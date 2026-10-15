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Το YouTube ξεκίνησε να επισημαίνει τα τραγούδια που δημιουργήθηκαν με AI

Η νέα "AI" ένδειξη εμφανίζεται ήδη στο YouTube Music και σύντομα θα επεκταθεί στην κύρια πλατφόρμα, απαντώντας στο αίτημα των ακροατών για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Avopolis Team

Το YouTube αρχίζει να επισημαίνει τα τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί κυρίως με εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Η σχετική ένδειξη ενεργοποιήθηκε στο YouTube Music και το επόμενο διάστημα θα εμφανιστεί και στην κεντρική πλατφόρμα του YouTube.

«Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει νέους δρόμους για τους καλλιτέχνες, επιτρέποντάς τους να δημιουργούν, να πειραματίζονται και να μοιράζονται μουσική», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι ακροατές ζητούν να γνωρίζουν πότε αυτό που ακούν αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Η επισήμανση θα εφαρμόζεται σε τραγούδια που, σύμφωνα με τα συστήματα ανίχνευσης του YouTube και τα στοιχεία που παρέχουν οι συνεργάτες του από τη μουσική βιομηχανία, έχουν δημιουργηθεί «κατά κύριο λόγο» με παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Η διατύπωση έχει σημασία, καθώς διαχωρίζει τα πλήρως ή κυρίως τεχνητά παραγόμενα έργα από τις ηχογραφήσεις στις οποίες η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε επικουρικά σε κάποιο στάδιο της παραγωγής.

Η απόφαση του YouTube έρχεται καθώς οι μεγάλες πλατφόρμες επιχειρούν να διαμορφώσουν κανόνες για τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία της AI-generated μουσικής. Η Apple Music έχει ανακοινώσει ότι θα προσθέσει μέσα στη χρονιά την ένδειξη “Made by AI”, ενώ το Spotify σκοπεύει να χαρακτηρίζει ως “AI Personas” τα προφίλ καλλιτεχνών που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί τεχνητά. Αυστηρότερη στάση έχει προαναγγείλει το Tidal, το οποίο όχι μόνο θα επισημαίνει το σχετικό υλικό, αλλά σχεδιάζει και να αποκλείσει τα AI-generated τραγούδια από την απόδοση δικαιωμάτων.

Παράλληλα, οργανισμοί που εκπροσωπούν δημιουργούς και τη μουσική βιομηχανία – ανάμεσά τους οι RIAA, IFPI, Grammy Awards και SAG-AFTRA – πιέζουν για την υιοθέτηση ενός κοινού συστήματος σήμανσης. Η πρότασή τους περιλαμβάνει δύο διακριτές ενδείξεις: “AI-Generated”, για έργα που δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, και “AI-Assisted”, για εκείνα στα οποία η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε βοηθητικά.

Το ζητούμενο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν είναι η απομάκρυνση της AI μουσικής από τις πλατφόρμες, αλλά η ξεκάθαρη ενημέρωση του κοινού. Ο ακροατής θα εξακολουθεί να επιλέγει τι θέλει να ακούσει, θα γνωρίζει, όμως, αν πίσω από το τραγούδι βρίσκεται ένας άνθρωπος, ένας αλγόριθμος ή κάποιος συνδυασμός των δύο.

 

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