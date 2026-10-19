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«Φωνάζουν στον Θεό. Νομίζω ότι μπορεί να το αντέξει»: Ο Alice Cooper απολαμβάνει την επιρροή του στο death metal

Ο θρύλος του shock rock δεν αφήνει την πίστη του να σταθεί εμπόδιο στον θαυμασμό του για μερικές από τις πιο σκοτεινές μουσικές στην ιστορία.

Κλέλια Φατούρου

Ο Alice Cooper ανατρέχει στην επιρροή που άσκησε στο extreme metal, εξηγώντας ότι βλέπει είδη όπως το death metal ως φυσική συνέχεια των παραδοσιακών αξιών του hard rock. Ο νονός του shock rock, που έχει υπογράψει επιτυχίες όπως τα "I’m Eighteen" και "School’s Out", δηλώνει μάλιστα πως θεωρεί υπέροχο το γεγονός ότι συνέβαλε στη διαμόρφωση της θεατρικότητας και της σκηνικής παρουσίας μεταγενέστερων καλλιτεχνών της σκληρής μουσικής.

«Το death metal εξακολουθεί να είναι hard rock. Εξακολουθεί να είναι hard rock με επίκεντρο την κιθάρα, απλώς με διαφορετική νοοτροπία. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο απλώς για συγκροτήματα που… δεν ζούσαν απαραίτητα με αυτόν τον τρόπο, αλλά έκαναν ό,τι έκανα κι εγώ: υποδύονταν χαρακτήρες πάνω στη σκηνή. Και το θεωρώ υπέροχο».

Ο τραγουδιστής, ο οποίος ασπάστηκε τον χριστιανισμό και έγινε αναγεννημένος χριστιανός στις αρχές της δεκαετίας του ’80, προσθέτει ότι οι σατανιστικές θεματικές που συναντάμε συχνά στην αισθητική και την εικονογραφία του death metal δεν τον ενοχλούν. «Ως χριστιανός, ο κόσμος θα με ρωτούσε: “Τι γίνεται με αυτά τα death metal συγκροτήματα που είναι εναντίον αυτού ή του άλλου;”. Κι εγώ θα απαντούσα: “Έι, φωνάζουν στον Θεό. Νομίζω ότι μπορεί να το αντέξει”».

Η στάση του Cooper έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι η σκηνική του περσόνα, με τις θεατρικές παραστάσεις τρόμου, τις προκλητικές εικόνες και την αμφιλεγόμενη αισθητική, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του shock rock. Για τον ίδιο, ωστόσο, η σκοτεινή θεματολογία δεν αποτελεί απαραίτητα έκφραση των προσωπικών πεποιθήσεων ενός μουσικού. Μπορεί να είναι μέρος ενός ρόλου, μιας περσόνας και ενός θεατρικού κόσμου που ζωντανεύει πάνω στη σκηνή.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alice Cooper (@alicecooper)

Αρκετοί καλλιτέχνες της death metal σκηνής έχουν αποτίσει φόρο τιμής στον Alice Cooper ή έχουν διασκευάσει τραγούδια του. Οι Φινλανδοί Children Of Bodom, για παράδειγμα, συμπεριέλαβαν μια διασκευή του "Bed Of Nails" στο EP τους Trashed, Lost And Strungout, που κυκλοφόρησε το 2004.

Αντίστοιχα, ο Chuck Schuldiner, ο αείμνηστος ιδρυτής των Death, ο οποίος συχνά αποκαλείται «νονός» του death metal, είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι το αγαπημένο του συγκρότημα ήταν οι Kiss. Η θεατρική τους παρουσία και το χαρακτηριστικό μακιγιάζ τους είχαν επηρεαστεί από τον ίδιο τον Alice Cooper, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αλυσίδα επιρροών ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές της σκληρής μουσικής.

Η επιρροή, ωστόσο, δεν κινείται μόνο προς μία κατεύθυνση. Το death metal έχει επηρεάσει και μουσικούς που ανήκουν στο περιβάλλον του Cooper. Πέρυσι, η Nita Strauss, η επί χρόνια lead κιθαρίστρια του Alice Cooper, αποκάλυψε ότι οι Σουηδοί πρωτοπόροι του μελωδικού death metal In Flames αποτελούν για εκείνη κάτι αντίστοιχο με αυτό που ήταν οι Beatles για άλλες γενιές μουσικών.

«Οι In Flames είναι, ξέρεις, το συγκρότημα που αναφέρω πάντα ως το αγαπημένο μου». Όταν μεγάλωνα και ανακάλυπτα τη heavy μουσική, με τραβούσαν πάντα αυτές οι αντιστροφές συγχορδιών και οι αρμονίες που χρησιμοποιούσαν τα σουηδικά συγκροτήματα του μελωδικού death metal». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει το πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα διαφορετικά παρακλάδια του metal. 

Για τον Cooper, άλλωστε, το ζητούμενο φαίνεται να παραμένει το ίδιο: η κιθάρα, η σκηνική υπερβολή, η δημιουργία ενός χαρακτήρα και η ελευθερία να προκαλείς το κοινό χωρίς να χρειάζεται να απολογείσαι για κάθε σκοτεινή εικόνα που επιλέγεις να χρησιμοποιήσεις.

 

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