Οι Sleaford Mods επεκτείνουν το "The Demise Of Planet X" με 9 ακυκλοφόρητα τραγούδια

Οι Sleaford Mods κυκλοφόρησαν μια διευρυμένη ψηφιακή έκδοση του πρόσφατου άλμπουμ τους The Demise Of Planet X, προσθέτοντας εννέα τραγούδια που δεν είχαν δει ποτέ μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας. Επικεφαλής της νέας αυτής έκδοσης βρίσκεται το "Cato", μια ακόμη συνεργασία του ντουέτου με τη Sue Tompkins, τραγουδίστρια των θρυλικών Life Without Buildings και καταξιωμένη εικαστικό, το οποίο συνοδεύεται από βίντεο σκηνοθετημένο από την ίδια.

Τα νέα κομμάτια γίνονται διαθέσιμα μέσω των υπηρεσιών streaming λίγο πριν την ευρωπαϊκή περιοδεία του συγκροτήματος το φθινόπωρο, ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί και εμφανίσεις στη Βόρεια Αμερική για την ερχόμενη άνοιξη, συμπεριλαμβανομένων των φεστιβάλ Big Ears και Treefort.

Όπως εξηγεί ο Jason Williamson, η δημιουργία του The Demise Of Planet X υπήρξε μια διαδικασία γεμάτη αναζητήσεις και διαφορετικές κατευθύνσεις. Η στενή δημιουργική σχέση με τον Andrew Fearn τούς επιτρέπει να παράγουν μεγάλο όγκο υλικού σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν δεκάδες σχεδόν ολοκληρωμένα τραγούδια, τα οποία τελικά δεν βρήκαν θέση στην τελική μορφή του δίσκου.

«Χρειάστηκε χρόνος μέχρι να βρούμε την ιδέα και την αισθητική που θέλαμε να εξερευνήσουμε στο άλμπουμ», αναφέρει ο Williamson. «Έτσι προέκυψαν πολλά demos που ήταν ουσιαστικά έτοιμα, αλλά δεν τα προχωρήσαμε. Παρ' όλα αυτά, φωτίζουν τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον δίσκο και έχουν τη δική τους αξία. Άλλωστε, κάπως έτσι λειτουργούν πάντα οι Sleaford Mods: υπάρχει αυτή η ακατέργαστη, τραχιά αίσθηση στη μουσική μας, οπότε είναι ωραίο να μοιραζόμαστε αυτά τα τραγούδια αντί να μένουν ξεχασμένα στο ράφι».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το "Cato", το οποίο ηχογραφήθηκε αφού είχε σχεδόν ολοκληρωθεί ο δίσκος. Παρότι δεν ταίριαζε απόλυτα στη συνολική αφήγηση του The Demise Of Planet X, αναδεικνύει τη χημεία που έχουν αναπτύξει οι Sleaford Mods με τη Sue Tompkins, η οποία είχε ήδη συμμετάσχει στο προηγούμενο single "No Touch". Δεν είναι τυχαίο ότι ο Williamson αστειεύτηκε λέγοντας πως «θα μπορούσε να γίνει μέλος του συγκροτήματος». Η ίδια η Tompkins περιγράφει το τραγούδι ως «πιασάρικο και παλλόμενο», με μια αίσθηση αδιάκοπης κίνησης και έντασης, ενώ παρομοιάζει τη φωνητική αλληλεπίδρασή της με τον Williamson με ένα ιδιότυπο ντουέτο που εξελίσσεται πάνω στον χαρακτηριστικό ρυθμό του Fearn.

Το βίντεο του τραγουδιού αντλεί έμπνευση από τον χαρακτήρα Κάτο των ταινιών του Επιθεωρητή Κλουζό, τον απρόβλεπτο βοηθό που εμφανιζόταν ξαφνικά για να εμπλακεί σε κωμικοτραγικές μάχες με τον ήρωα του Peter Sellers. Σύμφωνα με την Tompkins, αυτή η αίσθηση προσμονής, χάους και παιχνιδιάρικης απειλής διαπερνά τόσο το τραγούδι όσο και το οπτικό του σύμπαν, δημιουργώντας μια έντονη, πολύχρωμη και διαρκώς επανερχόμενη παρουσία, ακριβώς όπως ο κινηματογραφικός Κάτο που «σε περιμένει πάντα στη γωνία».