκε και ως δημοσιογράφος. Οι Pavlov’s Dog επανενώθηκαν το 1990 και ηχογράφησαν το «Lost in America», χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να διατηρήσουν τη δυναμική τους για μεγάλο διάστημα.

Το 2005 επέστρεψαν, αυτή τη φορά με τη σύζυγο του Surkamp, Sara, στα φωνητικά και την κιθάρα. Το συγκρότημα συνέχισε τη δραστηριότητά του και τα επόμενα χρόνια, κυκλοφορώντας τρία ακόμη στούντιο albums: το Echo & Boo το 2010, το Prodigal Dreamer το 2018 και το Wanderlust το 2025. Το 2024 κυκλοφόρησε επίσης η συλλογή Pavlov’s Dog Essential Recordings 1974–2018, η οποία συγκέντρωσε υλικό από διαφορετικές περιόδους της διαδρομής τους.

Η απώλεια του David Surkamp έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Pavlov’s Dog έχουν ήδη αποχαιρετήσει αρκετά από τα ιστορικά μέλη τους. Ο Siegfried Carver πέθανε το 2009, ο πολυοργανίστας Doug Rayburn το 2012, ο μπασίστας Rick Stockton το 2015, ενώ ο πληκτράς David Hamilton και η Sara Surkamp έφυγαν από τη ζωή το 2025.