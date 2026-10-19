Smashing Pumpkins & Butch Vig ξανά μαζί για το "Black Stars" των "Hunger Games"

Οι Smashing Pumpkins κυκλοφόρησαν το “Black Stars”, ένα νέο τραγούδι που γράφτηκε για το soundtrack της ταινίας The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Πίσω από τη νέα κυκλοφορία κρύβεται και μια επανένωση με ειδικό βάρος: στην κονσόλα τους επιστρέφει ως παραγωγός ο Butch Vig, στην πρώτη συνεργασία του με το συγκρότημα μετά το album Siamese Dream του 1993, τον δίσκο που πέρασε τους Pumpkins οριστικά από το αμερικανικό alternative underground στην παγκόσμια rock σκηνή.

Ο Billy Corgan δήλωσε ότι δούλευε πάνω στο προσωπικό του άλμπουμ, όταν δέχτηκε την πρόταση να συνεισφέρει ένα πρωτότυπο τραγούδι στη νέα ταινία του δυστοπικού film franchise. Στη συνέχεια κάλεσε τον Vig, ώστε να επιλέξουν μαζί ποια από τις διαθέσιμες συνθέσεις μπορούσε να ενταχθεί πιο οργανικά στον κόσμο του Panem. Το αποτέλεσμα είναι το single “Black Stars”, ένα τραγούδι εν μέρει throwback στον ήχο των Smashing αλλά με πιο pop διάθεση.

Το "Black Stars" είναι το δεύτερο τραγούδι που αποκαλύπτεται από το The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – The Album, μετά το “Draw You Out” του Noah Kahan. Το soundtrack, με εκτελεστικό παραγωγό τον βραβευμένο με Grammy Dave Cobb, θα περιλαμβάνει συνολικά 29 τραγούδια και θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί η πλήρης λίστα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Francis Lawrence, ανοίγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου και στο καστ βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Joseph Zada, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning και Maya Hawke.

Οι Smashing Pumpkins, στο μεταξύ, βρίσκονται σε οn-the-road mode, με την βορειοαμερικανική περιοδεία Rats in a Cage να συνεχίζεται έως τις 14 Νοεμβρίου, γιορτάζοντας παράλληλα τα 30 χρόνια του άλμπουμ Mellon Collie and the Infinite Sadness. Tαυτόχρονα, ο Corgan, πιο εξωστρεφής από ποτέ, σαρώνει, ως guest και host, τα podcasts, όπου εξακολουθεί να μοιράζεται τις απόψεις του για τους συνοδοιπόρους του. Υποδεχόμενος πρόσφατα τον Travis Barker στο podcast The Magnificent Others, τον χαρακτήρισε «πιθανότατα τον επιδραστικότερο ντράμερ των τελευταίων 30 ετών», υποστηρίζοντας ότι ελάχιστοι σύγχρονοι μουσικοί έχουν επηρεάσει τόσους νεότερους ντράμερ όσο εκείνος. Χμμ…