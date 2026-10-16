Οι Justice αναλαμβάνουν το original score του πολυαναμενόμενου "GTA VI"

Οι Justice ετοιμάζονται για ένα ακόμη τεράστιο βήμα στην καριέρα τους, καθώς ανακοινώθηκε ότι το γαλλικό ηλεκτρονικό δίδυμο θα συνθέσει το πρωτότυπο μουσικό score του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI. Η είδηση συνοδεύεται από την κυκλοφορία του νέου single "Flower in a Hurricane", στο οποίο συμμετέχουν οι Tame Impala, SZA και King Gizzard & The Lizard Wizard.

Το τραγούδι αποτελεί τόσο αυτόνομη κυκλοφορία των Justice όσο και μέρος του Grand Theft Auto VI: The Album, του επίσημου soundtrack του παιχνιδιού, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για pre-save στις μεγάλες πλατφόρμες streaming. Το ντουέτο των Gaspard Augé και Xavier de Rosnay βρισκόταν εδώ και καιρό πίσω από ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά μουσικά αποσπάσματα που συνόδευσαν τις πρόσφατες παρουσιάσεις του παιχνιδιού, με το "Flower in a Hurricane" να αποτελεί πλέον το κεντρικό μουσικό θέμα του launch trailer.

Η ανάθεση του soundtrack του GTA VI αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην πορεία των Justice, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την εκρηκτική εμφάνισή τους μέσω της Ed Banger Records και του εμβληματικού single "Waters of Nazareth". Έρχεται μάλιστα ως συνέχεια της θριαμβευτικής περιόδου του άλμπουμ Hyperdrama (2024), μιας καμπάνιας που ξεκίνησε από το Coachella, πέρασε από μια μεγάλη περιοδεία σε αρένες της Βόρειας Αμερικής και κορυφώθηκε με την κατάκτηση ενός Grammy για το "Neverender", τη συνεργασία τους με τον Tame Impala.

Με το GTA VI να προδιαγράφεται ως η μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη εξέλιξη στην ιστορία της σειράς, οι Justice βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές κυκλοφορίες της δεκαετίας, αναλαμβάνοντας να διαμορφώσουν το ηχητικό της αποτύπωμα.