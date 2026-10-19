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Liam Gallagher: «Οι Fontaines D.C. δεν είναι αρκετά καλοί» για να ανοίξουν τις συναυλίες των Oasis

Ο frontman των Oasis έβαλε τέλος στα σενάρια για τους Fontaines D.C. ως support act της πολυαναμενόμενης Live ’27 περιοδείας.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Οι φήμες ήθελαν τους Fontaines D.C. να βρίσκονται ανάμεσα στα ονόματα που θα μπορούσαν να ανοίξουν τις συναυλίες των Oasis στην επερχόμενη Live ’27 περιοδεία. Ο Liam Gallagher, πάντως, φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη — και δεν μπήκε καν στον κόπο να την εκφράσει… διπλωματικά. 

Σε ερώτηση θαυμαστή σχετικά με το αν οι Ιρλανδοί θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως support των Oasis, ο Liam απάντησε πως «δεν είναι αρκετά καλοί» για τη συγκεκριμένη θέση. Μια απάντηση που, δεδομένου του ιστορικού του Gallagher με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, μάλλον δεν προκαλεί και τεράστια έκπληξη.

Το timing, βέβαια, έχει ενδιαφέρον. Οι Fontaines D.C. βρίσκονται αυτή την περίοδο σε ιδιαίτερα ανοδική φάση, έχοντας εξελιχθεί από μια μπάντα του Dublin post-punk underground σε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης alternative rock σκηνής. Μόλις κυκλοφόρησαν το πέμπτο άλμπουμ τους, Dopamine Chamber, ενώ έχουν ήδη μπροστά τους μεγάλες συναυλίες και headline εμφανίσεις για το 2027. 

Μάλιστα, η συζήτηση γύρω από τους Fontaines D.C. έχει φτάσει πολύ πέρα από τα όρια του indie rock. Το νέο τους άλμπουμ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τη συνεργασία τους με τη Rosalía στο "Where Is Gone?", ενώ η μπάντα ετοιμάζεται για ακόμη μεγαλύτερα venues και festivals.

Όσο για τους Oasis, η Live ’27 αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες rock περιοδείες της επόμενης χρονιάς, μετά την τεράστια επιστροφή των Gallagher και την επιτυχία της επανένωσής τους.

Ένα πράγμα πάντως είναι σίγουρο: αν τελικά οι Fontaines D.C. δεν ανοίξουν για τους Oasis, δεν θα φταίει η έλλειψη… δημοσιότητας. Ο Liam φρόντισε γι' αυτό.

 

 

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