Olivia Rodrigo και Chappell Roan αναμετρώνται σε τηλεπαιχνίδι του David Byrne στο νέο βίντεο για το "Expectations"

Η Olivia Rodrigo επιστράτευσε την Chappell Roan, η οποία είχε ανοίξει τις συναυλίες της σε προηγούμενη περιοδεία της, για να δημιουργήσουν ένα remix του "Expectations", ενός από τα κομμάτια που ξεχωρίζουν στο νέο της album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

Η συνεργασία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη μουσική. Οι δύο pop stars πρωταγωνιστούν και στο βίντεο του τραγουδιού, όπου συμμετέχουν σε ένα τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστή τον David Byrne, γνωστό για τον θαυμασμό του προς την Olivia Rodrigo. Στο βίντεο εμφανίζεται επίσης σε ειδική συμμετοχή ο Dan Nigro, παραγωγός τόσο της Rodrigo όσο και της Roan.

Η Olivia Rodrigo βρίσκεται αυτή την περίοδο στην περιοδεία Unraveled Tour, με αφορμή την κυκλοφορία του You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Το τρίτο album της έρχεται μετά το Guts του 2023 και αποτυπώνει τις αυξημένες φιλοδοξίες της, τόσο σε μουσικό επίπεδο όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις της.

Τραγούδια όπως τα "The Cure", "Serena Joy" και "What's Wrong With Me", στο οποίο συνεργάζεται με τον Robert Smith, αναδεικνύουν τη μουσική κατεύθυνση του νέου δίσκου. Παράλληλα, η Rodrigo διευρύνει τη δραστηριότητά της πέρα από τη δισκογραφία και τις συναυλίες, διοργανώνοντας το πρώτο φιλανθρωπικό μουσικό φεστιβάλ Daisy Chain Fields, με ένα εντυπωσιακό line-up που γιορτάζει τη γυναικεία ταυτότητα.

Η Chappell Roan κυκλοφόρησε το ντεμπούτο album της, The Rise and Fall of a Midwest Princess, το 2023, έπειτα από μια μακρά και γεμάτη ανατροπές διαδρομή ως τραγουδοποιός. Την επόμενη χρονιά, η δημοτικότητά της εκτοξεύτηκε, σε μεγάλο βαθμό χάρη στις ζωντανές εμφανίσεις της ως opening act στις συναυλίες της Olivia Rodrigo, αλλά και στις viral εμφανίσεις της σε μεγάλα μουσικά φεστιβάλ.

Το 2025, η Roan απέσπασε το βραβείο Best New Artist στα Grammy Awards, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή άνοδό της στη διεθνή pop σκηνή. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε το "The Giver", το πρώτο νέο single της μετά το ντεμπούτο album της, ενώ λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε το "The Subway", το οποίο της χάρισε δύο υποψηφιότητες στα Grammy της φετινής χρονιάς.

Την επόμενη εβδομάδα, η Chappell Roan θα φιλοξενήσει τη φιλανθρωπική συναυλία The Super Graphic Spectacular, στην οποία έχουν προγραμματιστεί εμφανίσεις από τις Caroline Polachek, Tinashe, MUNA και άλλους καλλιτέχνες.