Joni Mitchell: Το νέο βιβλίο με πολιτικούς πίνακες και αιχμηρά σχόλια για την εξουσία και την επικαιρότητα

Η Joni Mitchell ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο με πολιτικούς πίνακες, μέσα από τους οποίους σχολιάζει την εξουσία, την πολιτική και τον αδιάκοπο κύκλο της ειδησεογραφίας. Μετά την πρόσφατη απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας, η Καναδή τραγουδοποιός αξιοποιεί το δικαίωμά της στην ελεύθερη έκφραση, επιλέγοντας αυτή τη φορά τη ζωγραφική ως μέσο πολιτικής παρέμβασης.

Το "NEWS" περιλαμβάνει 23 πίνακες της Mitchell και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την περιγραφή της έκδοσης, πρόκειται για την «παθιασμένη αντίδρασή της στον κόσμο όπως τον βλέπει σήμερα». Μέσα από έργα που ενσωματώνουν συνθήματα και στίχους τραγουδιών, η καλλιτέχνιδα σχολιάζει τον 24ωρο κύκλο της ενημέρωσης, σατιρίζει την εξουσία και καταπιάνεται με την πολιτική και την παγκόσμια αστάθεια.

Το βιβλίο είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία, ενώ περιορισμένος αριθμός υπογεγραμμένων αντιτύπων διατίθεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Mitchell και της ιστοσελίδας του εκδοτικού οίκου της.

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, η Mitchell εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στη δημιουργία της συλλογής: «Πρόσφατα αποσύρθηκα από τη μουσική για να αφοσιωθώ στην πρώτη μου αγάπη, τη ζωγραφική. Όταν πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Bush και δέχθηκαν επίθεση οι Δίδυμοι Πύργοι στη Νέα Υόρκη, δημιούργησα μια σειρά πολιτικών έργων. Με τις σημερινές συνθήκες, ένιωσα την ανάγκη να εκφράσω την ανησυχία μου. Είναι καθήκον του καλλιτέχνη να μιλά ανοιχτά».

Η ίδια αναφέρεται και σε σημαντικά παραδείγματα καλλιτεχνών που χρησιμοποίησαν το έργο τους για να ασκήσουν πολιτική κριτική, συνδέοντας τη δική της προσέγγιση με μια ευρύτερη παράδοση καλλιτεχνικής διαμαρτυρίας. «Ο Picasso δημιούργησε τη “Guernica” για να διαμαρτυρηθεί για τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Η ταινία του Charlie Chaplin, “The Great Dictator”, γελοιοποίησε τον Hitler. Η κωμωδία του Mel Brooks, “The Producers”, σατίρισε επίσης εκείνον τον παρανοϊκό, με το “Springtime for Hitler”. Το “NEWS” είναι το δικό μου τραγούδι διαμαρτυρίας - ένα τραγούδι όχι για τα αυτιά, αλλά για τα μάτια. Ελπίζω να μη σας προσβάλει η αλήθεια που περιέχει. Αυτές δεν είναι ψευδείς ειδήσεις!»

Η γκαλερί Los Angeles Louver, στη Venice της Καλιφόρνιας, θα φιλοξενήσει έκθεση των έργων στις 29 και 30 Οκτωβρίου.

Παρότι η Joni Mitchell είναι παγκοσμίως γνωστή για την πορεία της στη folk μουσική και για το ξεχωριστό μουσικό της έργο, η ζωγραφική αποτελεί μια σταθερή καλλιτεχνική της ενασχόληση εδώ και δεκαετίες. Το 2019 είχε κυκλοφορήσει το "Morning Glory on the Vine", μια συλλογή που ανέδειξε αυτή την πλευρά της δημιουργικότητάς της.

Στις 13 Οκτωβρίου, η Mitchell ανακοίνωσε ότι απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από 62 χρόνια».