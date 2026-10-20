Ο Marilyn Manson στο στόχαστρο πριν καν ανέβει στη σκηνή των Slipknot

Η εμφάνιση του Marilyn Manson στο πλευρό των Slipknot στο Wembley Stadium δεν έχει γίνει ακόμη, αλλά έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις. Ο Anton Georgiou, επικεφαλής της ομάδας των Φιλελεύθερων Δημοκρατών στο συμβούλιο του Brent, όπου βρίσκεται το στάδιο, ζητά από το Wembley να επανεξετάσει την απόφαση να φιλοξενήσει τον Manson στη συναυλία της 3ης Ιουλίου 2027.

Ο Manson έχει ανακοινωθεί ως ένα από τα support acts της συγκεκριμένης ημερομηνίας, μαζί με τους Lorna Shore και Hatebreed, στο πλαίσιο της τεράστιας περιοδείας των Slipknot για το 2027. Η επιλογή του, ωστόσο, έχει ήδη ανοίξει μια νέα συζήτηση γύρω από τις καταγγελίες σε βάρος του και το κατά πόσο ένας τόσο μεγάλος συναυλιακός χώρος θα έπρεπε να φιλοξενεί τον καλλιτέχνη.

Ο Georgiou δεν ζήτησε απλώς μια εξήγηση για το booking. Κάλεσε το Wembley να εξετάσει εκ νέου την απόφαση και έθεσε στο επίκεντρο το μήνυμα που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να στέλνει η συγκεκριμένη επιλογή στους επιζώντες κακοποίησης.

Οι καταγγελίες εναντίον του Manson έχουν διατυπωθεί από αρκετές γυναίκες τα τελευταία χρόνια και ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Η υπόθεση έχει πάρει διαφορετικές νομικές διαδρομές, με τις αμερικανικές αρχές να μην προχωρούν σε ποινικές διώξεις σε συγκεκριμένες καταγγελίες, ενώ παράλληλα παραμένουν σε εξέλιξη αστικές δικαστικές υποθέσεις.

Ο Βρετανός πολιτικός υποστηρίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά τη λογοκρισία, αλλά την ευθύνη και τη λογοδοσία γύρω από μια τόσο μεγάλη δημόσια εμφάνιση.

Το Brent Council ξεκαθαρίζει ότι δεν αποφασίζει ποιοι καλλιτέχνες εμφανίζονται στο Wembley, καθώς οι εμπορικές κρατήσεις αποτελούν υπόθεση του venue και των διοργανωτών. Παράλληλα, όμως, δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί και επανέλαβε τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Από την πλευρά του, το Wembley εξήγησε ότι τα support acts επιλέγονται από τον headliner και τον promoter. Παρ' όλα αυτά, ο χώρος έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τον promoter Live Nation σχετικά με τη συμμετοχή του Manson στη συγκεκριμένη συναυλία. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί καμία αλλαγή στο line-up.

Η πολιτική παρέμβαση έρχεται μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε ήδη η ανακοίνωση της περιοδείας. Μέρος του κοινού των Slipknot εξέφρασε την απογοήτευσή του για την παρουσία του Manson στο line-up, ενώ υπήρξαν και fans που δήλωσαν ότι δεν σκοπεύουν να αγοράσουν εισιτήριο όσο εκείνος παραμένει στο πρόγραμμα.

Μάλιστα, ο κιθαρίστας των Slipknot Jim Root πήρε θέση όταν fan τον ρώτησε σχετικά με την επιλογή των support acts, διευκρινίζοντας ότι δεν ασχολείται με τον σχεδιασμό των περιοδειών και ότι άλλοι άνθρωποι αναλαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις.

Προς το παρόν, λοιπόν, ο Marilyn Manson παραμένει κανονικά στο πρόγραμμα για το Wembley στις 3 Ιουλίου 2027. Το ερώτημα είναι αν μέχρι τότε θα έχει αλλάξει κάτι — ή αν η συγκεκριμένη συναυλία θα γίνει τελικά ένα από τα πιο συζητημένα shows της μεγάλης επιστροφής των Slipknot στα στάδια.