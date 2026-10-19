My Chemical Romance: Rewind στην εποχή τού "The Black Parade" με ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι

Οι My Chemical Romance έδωσαν στη δημοσιότητα το “Someone Out There Loves You”, ένα live τραγούδι που παρέμενε επισήμως ακυκλοφόρητο από την εποχή τής μετεωρικής τους επιτυχίας. Η ηχογράφηση προέρχεται από τη συναυλία που έδωσε το συγκρότημα τον Οκτώβριο του 2007 στο Maxwell’s του Hoboken, ένα club με χωρητικότητας μόλις 200 ατόμων.

Το κομμάτι αποτελεί το δεύτερο δείγμα από την επετειακή επανέκδοση που γιορτάζει τα 20 χρόνια του The Black Parade και κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου. Είχε προηγηθεί μία ζωντανή εκτέλεση του “The Sharpest Lives”, επίσης από το ίδιο gig, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν διαθέσιμη μόνο στο DVD της συλλογής The Black Parade Is Dead! του 2008.

Η επανέκδοση συνδυάζει το αρχικό tracklist του άλμπουμ, με έξι bonus tracks. Τα τρία είναι ζωντανές ηχογραφήσεις από το Maxwell’s, ενώ τα υπόλοιπα είναι B-sides που μέχρι σήμερα βρίσκονταν διασκορπισμένα σε διαφορετικές κυκλοφορίες. Σύμφωνα με την μπάντα, είναι η πρώτη φορά που όλο το υλικό εκείνης της περιόδου συγκεντρώνεται σε μία ενιαία έκδοση.

Για το εικαστικό τής επανέκδοσης, οι My Chemical Romance συνεργάστηκαν ξανά με τον James Jean, δημιουργό του αυθεντικού εξωφύλλου. Ο καλλιτέχνης επέστρεψε στον emo, θεατρικό κόσμο του The Black Parade, φιλοτεχνώντας τρία καινούργια έργα.

Ίσως ο αποχαιρετισμός στο The Black Parade να ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο κεφάλαιο της μπάντας. Ο Gerard Way δήλωσε πρόσφατα ότι το συγκρότημα ήθελε πάντοτε να δημιουργήσει ακόμη έναν δίσκο, χωρίς όμως να δεσμευτεί για το πότε θα μπορούσε αυτός να εμφανιστεί.