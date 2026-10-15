30 Years Avopolis Party

 

Πληροφορίες

Πέθανε ο Stephen Raoul Jones, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής εικόνας και μέλος των Severed Heads

Ο αυστραλός μουσικός και video artist συνέδεσε τα synthesizers με την κινούμενη εικόνα, δημιουργώντας αναλογικά οπτικά συστήματα για τις συναυλίες και τα βίντεο του επιδραστικού electronic σχήματος.

Πέθανε ο Stephen Raoul Jones, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής εικόνας και μέλος των Severed Heads
Avopolis Team

Ο Stephen Raoul Jones, πρώην μέλος του αυστραλιανού ηλεκτρονικού σχήματος Severed Heads και σημαντική μορφή της video art στη χώρα του, πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο Royal Prince Alfred Hospital του Sydney.

Σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του στο Facebook, ο Jones υπέκυψε σε τραύματα που φέρεται να υπέστη όταν δέχθηκε βίαιη επίθεση έξω από το στούντιό του δύο ημέρες νωρίτερα. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί και κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία. Η οικογένεια τού Jones ζήτησε να μη διαδίδονται εικασίες ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, όσο η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. «Θέλουμε δικαιοσύνη για τον Stephen», αναφέρεται στην ανακοίνωση, μαζί με την έκκληση τα μέσα να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των δικών του ανθρώπων.

Γεννημένος στο Sydney το 1951, ο Jones δεν ακολούθησε ποτέ μια καθαρή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη μουσική, την εικόνα και την τεχνολογία. Ξεκίνησε την πορεία του ως video artist, δημιουργώντας έργα τεκμηρίωσης που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές πινακοθήκες και πολιτιστικά ιδρύματα της Αυστραλίας. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα έργο του 1976, Stonehenge, TV Buddha and Tai Chi Transforms (The Systems Interfacing Reports), το οποίο ανήκει στη συλλογή της National Gallery of Australia.

Το 1982, ο Jones εντάχθηκε στους Severed Heads, έναν χρόνο μετά την αποχώρηση των ιδρυτικών μελών Richard Fielding και Andrew Wright, ενώ σταθερός πυρήνας του σχήματος παρέμενε ο Tom Ellard, ο οποίος είχε προσχωρήσει λίγο μετά τη δημιουργία του. Ο Jones θα περνούσε την επόμενη δεκαετία στην μπάντα, συμβάλλοντας όχι μόνο ως μουσικός στα synthesizers αλλά και ως δημιουργός της ιδιαίτερης οπτικής γλώσσας της.

Κατασκεύαζε αναλογικά video synthesizers, με τα οποία επεξεργαζόταν και παρήγαγε εικόνες για τις ζωντανές εμφανίσεις και τα μουσικά βίντεο των Severed Heads. Σε μία εποχή κατά που το πάντρεμα του ηλεκτρονικού ήχου με την κινούμενη εικόνα απαιτούσε αυτοσχέδια τεχνολογικά εργαλεία, ο Jones δεν περιοριζόταν στη χρήση τού διαθέσιμου εξοπλισμού, αλλά δημιουργούσε ο ίδιος τα μέσα που χρειαζόταν για να μεταφράσει τη μουσική σε οπτική εμπειρία.

Στους Severed Heads, o Jones διένυσε ορισμένες από τις σημαντικότερες εμπορικές στιγμές τους. Συμμετείχε στο άλμπουμ City Slab Horror του 1985, καθώς και τα singles  “Greater Reward” και “All Saints Day”, που κατά την περίοδο 1988-1989 διεύρυναν την επιτυχία του group στη διεθνή αγορά.

Ο Jones αποχώρησε από την μπάντα το 1992, έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του Cuisine (With Piscatorial), και επέστρεψε στον χώρο των τεχνών ως video post-production engineer. Η ενασχόλησή του με την ηλεκτρονική εικόνα δεν παρέμεινε μόνο πρακτική και δημιουργική, αλλά απέκτησε και ιστορική, ερευνητική διάσταση. Το 2007, ο Jones ολοκλήρωσε διδακτορική διατριβή πάνω στην ιστορία των ηλεκτρονικών τεχνών στην Αυστραλία. Το 2013 συμμετείχε ως προσκεκλημένος επιμελητής στην έκθεση This Is Video, στο πλαίσιο του 19th International Symposium on Electronic Art. Ενώ το βιβλίο του, Synthetics: Aspects of Art and Technology in Australia 1956–1975, καταγράφει την ανάπτυξη της σχέσης ανάμεσα στην τέχνη και την τεχνολογία στη χώρα του, κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες.

