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Οι Judas Priest ξεσκονίζουν το αρχείο και μας γυρίζουν εκεί όπου άρχισαν όλα

Ένα νέο ψηφιακό scrapbook ανοίγει το αρχείο των Judas Priest και φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εποχή των "Rocka Rolla" και "Sad Wings of Destiny".

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Υπάρχουν συγκροτήματα που έχουν πίσω τους μια ιστορία. Και υπάρχουν οι Judas Priest, που έχουν πίσω τους ολόκληρη ιστορία του heavy metal. Τώρα, ένα νέο ψηφιακό project μάς δίνει την ευκαιρία να επιστρέψουμε στις πρώτες σελίδες αυτής της ιστορίας, τότε που το συγκρότημα από το Birmingham δεν είχε ακόμη γίνει μία από τις μεγαλύτερες μπάντες του είδους.

Η Exciter Records παρουσίασε το “The Early Years”, ένα διαδραστικό ψηφιακό scrapbook αφιερωμένο στα πρώτα χρόνια των Judas Priest. Φωτογραφίες, videos και memorabilia ανοίγουν ένα παράθυρο στην περίοδο γύρω από τα δύο πρώτα άλμπουμ της μπάντας, Rocka Rolla και Sad Wings of Destiny, καταγράφοντας μια εποχή κατά την οποία διαμορφωνόταν σταδιακά ο ήχος και η ταυτότητα που θα τους ακολουθούσαν για τις επόμενες δεκαετίες.

Και η χρονική στιγμή δεν είναι καθόλου τυχαία. Το Sad Wings of Destiny συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια από την κυκλοφορία του και θεωρείται ένα από τα albums που έβαλαν τις βάσεις για αυτό που σύντομα θα γινόταν γνωστό ως heavy metal στην πιο κλασική του μορφή.

Μέσα από το scrapbook, λοιπόν, ο ακροατής μπορεί να επιστρέψει σε εκείνη την πρώιμη περίοδο και να δει τους Judas Priest πριν αποκτήσουν την εικόνα των Metal Gods που γνωρίζουμε σήμερα. Πριν από τα δερμάτινα, τις μηχανές, τα τεράστια stages και την παγκόσμια αναγνώριση, υπήρχε μια μπάντα που προσπαθούσε να βρει τη δική της φωνή.

Και το Sad Wings of Destiny ήταν ακριβώς το σημείο όπου αυτή η φωνή άρχισε να γίνεται ξεκάθαρη.

Στον δίσκο βρίσκονται μερικά από τα τραγούδια που θα αποτελούσαν στη συνέχεια σταθερά σημεία αναφοράς για τους Priest, όπως τα “Victim of Changes”, “The Ripper”, “Tyrant” και “Dreamer Deceiver”. Οι νέες επετειακές εκδόσεις του άλμπουμ επαναφέρουν μάλιστα το αρχικό “Prelude” ως εναρκτήριο κομμάτι. Η μία έκδοση βασίζεται στα αυθεντικά αναλογικά tapes του 1976, ενώ μια νέα remixed & remastered εκδοχή θα κυκλοφορήσει σε διπλό βινύλιο στις 27 Νοεμβρίου. 

«Το Sad Wings of Destiny ήταν μια καθοριστική στιγμή για εμάς ως μπάντα», ανέφεραν οι ίδιοι οι Judas Priest, εξηγώντας πως ήταν το σημείο όπου άρχισαν πραγματικά να διαμορφώνουν τον ήχο και την ταυτότητα που θα χαρακτήριζαν όσα ακολούθησαν. 

Και κάπως έτσι, το “The Early Years” λειτουργεί σαν μια ψηφιακή χρονοκάψουλα. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη anniversary project για έναν παλιό δίσκο. Είναι μια ευκαιρία να δεις από κοντά την περίοδο κατά την οποία ένα συγκρότημα που ακόμη δεν είχε κατακτήσει τον κόσμο άρχισε να χτίζει, κομμάτι-κομμάτι, τον μύθο του.

Γιατί πριν γίνουν οι Judas Priest που γνωρίζουμε, υπήρχαν τα χρόνια που κανείς δεν ήξερε ακόμη μέχρι πού θα μπορούσαν να φτάσουν. Και αυτά ακριβώς τα χρόνια θέλει να ξαναφέρει στην επιφάνεια το νέο scrapbook.

 

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