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Robyn και Mechatok ενώνουν δυνάμεις σε ένα συναρπαστικό remix EP

Η Robyn και ο Mechatok παρουσιάζουν ένα διπλό remix release που γεφυρώνει την πρωτοποριακή ηλεκτρονική σκηνή με τη σύγχρονη pop, φέρνοντας κοντά κόσμους που μοιάζουν φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον.

Robyn και Mechatok ενώνουν δυνάμεις σε ένα συναρπαστικό remix EP
Avopolis Team

Η συνάντηση της Robyn με τον Mechatok αποκτά πλέον επίσημη μορφή μέσα από ένα νέο διπλό remix release, το οποίο περιλαμβάνει το "Expression On Your Face (Robyn Remix)" με τη συμμετοχή των Ecco2k και Bladee, καθώς και το "Fembot (Mechatok Remix)", μια νέα ανάγνωση του κλασικού πλέον κομματιού της Σουηδής pop δημιουργού.

Στο "Expression On Your Face (Robyn Remix)", η Robyn δεν περιορίζεται σε έναν συμβολικό ρόλο. Αντίθετα, ενσωματώνει τη φωνή και τη δημιουργική της ταυτότητα στον πυρήνα του τραγουδιού, προσθέτοντας ένα νέο verse που μεταμορφώνει διακριτικά το αρχικό κομμάτι. Το αποτέλεσμα φέρνει κοντά μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης pop με έναν από τους πλέον οραματικούς παραγωγούς της νέας γενιάς, γνωστό για τις συνεργασίες του με τους Drain Gang, την Charli XCX και τον Lorenzo Senni. Η νέα εκδοχή στρέφεται περισσότερο προς την pop αισθητική, χωρίς να χάνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που κατέστησε το πρωτότυπο ένα από τα πλέον αγαπημένα underground tracks της χρονιάς.

Στην άλλη πλευρά της κυκλοφορίας, ο Mechatok καταπιάνεται με το "Fembot", ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Robyn από το ιστορικό άλμπουμ Body Talk. Ο παραγωγός αναδομεί το κομμάτι μέσα από τη δική του ηλεκτρονική ματιά, προσφέροντας μια φρέσκια και σύγχρονη εκδοχή που έχει ήδη βρει τη θέση της στις ζωντανές εμφανίσεις της Robyn, ανοίγοντας μάλιστα τη φετινή της αρένα περιοδεία.

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών δεν προέκυψε ξαφνικά. Είχαν εργαστεί μαζί και στο παρελθόν, προτού ξανασυναντηθούν στο Βερολίνο το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Mechatok εμφανίστηκε ως special guest στην εμφάνιση της Robyn στην Uber Arena τον Ιούλιο. Με ένα προγραμματισμένο live ντεμπούτο του remix του "Expression On Your Face" να βρίσκεται ήδη στα σκαριά, όλα δείχνουν πως η συνεργασία τους πρόκειται να περάσει σύντομα από το στούντιο και στη σκηνή.

Το τελευταίο διάστημα ο Mechatok έχει διευρύνει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμά του στη διεθνή σκηνή, πραγματοποιώντας εμφανίσεις και περιοδείες δίπλα σε ονόματα όπως οι FKA Twigs, PinkPantheress και CLAIR.

Για τη Robyn, η συγκεκριμένη κυκλοφορία έρχεται σε μια εξαιρετικά δραστήρια περίοδο της καριέρας της, μετά το πρόσφατο άλμπουμ Sexistential και μια σειρά sold out εμφανίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, η Σουηδή δημιουργός ετοιμάζεται για μια μεγάλη εμφάνιση στην πατρίδα της, στη 3Arena της Στοκχόλμης, ενώ το νέο remix EP τη βρίσκει να προσθέτει ακόμη ένα ενδιαφέρον κεφάλαιο σε μια χρονιά όπου το έργο της έχει επανερμηνευτεί από καλλιτέχνες όπως οι Zara Larsson, Arca, Yung Lean και το δίδυμο CA7RIEL & Paco Amoroso. Το νέο EP είναι μια κυκλοφορία που δεν λειτουργεί απλώς ως ανταλλαγή remixes, αλλά ως δημιουργικός διάλογος ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες που, ο καθένας από διαφορετική αφετηρία, συνεχίζουν να επεκτείνουν τα όρια της σύγχρονης pop μουσικής.

 

 

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