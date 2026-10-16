Οι U2 κυκλοφορούν το νέο single, "The Greatest Show On Earth", που συνυπογράφουν με τον Brian Eno

Οι U2 αποκαλύπτουν το νέο τους single "The Greatest Show On Earth", δίνοντας ακόμη μία γεύση από το επερχόμενο album τους Carnaval De Luz, που κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου. Παράλληλα, το ιρλανδικό συγκρότημα ανακοινώνει τις πρώτες ημερομηνίες της παγκόσμιας περιοδείας του για το 2027, η οποία θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο από την Πόλη του Μεξικού και θα συνεχιστεί στη Νότια Αμερική.

Το "The Greatest Show On Earth" είναι το τελευταίο δείγμα από το 16ο στούντιο album των U2 και φέρει την υπογραφή του συγκροτήματος και του Brian Eno. Το τραγούδι περιγράφεται ως «μια ιστορία δύο εραστών που αγωνίζονται να διατηρήσουν την πίστη ο ένας στον άλλον, αλλά και την ίδια την πίστη».

«Η αγάπη είναι μια επιχείρηση που λειτουργεί τη νύχτα / Πούλησα τον εαυτό μου για λιγότερα απ’ όσα άξιζα / Εσύ μου έμαθες την αξία μου / Στο μεγαλύτερο θέαμα στη Γη», τραγουδά ο Bono προς το τέλος του κομματιού, πάνω στις επιβλητικές κιθαριστικές γραμμές του The Edge. «Έκανα επάγγελμα το να σου ραγίζω την καρδιά / Εσύ το λες ψέματα, εγώ το λέω τέχνη / Ήμουν ένα από τα καλύτερα έργα σου / Κάποτε ήμασταν το μεγαλύτερο θέαμα στη Γη», συνεχίζει ο frontman των U2, σε ένα τραγούδι που συνδυάζει τη συναισθηματική ένταση με τον χαρακτηριστικό, μεγαλειώδη ήχο του συγκροτήματος.

Το single συνοδεύεται από επίσημο βίντεο σε σκηνοθεσία του Anton Corbijn, γυρισμένο στην έρημο της Καλιφόρνιας. Η ασπρόμαυρη αισθητική του βίντεο σατιρίζει τους U2, παρουσιάζοντάς τους ως μια θρησκευτική αίρεση με καλυμμένα πρόσωπα, στην οποία οι γυναίκες επωμίζονται όλη τη σκληρή δουλειά. Το "The Greatest Show On Earth" ακολουθεί τα singles "Silencio" και "Street Of Dreams", που είχαν προηγηθεί ως προάγγελοι του Carnaval De Luz.

Μαζί με την κυκλοφορία του νέου single, οι U2 επιβεβαίωσαν τις πρώτες συναυλίες της παγκόσμιας περιοδείας τους για το 2027. Οι εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν στην Πόλη του Μεξικού, στο Σάο Πάολο και στο Μπουένος Άιρες, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, ενώ την υποστήριξη στις συγκεκριμένες συναυλίες θα αναλάβει ο Beck.

«“The Greatest Show On Earth”; Αυτό είναι μια πραγματική πρόκληση. Είναι ένα στοίχημα που βάζουμε με τους εαυτούς μας, όσο και με οποιονδήποτε άλλον, για να προσπαθήσουμε να χαρίσουμε την καλύτερη βραδιά της ζωής του σε κάθε άνθρωπο που θα βρεθεί εκεί», αναφέρει το συγκρότημα σε ανακοίνωσή του. «Λίγο showman, λίγο σαμάνος, μια έκρηξη χρωμάτων, κιθάρες, μπάσο και ντραμς χωρίς όρια, και τραγούδια που μένουν μαζί σου. Γιατί, αν ο κόσμος πρόκειται να έρθει, εμείς σίγουρα θα είμαστε εκεί».

Περισσότερες ημερομηνίες για το Ηνωμένο Βασίλειο, την υπόλοιπη Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την πολυαναμενόμενη επιστροφή των U2 στη σκηνή της Ιρλανδίας.

Η επερχόμενη περιοδεία θα είναι η πρώτη πλήρης σειρά συναυλιών του συγκροτήματος μετά την ολοκλήρωση της εντυπωσιακής παρουσίας του στο Sphere του Las Vegas, στις αρχές του 2024. Τον περασμένο μήνα, ο Bono και τα υπόλοιπα μέλη των U2 αποκάλυψαν ότι είχαν επιστρέψει στις πρόβες ενόψει της νέας περιοδείας σε στάδια. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιστροφή του ντράμερ Larry Mullen Jr. στη σκηνή, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Το νέο album περιλαμβάνει και ορισμένες ιδιαίτερες συνεργασίες. Το τελευταίο κομμάτι του δίσκου, με τίτλο "Torn", αποτελεί την τελευταία ηχογραφημένη ερμηνεία της Dolly Parton.

Σε ένα άλλο τραγούδι, το "The Mirror Maker (Rosalía)", οι U2 αποτίουν φόρο τιμής στην Ισπανίδα Rosalía, την οποία χαρακτηρίζουν «εξαιρετική καλλιτέχνιδα». Η ίδια αποκάλυψε ότι ο Bono επικοινώνησε μαζί της ζητώντας τη βοήθειά της με ορισμένους στίχους, καθώς εργαζόταν πάνω στο κομμάτι.

Παράλληλα, οι U2 συνεργάστηκαν με την Third Man Records του Jack White για την κυκλοφορία μιας συλλεκτικής, περιορισμένης έκδοσης του "Carnaval De Luz" σε βινύλιο.

Το προηγούμενο album του συγκροτήματος, Songs Of Experience, κυκλοφόρησε το 2017, ενώ το 2023 ακολούθησε το Songs Of Surrender, μια συλλογή επανεκτελέσεων κλασικών τραγουδιών τους. Νωρίτερα μέσα στο 2026, οι U2 κυκλοφόρησαν επίσης δύο EP, τα Days Of Ash και Easter Lily.