Αποχαιρετώντας τον, η Dark Entries Records επισήμανε την σπουδαιότητα του Jones, τόσο ως κατασκευαστή του δικού του video synthesizer, όσο και για τη συμβολή του στη λειτουργία του Heuristic Video στο Sydney. Πέρα από τους Severed Heads, είχε πραγματοποιήσει πρώιμες βιντεοσκοπήσεις και για άλλα μουσικά σχήματα, μεταξύ των οποίων οι Laughing Hands και οι SPK.

Ο Stephen Raoul Jones ανήκε στη γενιά των δημιουργών που δεν συνάντησουν την τεχνολογία σε ένα έτοιμο εργαλείο. Ήταν αυτοί που μπορούσαν να το αποσυναρμολογήσουν και να το ξαναχτίσουν, αυτοί που επινοούσαν την τεχνολογία. 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Πέθανε ο Stephen Raoul Jones, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής εικόνας και μέλος των Severed Heads

Πέθανε ο Stephen Raoul Jones, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής εικόνας και μέλος των Severed Heads

Ο αυστραλός μουσικός και video artist συνέδεσε τα synthesizers με την κινούμενη εικόνα,...
Robyn και Mechatok ενώνουν δυνάμεις σε ένα συναρπαστικό remix EP

Robyn και Mechatok ενώνουν δυνάμεις σε ένα συναρπαστικό remix EP

Η Robyn και ο Mechatok παρουσιάζουν ένα διπλό remix release που γεφυρώνει την πρωτοποριακή...

Οι Big Thief ανοίγουν δωρεάν το συναυλιακό τους αρχείο

Το νέο "Big Thief Live Archive" ξεκινά με δέκα ολόκληρες συναυλίες και θα εμπλουτίζεται κάθε μήνα...

Featured

Οι Blondie επιστρέφουν με νέο album μετά από 9 χρόνια

Το πρώτο single, "Spectral Eyes", είναι ήδη διαθέσιμο και περιλαμβάνει κιθάρες από τον Johnny Marr.
Η Floor Jansen αποχωρεί από τους Nightwish μετά από περισσότερο από μία δεκαετία κοινής πορείας

Η Floor Jansen αποχωρεί από τους Nightwish μετά από περισσότερο από μία δεκαετία κοινής πορείας

Το τέλος μιας σημαντικής εποχής για το φινλανδικό symphonic metal συγκρότημα, που ανακοίνωσε ότι...
Dummy

Το "N of 1" των Dummy μετατρέπει την pop σε θραύσματα θορύβου

Λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, οι Dummy παρουσιάζουν ένα υπνωτικό single που...

Best of Network

LEGO x Marvel: Όλο το superhero σύμπαν στριμώχνεται σε μία νέα Νέα Υόρκη
Προτεινόμενο
LEGO x Marvel: Όλο το superhero σύμπαν στριμώχνεται σε μία νέα Νέα Υόρκη
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Chanel x Paris Opera: Ο Matthieu Blazy υπογράφει τα κοστούμια της Εθνικής Όπερας του Παρισιού
FASHION NEWS
Chanel x Paris Opera: Ο Matthieu Blazy υπογράφει τα κοστούμια της Εθνικής Όπερας του Παρισιού
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Olivia Rodrigo και Chappell Roan ενώνουν τις δυνάμεις τους για το remix του "Expectations"
Προτεινόμενο
Olivia Rodrigo και Chappell Roan ενώνουν τις δυνάμεις τους για το remix του "Expectations"
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Amy Winehouse: Σε μία ξεχασμένη συνέντευξη του 2007, ο θάνατος αναφέρεται ξανά και ξανά
Προτεινόμενο
Amy Winehouse: Σε μία ξεχασμένη συνέντευξη του 2007, ο θάνατος αναφέρεται ξανά και ξανά
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Kim Jones: O βρετανός σχεδιαστής επιστρέφει στη μόδα με το δικό του label
FASHION NEWS
Kim Jones: O βρετανός σχεδιαστής επιστρέφει στη μόδα με το δικό του label
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Plot twist: Το τέλος του κόσμου είναι προγραμματισμένο για τον Νοέμβριο
Προτεινόμενο
Plot twist: Το τέλος του κόσμου είναι προγραμματισμένο για τον Νοέμβριο
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν αστερία που μοιάζει με τον Patrick από το "SpongeBob"
Προτεινόμενο
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν αστερία που μοιάζει με τον Patrick από το "SpongeBob"
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Το φθινοπωρινό στιλ μέσα από 5 easy-to-wear τάσεις
SHOPPING
Το φθινοπωρινό στιλ μέσα από 5 easy-to-wear τάσεις
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Όταν οι αρχιτέκτονες χτίζουν σύννεφα – true story στα Τίρανα
Προτεινόμενο
Όταν οι αρχιτέκτονες χτίζουν σύννεφα – true story στα Τίρανα
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr