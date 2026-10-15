Οι Big Thief ανοίγουν δωρεάν το συναυλιακό τους αρχείο

Οι Big Thief εγκαινίασαν το Big Thief Live Archive, μία πλατφόρμα όπου προσφέρεται δωρεάν το αρχείο με τις συναυλιακές ηχογραφήσεις τους από το «πρόσφατο και μακρινό παρελθόν». Η ιδέα γεννήθηκε από τη γοητεία που ασκεί στον ντράμερ James Krivchenia το τεράστιο live αρχείο των Grateful Dead, ενός συγκροτήματος του οποίου οι συναυλίες αντιμετωπίζονται σχεδόν ως ξεχωριστά έργα.

Το αρχείο είναι ήδη προσβάσιμο δωρεάν στο archive.bigthief.net. Από εκεί, οι ακροατές μπορούν να επιλέγουν και να στριμάρουν ολόκληρες συναυλίες, να περιηγούνται στις εμφανίσεις ανά χρονολογία και να δημιουργούν playlists με τις αγαπημένες τους εκτελέσεις

Το συγκρότημα άρχισε να καταγράφει συστηματικά όλες τις συναυλίες του περίπου από το 2019 έως και φέτος. «Κάθε συναυλία που παίζουμε έχει διαφορετική ενέργεια», εξηγούν οι Big Thief. «Τα τραγούδια αλλάζουν συνεχώς και ακούγονται διαφορετικά κάθε βράδυ. Περνάμε πολύ περισσότερο χρόνο στον δρόμο απ’ ό,τι στο στούντιο, γι’ αυτό θελήσαμε να δημιουργήσουμε κάτι που να αποτυπώνει τη διαρκώς μεταβαλλόμενη ζωντάνια της μουσικής μας μέσα στον χρόνο».

Μαζί με την έναρξη λειτουργίας του αρχείου, οι Big Thief μοιράστηκαν μια νέα live εκτέλεση του “Incomprehensible”, ηχογραφημένη τον περασμένο Απρίλιο στην 3Arena του Δουβλίνου. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά το 2025 στο άλμπουμ Double Infinity.

Παράλληλα, οι Big Thief έχουν ήδη παρουσιάσει ζωντανά την επόμενη δισκογραφική δουλειά τους. Τον περασμένο Αύγουστο έπαιξαν ολόκληρο το επερχόμενο τριπλό άλμπουμ Horsepower στο Ryman Auditorium του Nashville, με προσκεκλημένες τις Gillian Welch, Iris DeMent και Lucinda Williams. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας του.