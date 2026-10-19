Ozzy Osbourne: Τραγούδια που δεν έχει ακούσει κανείς κρύβουν μια τελευταία ιστορία

Υπάρχει πάντα κάτι σχεδόν μυθικό γύρω από τη μουσική που μένει κλειδωμένη σε ένα studio. Τραγούδια που γράφτηκαν, ηχογραφήθηκαν, πήραν μορφή, αλλά για κάποιον λόγο δεν βρήκαν ποτέ τον δρόμο τους προς το κοινό. Στην περίπτωση του Ozzy Osbourne, όμως, το συγκεκριμένο ανέκδοτο υλικό κουβαλάει πλέον κάτι πολύ περισσότερο από την περιέργεια ενός ακόμη posthumous release.

Ο Andrew Watt, παραγωγός των δύο τελευταίων solo άλμπουμ του Ozzy, Ordinary Man και Patient Number 9, αποκάλυψε πως υπάρχουν τραγούδια που οι δυο τους ηχογράφησαν και τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Και το πιο ανατριχιαστικό κομμάτι της ιστορίας είναι το πότε τα άκουσαν για τελευταία φορά μαζί.

Ήταν το βράδυ της 4ης Ιουλίου 2025, μία ημέρα πριν από το ιστορικό Back to the Beginning στο Villa Park του Birmingham, τη συναυλία που έμελλε να αποτελέσει την τελευταία εμφάνιση του Ozzy στη σκηνή. Ο Watt βρισκόταν στην πόλη μαζί με τη Sharon Osbourne και μερικούς ακόμη ανθρώπους, όταν άρχισε να ανταλλάσσει μηνύματα με τον Ozzy. Ο Ozzy επέμενε να πάει στο ξενοδοχείο του.

Ο Watt αρχικά δίσταζε. Ήξερε ότι την επόμενη ημέρα ο Ozzy είχε μπροστά του μια τεράστια συναυλία και δεν ήθελε να τον κουράσει. Εκείνος, όμως, επέμενε. Έτσι, ο Watt πήρε μαζί του φαγητό και πήγε στο δωμάτιό του.

Ο Ozzy ζωγράφιζε, όπως συνήθιζε, και κάποια στιγμή οι δυο τους έβαλαν να ακούσουν τις νέες ηχογραφήσεις. Άκουσαν τη μουσική, συζήτησαν και κράτησαν σημειώσεις. Μια απολύτως καθημερινή δημιουργική στιγμή ανάμεσα σε έναν καλλιτέχνη και τον παραγωγό του, η οποία εκ των υστέρων αποκτά ένα βάρος που κανείς από τους δύο δεν μπορούσε να γνωρίζει εκείνη τη νύχτα.

Την επόμενη ημέρα ο Ozzy ανέβηκε στη σκηνή του Villa Park για το τελευταίο solo set της καριέρας του, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων τα "I Don't Know", "Mr. Crowley", "Suicide Solution", "Mama, I'm Coming Home" και "Crazy Train". Λίγο αργότερα, οι original Black Sabbath θα έκλειναν τη βραδιά, σε μία από τις πιο συμβολικές στιγμές στην ιστορία του heavy metal. Και κάπως έτσι, εκείνη η τελευταία ακρόαση των τραγουδιών απέκτησε εντελώς διαφορετική σημασία.

Ο Watt δεν αποκάλυψε ούτε πόσα είναι τα κομμάτια ούτε τους τίτλους τους, αλλά η περιγραφή του αφήνει να εννοηθεί πως δεν πρόκειται απλώς για μερικά leftovers από τις ηχογραφήσεις των τελευταίων άλμπουμ. Όταν ρωτήθηκε για το ακυκλοφόρητο υλικό, είπε πως υπάρχουν τραγούδια που δημιούργησαν «για έναν συγκεκριμένο λόγο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Και παραδέχτηκε πως είναι δύσκολο ακόμη και για τον ίδιο να τα ακούσει.

Αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον σημείο της ιστορίας. Γιατί πίσω από την πιθανότητα ενός ακόμη Ozzy release υπάρχει ένα υλικό που συνδέεται άμεσα με τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Και φαίνεται πως η πόρτα για την κυκλοφορία του δεν έχει κλείσει.

Ο Watt απάντησε «κάπως» όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν σχέδια να κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή αυτά τα τραγούδια. Δεν υπάρχει προς το παρόν ανακοίνωση για άλμπουμ, single ή συγκεκριμένο project, επομένως οποιαδήποτε κυκλοφορία παραμένει ανοιχτό ενδεχόμενο και όχι δεδομένο.

Παράλληλα, ο παραγωγός μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη σχέση του με τον Ozzy. Όπως εξήγησε, πριν γνωρίσει τον Osbourne ήταν κυρίως παραγωγός της pop και η συνεργασία μαζί του άλλαξε την καριέρα του. Για τον Watt, ο Ozzy ήταν ένας άνθρωπος που δεν έδινε απλώς ευκαιρίες στους μουσικούς γύρω του· όταν επέλεγε κάποιον, μπορούσε πραγματικά να του αλλάξει τη ζωή. Το ίδιο, όπως σημειώνει, είχε συμβεί παλιότερα με τον Randy Rhoads, τον Zakk Wylde και τον Jake E. Lee, αλλά και πιο πρόσφατα με τον Yungblud.

Κι έτσι, σχεδόν έναν χρόνο μετά το τελευταίο "Crazy Train" του, η ιστορία του Ozzy μπορεί να μην έχει τελειώσει μουσικά.

Κάπου υπάρχουν ακόμη τραγούδια που ο ίδιος άκουσε για τελευταία φορά μαζί με τον άνθρωπο που τα δημιούργησε μαζί του. Τραγούδια που προς το παρόν παραμένουν κλειστά σε ένα αρχείο, αλλά που ίσως κάποια στιγμή μας επιτρέψουν να ακούσουμε ένα τελευταίο, άγνωστο κομμάτι του κόσμου του Ozzy.

Και ίσως, όταν έρθει εκείνη η στιγμή, θα ακουστούν λίγο διαφορετικά απ' ό,τι θα ακούγονταν πριν από εκείνο το βράδυ στο Birmingham.